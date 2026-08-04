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A días de que comience el juicio, rechazaron otro intento para apartar a un juez de la causa Vialidad II

El acusado Sandro Férgola, exfuncionario de Vialidad, pretendía correr al magistrado Néstor Costabel. El debate comenzará este jueves

Comodoro Py - Schoklender
Tribunales federales de Comodoro Py (RS Fotos)
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La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este martes la composición del tribunal que llevará adelante el juicio oral de la causa conocida como “Vialidad II”, el segundo tramo del caso que acabó con la condena de la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. En esta etapa se debatirá la responsabilidad de segundas y terceras líneas de Vialidad Nacional.

A través de una resolución firmada en las últimas horas, la Sala IV del máximo tribunal penal federal desestimó el último recurso presentado por la defensa de Sandro Férgola, ex viceadministrador de la Dirección Nacional de Vialidad, quien pretendía apartar al juez Néstor Guillermo Costabel del debate.

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La decisión judicial llevó las firmas de los camaristas Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego G. Barroetaveña. Con este pronunciamiento, los integrantes del tribunal de alzada declararon inadmisible el recurso extraordinario federal que buscaba elevar el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejando firme la intervención del magistrado cuestionado.

El origen del conflicto se remonta a la recusación planteada por los abogados de Férgola contra Costabel, que para este juicio integrará el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2.

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Los jueces Diego G. Barroetaveña, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky
Los jueces Diego G. Barroetaveña, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky

La defensa del ex funcionario argumentó que existía una supuesta falta de imparcialidad por parte del magistrado, fundamentando su criterio en la participación previa que este tuvo durante el juicio oral de la causa denominada “Ruta del Dinero K”.

El juez Costabel fue uno de los magistrados que en ese expediente condenó a Lázaro Báez a 10 años de prisión por lavado de activos.

Sin embargo, los jueces de la Sala IV desestimaron los argumentos de la defensa de Férgola al considerar que la actuación anterior del magistrado en otro proceso no permite deducir un temor objetivo de parcialidad para este nuevo caso.

En sus fundamentos, explicaron que no se constató una identidad de personas imputadas ni existió un pronunciamiento previo de Costabel sobre la responsabilidad penal de Férgola que justificara su apartamiento. Por tales motivos, la Casación determinó que la analogía planteada por los defensores carecía de sustento válido.

Asimismo, los camaristas recordaron que, de acuerdo con los criterios habituales de los tribunales, las resoluciones vinculadas a las recusaciones de los jueces no representan sentencias definitivas ni ocasionan un daño que no pueda ser reparado más adelante. Al no verificarse ninguna situación excepcional que permitiera romper con esta regla general, la vía para llegar a la Corte Suprema de Justicia quedó clausurada.

El rechazo de este planteo despejó el camino procesal para el inicio del debate oral de la causa “Vialidad II”.

martin baez
Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, será juzgado en Vialidad II

En el juicio se ventilarán las presuntas irregularidades administrativas y penales cometidas durante la tramitación de 27 expedientes de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz. La hipótesis principal apunta a determinar las responsabilidades de exfuncionarios nacionales y provinciales en el presunto direccionamiento de contratos para favorecer a determinadas empresas constructoras.

En este proceso, la situación de Sandro Férgola resulta de particular relevancia debido a que, en su rol de ingeniero y directivo de Vialidad Nacional, tenía la obligación de supervisar el avance y la legalidad de los proyectos adjudicados. Junto a él, también serán juzgados otros imputados vinculados a Austral Construcciones, entre quienes se encuentran Martín Báez, Julio Mendoza y Fernando Butti.

Con la confirmación de la integración del TOF N° 2, el inicio del debate está previsto para este jueves por la mañana en los tribunales federales de Comodoro Py.

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