Judiciales

El jury contra Alfredo López entró en su etapa final: qué puede resolver el tribunal

El juez federal de Mar del Plata está suspendido por publicaciones consideradas antisemitas. El Jurado de Enjuiciamiento deberá decidir si lo destituye por mal desempeño o si lo repone en el cargo. Cuándo podría conocerse el veredicto

Guardar
Google icon
El Jurado de Enjuiciamiento deberá definir si destituye al juez federal Alfredo López por sus publicaciones consideradas antisemitas o si ordena su reincorporación
El Jurado de Enjuiciamiento deberá definir si destituye al juez federal Alfredo López por sus publicaciones consideradas antisemitas o si ordena su reincorporación

El futuro del suspendido juez federal de Mar del Plata Alfredo López quedó en manos del Jurado de Enjuiciamiento, que ingresó en la etapa de deliberación luego de concluir las audiencias de prueba y los alegatos. El tribunal deberá resolver si el magistrado incurrió en mal desempeño y corresponde su destitución o si, por el contrario, rechaza la acusación y ordena su regreso al frente del Juzgado Federal N.º 4 de Mar del Plata.

López enfrenta un juicio político por una serie de mensajes publicados en la red social X, que la acusación considera discriminatorios contra el pueblo judío y el Estado de Israel. El caso se convirtió en uno de los procesos disciplinarios de mayor repercusión de los últimos años y es el primero en el que un juez federal puede ser removido por hechos de esta naturaleza.

PUBLICIDAD

Con el debate ya finalizado, el Jurado quedó en condiciones de dictar sentencia. Fuentes ligadas al proceso estimaron ante Infobae que el veredicto podría conocerse entre el 19 y el 24 de agosto, aunque la fecha todavía no fue fijada oficialmente.

Qué debe resolver el Jurado

El tribunal deberá determinar si la conducta atribuida al magistrado configura mal desempeño, una de las causales previstas por la Constitución Nacional para remover a los jueces inferiores.

PUBLICIDAD

Si considera acreditada la acusación, dispondrá su destitución. En caso contrario, rechazará el pedido de remoción y el juez federal deberá ser reintegrado a sus funciones.

El reglamento establece que, una vez finalizado el debate, el Jurado debe deliberar en sesión secreta, pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por las partes y dictar un fallo fundado dentro de un plazo máximo de veinte días hábiles.

El juez Alfredo Eugenio López durante el juicio político en su contra
El juez Alfredo Eugenio López durante el juicio político en su contra

El cuerpo está integrado por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero y Néstor Pablo Barral; la representante de la abogacía Ana Beatriz Fernández; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Zulli; y las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López.

La composición vigente contempla dos jueces de Cámara, cuatro legisladores y un representante de la matrícula federal.

Las acusaciones

El proceso se originó a partir de denuncias promovidas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo, y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda.

La acusación, sostenida durante el jury por el senador Luis Juez y el abogado Alberto Maques -ambos integrantes del Consejo de la Magistratura-, afirmó que López desarrolló un "patrón de hostilidad" hacia los judíos, el sionismo y el Estado de Israel mediante publicaciones incompatibles con las exigencias de prudencia e imparcialidad propias de la función judicial.

Entre los mensajes incorporados al expediente figura uno en el que, junto a una fotografía del gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, escribió: ¿Usarán la Torá o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?.

También fueron analizadas una encuesta sobre a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria, un pedido de difusión contra la judiada interna y externa, una referencia a estos fariseos al mencionar al Foro Argentino contra el Antisemitismo y la respuesta bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar dirigida a otro usuario.

Para los acusadores, no se trató de expresiones aisladas ni de críticas limitadas a las políticas del gobierno israelí, sino de una conducta reiterada que afectó la confianza pública y la imagen de imparcialidad que debe preservar un magistrado. En el alegato final solicitaron la destitución del cargo.

Primer plano de Luis Juez, un hombre con traje azul y corbata a cuadros, hablando y gesticulando con su mano derecha en una mesa con un portátil
El senador Luis Juez ocupa el rol de acusador junto al consejero Alberto Maques en el juicio político contra el juez López

La defensa

López reconoció como propios los mensajes, pero negó que constituyeran expresiones antisemitas o discriminatorias. Su defensa alegó que el proceso representaba una “persecución ideológica” y planteó que el juicio político buscaba sancionar opiniones personales protegidas por la libertad de expresión.

Mis acusadores y los supuestos ofendidos no promovieron ninguna denuncia de carácter civil o penal. Si en 40 años no tuve imputaciones de esta naturaleza, ¿qué ha ocurrido entonces? ¿Me he convertido en un antisemita repentino? ¿O bien ha ocurrido un hecho público y notorio que es el genocidio en Gaza a manos del Estado de Israel?, expresó el magistrado durante su descargo.

La defensa también sostuvo que el juicio político no podía utilizarse para sancionar “opiniones personales” y afirmó que “lo que está en juego son principios de la independencia judicial y la libertad de expresión en asuntos públicos”.

En esa línea, pidió diferenciar las críticas dirigidas contra las políticas del Estado de Israel de las expresiones discriminatorias contra una comunidad religiosa y aseveró que las publicaciones del magistrado se referían al conflicto en Medio Oriente y a decisiones de la Corte Penal Internacional.

López también afirmó que sus acusadores debieron “buscar con lupa” sus publicaciones porque, según planteó, no encontraron un mensaje que atacara de manera general a la comunidad judía.

Con todo, antes de que el Consejo de la Magistratura resolviera enviarlo a un proceso en manos de un Jurado de Enjuiciamiento, López presentó su renuncia, pero el Poder Ejecutivo no la aceptó.

juez federal de Mar del Plata Alfredo López
Tras los alegatos y los incidentes en la última audiencia, el jury ingresó en la etapa de deliberación y deberá resolver el futuro del juez federal de Mar del Plata

Los incidentes durante los alegatos

La última audiencia antes de la deliberación estuvo atravesada por fuertes incidentes. Mientras el consejero Luis Juez solicitaba la remoción, un grupo de personas que había concurrido para respaldar al magistrado comenzó a interrumpir la exposición con gritos e insultos contra los acusadores.

Ante esa situación, el presidente del jury, Marcelo Gastón Bartumeu Romero, ordenó desalojar la sala y convocó a personal policial para que la audiencia continuara únicamente con funcionarios y asesores.

Con el debate concluido, los siete integrantes deberán resolver si las publicaciones de López constituyeron un ejercicio protegido de la libertad de expresión o una conducta incompatible con la función judicial. La decisión definirá si el magistrado pierde definitivamente su cargo o regresa al juzgado federal del que permanece suspendido.

Temas Relacionados

Alfredo LópezJusticia FederalPoder JudicialMar del PlataAntisemitismoJurado de EnjuiciamientoConsejo de la MagistraturaJuicio Político

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una obra social deberá indemnizar con $32 millones a una afiliada por la demora en la atención de una fractura de tobillo

La Justicia comprobó el retardo en autorizar una tomografía y una consulta con un traumatólogo. En cambio, rechazó la demanda por mala praxis contra el médico tratante y desvinculó del caso a su aseguradora

Una obra social deberá indemnizar con $32 millones a una afiliada por la demora en la atención de una fractura de tobillo

Fue con su familia a un hotel spa, sufrió quemaduras de segundo grado en el sauna y deberán indemnizarla

Una huésped sufrió una quemadura en un brazo durante una estadía en 2018. La Cámara Comercial confirmó la condena al establecimiento por las secuelas físicas y el daño estético ocasionados. Además, ordenó reintegrarle el 50% del valor de la estadía

Fue con su familia a un hotel spa, sufrió quemaduras de segundo grado en el sauna y deberán indemnizarla

La causa por espionaje ilegal a jueces podría sumar nuevos procesamientos por asociación ilícita

El juez Martínez de Giorgi completó una nueva ronda de indagatorias y analiza la situación de los imputados. Los damnificados son jueces de la Corte y de Comodoro Py

La causa por espionaje ilegal a jueces podría sumar nuevos procesamientos por asociación ilícita

Un niño se quebró la pierna mientras jugaba en una calesita y la Justicia fijó una indemnización de casi $25 millones

El menor sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en un juego que presentaba deficiencias de mantenimiento. La Cámara de Apelaciones elevó de manera considerable la indemnización a cargo del municipio

Un niño se quebró la pierna mientras jugaba en una calesita y la Justicia fijó una indemnización de casi $25 millones

El atentado de Montoneros al comedor de la Policía Federal: qué debe resolver Casación

La Sala I tiene bajo estudio los recursos contra el fallo que reabrió la causa y citó el antecedente de la AMIA para ponderar la gravedad del atentado y el deber estatal de investigarlo

El atentado de Montoneros al comedor de la Policía Federal: qué debe resolver Casación

DEPORTES

Los resultados del primer estudio nacional sobre el fútbol femenino argentino: el dato más alentador y la deuda que persiste

Los resultados del primer estudio nacional sobre el fútbol femenino argentino: el dato más alentador y la deuda que persiste

“Quería reivindicar a Messi por lo que hizo en el Mundial”, la serie fotográfica de Víctor Bugge que reinterpreta al ídolo

El estremecedor golpe en la cabeza del argentino del Inter Miami Germán Berterame que lo obligó a salir en ambulancia

Un ayudante de Scaloni habló de las sospechas que crecieron en las redes tras la final del Mundial entre Argentina y España

Neymar marcó un doblete para el Santos y realizó un polémico festejo contra los hinchas por su presencia en torneos de póker

TELESHOW

Sofía la Reini Gonet reveló por qué no quiere tener relaciones íntimas con hombres: “Me da miedo”

Sofía la Reini Gonet reveló por qué no quiere tener relaciones íntimas con hombres: “Me da miedo”

Benjamín Vicuña contó cómo es su vínculo con sus exparejas: “Es lo que me tocó”

Mirtha Legrand mostró su dolor por la muerte de Ernestina Pais y contó cómo era el vínculo entre ellas

Mirtha Legrand deslumbró en su programa con un vestido largo en paillettes borgoña con detalles en plata

Rocío Igarzábal recordó a Ernestina Pais a un mes de su muerte: “Merecemos el espacio para marchitar y volver a florecer”

INFOBAE AMÉRICA

Alemania emitió una orden de búsqueda y captura contra el sospechoso del atropello múltiple en Berlín que dejó un muertos y 16 heridos

Alemania emitió una orden de búsqueda y captura contra el sospechoso del atropello múltiple en Berlín que dejó un muertos y 16 heridos

Estados Unidos condenó las ejecuciones en Irán e instó al régimen a liberar a los presos políticos

Manuel Vilas: "Sin ocio no hay amor, el capitalismo salvaje nos conduce al celibato"

El Salvador: Rescatan a cuatro personas y reportan una fallecida tras ser arrastradas por corriente en playa Costa del Sol

Honduras registra 17 muertes por tosferina y 215 casos sospechosos en lo que va de 2026