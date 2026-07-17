Un informe detectó inconsistencias en el patrimonio de Manuel Adorni y deberá dar explicaciones ante el fiscal

Manuel Adorni junto a su esposa

El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el informe contable de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que detectó inconsistencias entre los ingresos declarados y los gastos analizados, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni.

Aunque el informe no tiene un número global, sí están definidas en números todas las inconsistencias detectadas, año por año.

El resultado es estratégico para reconstruir el patrimonio del ex jefe de gabinete y de su esposa Bettina Angeletti de acuerdo a la prueba recolectada hasta ahora, y para detallar la evolución de bienes, ingresos, gastos, inversiones y deudas.

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En este caso se trabajó sobre las discrepancias en el cruce de las declaraciones juradas y su nivel de vida. A la vez, se impulsó un rastreo de operaciones en billeteras virtuales y criptomonedas para determinar si hubo movimiento de fondos.

Durante la feria Pollicita analizará con su equipo los resultados del estudio y tomará nota de las “zonas grises” que detectaron los peritos para avanzar en la hipótesis.

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Con esa observación, que promete ser “minuciosa”, el fiscal estará en condiciones de solicitar que Adorni explique su situación a través del requerimiento de justificación patrimonial, una oportunidad que le ofrece el proceso judicial, antes de definir una citación a indagatoria.

Las claves del informe

El informe de la DAFI se enfocó en evaluar la evolución patrimonial y financiera de Adorni y de Angeletti, entre diciembre de 2023 y el presente. De acuerdo a lo solicitado por la fiscalía se estructuró en siete ejes:

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1- Panorama financiero: la composición y evolución de bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas al inicio y cierre de cada año investigado para cada persona involucrada.

2- Ingresos y ahorros: la identificación de fondos, origen y respaldo; transferencias internas, rescates de inversiones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones de terceros.

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3- Entradas y salidas de dinero: gastos corrientes y extraordinarios, consumos, pagos en efectivo o moneda extranjera y cancelaciones de deudas; la evolución de disponibilidades en efectivo y moneda extranjera con ingresos, retiros, depósitos, conversiones y erogaciones verificadas.

4- Declaraciones juradas: el contraste entre las declaraciones juradas y rectificaciones; cambios en composición y valuación de activos y pasivos, el origen atribuido a cada variación y su impacto cuantitativo; comparación con la prueba reunida; identificación de bienes incorporados vía rectificaciones.

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5- Criptomonedas: la operatoria informada por plataformas y billeteras virtuales; depósitos, retiros, compras, ventas, permutas o swaps y transferencias internas o externas; saldos y circuitos entre cuentas, y la comparación con las declaraciones juradas, antecedentes bancarios y fiscales.

6- Gastos y deudas: costo, fecha, forma de pago y fuente de financiamiento de bienes incorporados, erogaciones y obligaciones invocadas, con cruces entre documentación aportada, testimonios y registros bancarios, patrimoniales, fiscales y bursátiles. También los préstamos u otras financiaciones, capacidad económica, DDJJ, escrituras, registros y testimonios.

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Fiscal Gerardo Pollicita Crédito: Franco Fafasuli

7- La cuenta final: la ecuación patrimonial anual y la total acumulada, donde confrontan ingresos lícitos y disponibilidades iniciales, acreditados con incorporaciones de bienes, gastos, consumos y cancelaciones de pasivos. Además las partidas u operaciones que no corresponden a ingresos acreditados o con respaldo incompleto.

Desde que se inició la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, la investigación registró compras, renovaciones de propiedades, gastos millonarios en viajes y otras adquisiciones suntuosas.

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Por eso Pollicita le pidió a la DAFI que compare las declaraciones juradas del ex jefe de gabinete con los gastos recopilados a través del aporte de los testigos, que entregaron facturas, remitos, chats que llevaba una vida por encima de las posibilidades que supuestamente le otorgaban sus ingresos.

Por el momento, Adorni se defendió argumentando que tenía dinero no declarado, producto de una inversión de USD 200.000 en Bitcoin entre 2013 y 2014, que le habría permitido ganar USD 500.000.

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