Cuadernos: Casación reimplantó el bloqueo de fondos de una cuenta en Suiza y propiedades de uno de los acusados

Juan Carlos de Goycoechea en los tribunales de Comodoro Py (Manuel Cortina)

La Cámara Federal de Casación Penal reimplantó el bloqueo de fondos de una cuenta en Suiza y propiedades de uno de los empresarios juzgados en la causa Cuadernos, y revocó una decisión del tribunal oral que había reemplazado esa medida por el embargo de una suma fija.

El máximo tribunal penal federal del país dejó sin efecto una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 que había liberado fondos bloqueados en Suiza al empresario Juan Carlos De Goycoechea, ex presidente de Isolux en Argentina y juzgado en la actualidad en la causa Cuadernos. Se ordenó mantener las medidas cautelares que regían de manera previa a esa decisión, mientras se desarrolle el juicio oral.

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La decisión se tomó con el voto mayoritario de los jueces Javier Carbajo, y Gustavo Hornos y revirtió una decisión del tribunal de juicio que había dispuesto el desbloqueo del remanente de activos depositados en una cuenta del “Intesa San Paolo Private Bank” de Lugano, Suiza, y había levantado el embargo sobre inmuebles ubicados en la localidad de Trevelín, provincia de Chubut.

Los camaristas advirtieron que lo resuelto fue equiparable a un pronunciamiento definitivo por el riesgo de ocasionar un perjuicio “de imposible o tardía reparación ulterior” que tornaría ilusorios los fines resarcitorios del proceso penal.

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Casación ordenó reimplantar el bloqueo de una cuenta en Suiza y bienes al empresario De Goycoechea, acusado en la causa Cuadernos (Foto: Maximiliano Luna)

El caso tiene como eje la presunta participación de De Goycoechea en un esquema de pago de sobornos a funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo, a través de la empresa española Isolux Corsan, para obtener la adjudicación de la obra de la Central Termoeléctrica Río Turbio.

Según la acusación, entre junio de 2008 y octubre de 2015, el empresario canalizó pagos ilícitos que beneficiaron tanto a funcionarios como a su propia firma. La imputación, que originalmente incluía los delitos de asociación ilícita y cohecho activo, quedó acotada al segundo cargo, conformado 18 pagos ilegales. También es juzgada la ex presidenta Cristina Kirchner.

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La cuenta en Suiza

Los fondos en Suiza fueron detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de un intercambio de inteligencia financiera. Según el informe de ese organismo, De Goycoechea y su esposa figuraban como titulares y beneficiarios finales de la cuenta que registraba un saldo de USD 5.543.443 al 2 de noviembre de 2018. Una segunda cuenta, en el UBS Switzerland AG, también radicada en Suiza, acumulaba activos por USD 8.400.000 en diciembre de ese año. Sobre esa base, el juez instructor dispuso el bloqueo en noviembre de 2018, que fue levantado por el Tribunal y sustituido por el embargo.

Levantar el bloqueo de esos activos “luce a esta altura del proceso como apresurado e infundado, tanto más con el debate en pleno desarrollo”, dado que la posible vinculación de los fondos con los hechos imputados es una cuestión aún no resuelta en el juicio oral, advirtió Casación según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

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“El tenor de las maniobras da cuenta de una posible conexión espuria de los bienes cautelados con las maniobras endilgadas a De Goycoechea”, sostuvo el tribunal, al destacar que las tenencias en el exterior son “concomitantes al período en el que se habrían llevado a cabo las maniobras objeto de este debate”.

El juez Carbajo agregó que el monto del embargo —fijado en 1.500 millones de pesos en abril de 2023— había quedado “a todas luces” desactualizado frente a la depreciación de la moneda nacional, circunstancia que el tribunal de juicio no contempló al dictar la resolución ahora revocada, concluyó el magistrado. Casación hizo lugar así a una apelación de la fiscal ante el TOF7 Fabiana León.

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