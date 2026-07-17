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Fernando Espinoza irá a juicio oral por presunto abuso sexual

El intendente de La Matanza enfrenta una acusación de una ex colaboradora, Melody Rakauskas. La Cámara de Casación pidió que el debate se realice a la brevedad

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Imagen dividida con una mujer de cabello castaño y blusa azul oscuro a la izquierda, y un hombre de cabello castaño y traje azul oscuro a la derecha
Casación revocó el sobreseimiento del intendente de La Matanza Fernando Espinoza y dispuso que haya un juicio oral

La Cámara Nacional de Casación revocó este viernes el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, imputado por supuesto abuso sexual y ordenó que se realice “a la mayor brevedad” el juicio oral por la denuncia de Melody Rakauskas, aceptada como querellante en la causa.

El máximo tribunal penal nacional sostuvo que fue “arbitraria” la decisión de apartar a Rakauskas del proceso por carecer temporalmente de abogado, según la sentencia a la que accedió Infobae.

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La denuncia se remonta al 10 de mayo de 2021. Rakauskas, quien se desempeñaba como secretaria privada de Espinoza desde fines de abril de ese año, acusó al jefe comunal de haberse presentado en su departamento con una excusa laboral e intentar abusar sexualmente de ella. El intendente siempre negó los hechos.

La decisión por mayoría de la Sala 3 de Casación con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días revirtió una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 que, en febrero pasado, separó a Rakauskas de su rol de querellante y sobreseyó a Espinoza por “falta de acción”.

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“La inconducta procesal de la víctima en esa época (reticente en términos generales) puede explicarse por su situación de indigencia letrada, que la colocaba en una posición de vulnerabilidad”, sostuvo el camarista Días.

melody rakauskas
La denunciante Melody Rakauskas

El fundamento de aquella resolución fue que la denunciante no había designado un nuevo abogado patrocinante tras la renuncia de su letrado, ocurrida el 17 de diciembre de 2025. El tribunal de grado la había intimado a cubrir esa vacancia en un plazo de 72 horas, en plena semana previa a las fiestas de fin de año y con la feria judicial de enero a días de comenzar, remarcó ahora Casación.

El juez Pablo Jantus votó en disidencia por el rechazo del recurso y la confirmación del sobreseimiento para Espinoza. El magistrado cuestionó la figura del querellante exclusivo —aquella en que la acusación privada actúa sin el Ministerio Público Fiscal— y consideró que el apartamiento de Rakauskas no fue “antojadizo, intempestivo e inmotivado”, sino el resultado de “diversas diligencias llevadas a cabo por la directora del proceso penal que la querellante resistió activamente”.

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