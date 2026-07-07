Caso Nisman: confirmaron el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por irregularidades en la investigación

Viviana Fein, la primera fiscal del caso por la muerte de Alberto Nisman, quedó con procesamiento confirmado

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por las irregularidades en la escena de la muerte del ex investigador de la causa AMIA Alberto Nisman. El Tribunal cambió la calificación penal que se le había impuesto porque no consideró probada la existencia de “encubrimiento agravado”.

La decisión fue de los jueces de la sala dos del tribunal de apelaciones Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes confirmaron de manera parcial el procesamiento a Fein: no avalaron el “encubrimiento agravado” pero sí la acusaron por la falta de preservación de las pruebas, un delito previsto en el artículo 245 del Código Penal que prevé de un mes a cuatro años de prisión.

PUBLICIDAD

Confirmaron el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por irregularidades en la escena del crimen de Alberto Nisman (Foto AP Natacha Pisarenko)

Además ordenaron avanzar con “celeridad” en la causa para resolver las situaciones de otros funcionarios que estuvieron en el departamento de Nisman ese fin de semana de enero de 2015 y están imputados.

En lo vinculado a la fiscal ya jubilada, la Cámara la dejó en condiciones de ser enviada a juicio oral, procesada por la “la innegable alteración de la escena como resultado de la presencia y circulación de decenas de personas sin ningún tipo de protección, de la deficiente preservación de los elementos y de la omisión de recolectar otros en tiempo oportuno”.

PUBLICIDAD

Todos son “indicios que revelan -con la certeza propia de la etapa que se transita- que su actuación estuvo voluntariamente dirigida a desestimar y excluir todo aquello que pudiera modificar su anticipada y conjetural hipótesis”, agregaron los jueces según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Fein fue procesada en mayo pasado por el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano. En la investigación se consideró probado que Nisman fue asesinado por motivos vinculados a su rol en la investigación del atentado a la AMIA, en la cual había denunciado días antes por presunto encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno por la firma del Memorandum con Irán.

PUBLICIDAD