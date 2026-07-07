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La reacción de Scaloni ante el gol de Enzo Fernández que le dio la clasificación a Argentina y la nota que no pudo terminar por la emoción

El entrenador de la Albiceleste quedó al borde de las lágrimas en el 3-2 definitorio

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Argentina consiguió uno de los triunfos más sufridos del ciclo de Lionel Scaloni. Luego de lo que había ocurrido en los 16avos de final ante Cabo Verde, donde había estado en dos ocasiones arriba en el tanteador pero recibió los empates parciales de los caboverdianos, ahora corrió desde muy atrás con Egipto. Los africanos estuvieron 2-0 a falta de 10 minutos, pero la Scaloneta lo revirtió en la parte final. Y Lionel Scaloni quedó al borde de las lágrimas ante el tercer tanto de Enzo Fernández.

Las cámaras de la transmisión oficial lo siguieron al DT, que atinó a ensayar el cabezazo de Enzo sutilmente y quedó impactante frente al grito de gol del público en Atlanta. Scaloni se tapó la boca con las manos y contuvo la emoción, mientras que enseguida se dirigió hasta la posición del cuarto árbitro, el noruego Espen Eskås, para decirle algo al oído. Enseguida llamó a Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Walter Samuel y Roberto Ayala para acomodar el equipo.

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“No puedo hablar, estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir”, fue lo único que llegó a decir Scaloni frente a la cámara cuando le consultaron por un primer análisis del encuentro.

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