“No soy criminal”: La desgarradora autodeportación de una madre guatemalteca tras dejar a sus cuatro hijos en EE. UU.

Olga Pérez se despide con el alma rota de sus cuatro hijos estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, antes de abordar el vuelo que la llevaría de regreso a Guatemala (Cortesía: Telemundo).

El eco de las maletas rodando por el suelo brillante del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood suele evocar imágenes de reencuentros, vacaciones o nuevos comienzos. Pero la mañana del lunes 6 de julio de 2026, ese mismo sonido arrastraba el peso ineludible de una fractura familiar.

Para Olga Pérez, una mujer guatemalteca que entregó tres décadas de su vida a construir un hogar en los Estados Unidos, el asfalto de la pista no era el inicio de un viaje, sino el final de un arraigo. Con el alma rota y los ojos nublados por el llanto, Olga avanzaba hacia la puerta de embarque.

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No regresaba por gusto; lo hacía bajo la figura legal de la autodeportación, una paradoja jurídica que disfraza de voluntad propia lo que en realidad es la última opción frente al encierro prolongado. Detrás de ella quedaban treinta años de recuerdos, una comunidad que hoy lamenta su ausencia y, lo más doloroso, sus cuatro hijos de entre 13 y 21 años. Todos ellos, ciudadanos estadounidenses.

El calvario de Olga se agudizó lejos de Florida. Pasó cerca de siete meses recluida en el Centro de Detención de Eloy, en Arizona, un lugar donde el tiempo se mide en incertidumbre. Su detención causó consternación inmediata. Olga no era una desconocida; durante 20 años trabajó como traductora de lenguas indígenas en el Centro Guatemalteco Maya, sirviendo como un puente lingüístico insustituible para una variante maya poco común. Su labor permitía que otros compatriotas vulnerables tuvieran voz ante la ley.

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Ante la perspectiva de un encierro indefinido, un juez de inmigración le otorgó una ventana: dos semanas de libertad condicional a cambio de coordinar su regreso voluntario a Guatemala. Fue una elección sin opciones reales.

Tras vivir por 30 años en Estados Unidos, Olga Pérez se enfrenta al momento más doloroso: autodeportarse y separarse de sus cuatro hijos ciudadanos estadounidenses. Entre lágrimas, se despide en el aeropuerto de Florida.

En el aeropuerto, el padre Franco Loughlin la estrechó en un abrazo que intentaba infundirle la fe que el proceso le arrebataba. Mientras tanto, Elisa, su hija mayor de 21 años, asumía en ese mismo instante el rol de madre de sus tres hermanos menores. En el rostro de la joven no solo había tristeza, sino una profunda indignación: “Porque esto nos está pasando a nosotros. Yo sé que hay personas que han hecho otras cosas, pero mi mamá no ha hecho nada”.

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El avión despegó y, tras unas horas de vuelo, Olga aterrizó en Ciudad de Guatemala. Allí, gracias a las gestiones del Centro Guatemalteco Maya, fue recibida por una comunidad de monjas salesianas que le brindarán refugio temporal. El viaje terminó, pero la distancia apenas comienza.

En Florida quedan cuatro jóvenes que ahora deben aprender a crecer por su cuenta, alimentados solo por la promesa de que, muy pronto, viajarán para volver a abrazar a su madre.

La historia de Olga Pérez, una trabajadora y madre ejemplar que, después de tres décadas, debe abandonar su vida en Florida. El video muestra su emotiva despedida, las declaraciones de su hija mayor y el apoyo que recibe hasta su llegada a Guatemala.

La encrucijada legal y humana de la migración contemporánea

La historia de Pérez no es un caso aislado, sino el vivo reflejo de las complejas dinámicas que configuran el panorama migratorio actual en los Estados Unidos. El sistema judicial y administrativo enfrenta el enorme desafío de balancear la aplicación estricta de las leyes vigentes con las realidades humanitarias de millones de familias con estatus mixto, donde los padres son indocumentados pero los hijos son ciudadanos nativos.

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Para los inmigrantes que se encuentran en esta situación, el día a día se convierte en una cuerda floja. Las normativas institucionales, diseñadas para regular los flujos migratorios y mantener el orden legal, a menudo chocan con el arraigo social y laboral de personas que han demostrado ser pilares fundamentales en sus entornos.

Quienes defienden la rigidez del sistema argumentan la necesidad de salvaguardar el estado de derecho; por otro lado, las organizaciones civiles señalan la urgencia de reformas que contemplen el impacto psicológico y económico que sufren los menores de edad al quedar desamparados. Esta tensión constante coloca a miles de familias en un limbo donde la estabilidad es un lujo efímero.

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