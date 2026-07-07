Nicaragua

India mantiene bajo vigilancia un petrolero con bandera nicaragüense investigado por contrabando de crudo tras encallar frente a Mumbai

La Guardia Costera desplegó dos buques y pidió un remolcador de emergencia para evaluar el casco del MT Al Jafzia, de 182 metros y bandera de Nicaragua, afectado por las tormentas del monzón del 5 de julio

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El buque cisterna MT Al Jafzia, registrado bajo bandera de Nicaragua, varado frente a la costa de Manori. Captura de pantalla de un video publicado por ANI.
El buque cisterna MT Al Jafzia, registrado bajo bandera de Nicaragua, varado frente a la costa de Manori. Captura de pantalla de un video publicado por ANI.

Un petrolero de 182 metros de eslora, sin tripulación y bajo bandera de Nicaragua, quedó encallado frente a la playa de Manori, en el norte de Mumbai, después de que las tormentas del monzón rompieran la cadena de su ancla el 5 de julio, según reportó el medio 100% Noticias.

De acuerdo a la nota, el MT Al Jafzia no era un barco cualquiera: desde febrero de 2026, la justicia india lo investiga como pieza de una red internacional de contrabando de crudo iraní.

El encallamiento ocurrió en medio de vientos intensos y lluvias que dejaron sin visibilidad la costa occidental de India. La Guardia Costera desplegó los buques Samudra Prahari y Samrat para vigilar la zona, y solicitó a la Dirección General de Administración Marítima el remolcador de emergencia Water Lily para evaluar el casco y preparar las maniobras de reflotamiento. La escasa visibilidad impidió cualquier reconocimiento aéreo.

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El origen del caso: tres barcos y una red de contrabando

El MT Al Jafzia no llegó solo a aguas indias. En febrero de 2026, la Guardia Costera interceptó tres petroleros —el propio Al Jafzia, el MT Asphalt Star y el MT Stellar Ruby— acusados de operar una red de transferencias ilegales de betún y combustible de origen iraní en alta mar.

Según los investigadores, las tres embarcaciones apagaron deliberadamente sus sistemas automáticos de identificación (AIS) antes de realizar los traspasos entre barcos, una práctica habitual en operaciones diseñadas para eludir el rastreo satelital.

Las autoridades sostienen que esas maniobras violaron las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el comercio de hidrocarburos iraníes.

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Tras la detención, los tres buques quedaron bajo custodia de la Policía de Yellow Gate en Mumbai, con cargos por presuntas infracciones a la Ley de Aduanas, la Ley del Petróleo, la Ley de Productos Básicos Esenciales y el nuevo Código Penal indio.

Petrolero encallado en una costa rocosa, con la bandera de Nicaragua pintada en la proa. Olas rompen contra el casco oxidado bajo un cielo nublado y mar gris.
Un petrolero con bandera de Nicaragua se encuentra encallado en una costa rocosa de la India mientras las olas golpean su casco desgastado bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que decidió el Tribunal Superior de Bombay

Los propietarios recurrieron al Tribunal Superior de Bombay para recuperar las embarcaciones. El tribunal autorizó en mayo el traslado del MT Al Jafzia al astillero de desguace de Alang, en Gujarat, pero rechazó la misma solicitud para el MT Asphalt Star y el MT Stellar Ruby al considerar que ambos siguen siendo piezas activas de la investigación penal.

El Al Jafzia nunca llegó a Alang. El monzón lo alcanzó primero.

Durante el temporal del 5 de julio, el MT Stellar Ruby también comenzó a derivar desde su fondeo frente a Madh. A diferencia del Al Jafzia, ese barco no llegó a encallar y permanece bajo vigilancia constante.

La bandera nicaragüense y la “flota fantasma”

El incidente reactivó un debate que excede las costas indias. El economista y opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro publicó en X que el uso de pabellón nicaragüense por parte del Al Jafzia demuestra la incorporación del régimen de Daniel Ortega a lo que denominó la “flota fantasma” petrolera.

Fotografía de archivo del 7 de noviembre de 2019 del director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, en entrevista para EFE en Managua. EFE/Jorge Torres
Fotografía de archivo del 7 de noviembre de 2019 del director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, en entrevista para EFE en Managua. EFE/Jorge Torres

“Ortega ahora vende bandera nica y se suma a flota fantasma petrolera”, escribió Chamorro, y añadió: “Evidencia de las conexiones de Ortega con Putin para evadir sanciones”.

El barco, construido en 1999 bajo el nombre Camila Maersk, habría llegado a aguas indias procedente de Yemen antes de su intercepción.

El contexto regional le da peso a esa acusación. Según estimaciones de S&P Global de 2025, la flota fantasma global supera los mil petroleros y representa entre el 17% y el 18,5% de la capacidad mundial de transporte de crudo.

Varios países de registro pequeño —con escasa capacidad de fiscalización— han sido señalados por organismos internacionales como proveedores de banderas de conveniencia para buques vinculados a Rusia e Irán.

El Gobierno de Nicaragua no ha emitido ninguna respuesta a los señalamientos de Chamorro ni ha comentado el encallamiento frente a Mumbai.

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