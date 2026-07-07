La Asociación Guatemalteca de Exportadores abre el Galardón Nacional a la Exportación 2026

Delegados y empresarios asisten al lanzamiento del Galardón Nacional a la Exportación 2026, evento organizado por AGEXPORT en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AGEXPORT abrió la convocatoria del Galardón Nacional a la Exportación 2026 para empresas con operación en Guatemala, una distinción que busca reconocer a compañías de bienes y servicios por su desempeño en mercados internacionales y que recibirá postulaciones hasta el 10 de julio de 2026.

La invitación alcanza a firmas de manufacturas, vestuario y textiles, sector agrícola, acuicultura y pesca, servicios y contact center y BPO. El proceso incluye una evaluación técnica, la revisión de un jurado integrado por representantes del sector público y privado, la presentación de casos por parte de las finalistas y una visita de validación en campo.

PUBLICIDAD

El reconocimiento es otorgado por autoridades y directivos del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones, CONAPEX. La edición 2026 se presenta bajo el emblema “Conectando exportaciones, trascendiendo fronteras: Empresas que lideran con visión, propósito e innovación y transforman el ecosistema exportador”.

El trofeo del Gran Galardón a la Exportación 2020 de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) se exhibe en un evento en Guatemala. (Agexport Hoy)

La convocatoria exige tres años de trayectoria y crecimiento exportador

Las empresas interesadas deben ser exportadoras de productos o servicios con operaciones en Guatemala y acreditar una trayectoria mínima de tres años. También deben demostrar crecimiento sostenido porcentual en sus exportaciones durante 2023, 2024 y 2025, contar con solvencia fiscal ante la SAT y presentar un logro exportador excepcional.

Ese logro puede consistir en el desarrollo de un nuevo mercado, un nuevo producto, una mejora de proceso, la incorporación de nueva tecnología o una innovación. Si una empresa no tuvo crecimiento interanual, las bases prevén que explique si esa situación respondió a una inversión para mejorar su modelo de negocio o que justifique la razón de la falta de expansión.

PUBLICIDAD

Darío Urdaneta, presidente del comité organizador del galardón, resumió el perfil de las compañías convocadas: “Desde pequeñas empresas con alto potencial hasta organizaciones consolidadas con presencia global, el Galardón Nacional a la Exportación invita a postularse a quienes han convertido los desafíos en oportunidades y han generado resultados sobresalientes mediante la innovación, la sostenibilidad, la diversificación de mercados y la creación de valor para sus comunidades”.

Las postulaciones pueden realizarse a través del sitio galardon.export.com.gt y del formulario de registro habilitado por la organización. También se dispuso el correo galardon@agexport.org.gt para consultas sobre las bases de participación.

El premio se entrega desde 1988 y cambió de nombre en 2010

El antecedente del reconocimiento se remonta a 1988, cuando en Guatemala se celebró el II Congreso de Exportación de Productos No Tradicionales. En esa ocasión, durante una noche de gala, se entregó por primera vez el premio Carlos José Castillo al mejor exportador, nombrado así por quien había sido presidente de la Gremial de Exportadores y falleció ese año.

PUBLICIDAD

Ese premio se entregó anualmente hasta que en 2010 se decidió cambiar su nombre a Galardón Nacional a la Exportación. El objetivo del cambio fue reconocer a empresas sobresalientes en el campo exportador y destacar su esfuerzo por ampliar mercados y desarrollar ideas innovadoras.

Entre los sectores y actividades contemplados figuran frutas, arveja y vegetales, cafés diferenciados, berries, mango, plantas ornamentales, flores y follaje, miel, cardamomo, cítricos, aguacate y acuicultura y pesca. En manufacturas y vestuario se incluyen alimentos y bebidas, cosméticos e higiénicos, plásticos, productos hechos a mano, muebles, productos forestales, manufacturas diversas y vestuario y textiles.

La convocatoria también incorpora actividades de servicios como ITO, economía naranja, turismo sostenible, turismo de salud y bienestar, laboratorios, contact centers y BPO, además de exportación de servicios en temas ambientales, legales, financieros, tributarios, de fortalecimiento empresarial e industriales.

PUBLICIDAD

La ceremonia de reconocimiento se realiza en una gala institucional que reúne a autoridades, representantes del sector empresarial, cuerpo consular y embajadas, cooperación internacional y medios de comunicación, según explicó Urdaneta.