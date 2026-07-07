Deportes

Argentina espera por Suiza o Colombia tras su infartante clasificación: así está el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

La Selección revirtió un partido histórico ante Egipto tras ir dos goles abajo, ganó 3-2 y ahora jugará el sábado 11 de julio por la siguiente instancia

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Argentina clasificó a cuartos de final (Foto: Reuters/Nathan Ray Seebeck)
Argentina clasificó a cuartos de final (Foto: Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Argentina sacó el boleto a la siguiente instancia del Mundial 2026 tras lograr una infartante victoria 3-2 sobre el final ante Egipto tras ir dos goles abajo en el marcador y luego de un penal fallado por Lionel Messi. El campeón del mundo sigue en camino en el torneo: espera por el ganador de Colombia-Suiza para conocer a su rival en cuartos de final el próximo sábado 11 de julio a las 22 (hora de Argentina) en Kansas City.

A la espera del cruce que tendrán colombianos y suizos en el último turno de este martes para cerrar los cruces de octavos de final, habrá una pausa mundialista por primera vez desde el inicio del certamen el jueves 11 de junio: los cuartos de final se abrirán el jueves 9 de julio con el cotejo entre Francia y Marruecos en Boston.

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La siguiente presentación tendrá a una de las favoritas, España, con un duelo en Los Angeles ante Bélgica, que viene de eliminar al anfitrión Estados Unidos.

La agenda tendrá doble cita el sábado 11 de julio con las últimas dos llaves: Inglaterra buscará avanzar a las semifinales ante Noruega en el Miami Stadium en el primer turno y, en el segundo duelo del día, Argentina chocará ante Colombia o Suiza.

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LA AGENDA DE PARTIDOS DE 8VOS DE FINAL DEL MUNDIAL

Martes 7 de julio

17.00: Suiza vs. Colombia

* Horarios de Argentina

LA AGENDA CON LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Jueves 9 de julio

17.00: Francia vs. Marruecos (Boston Stadium)

Viernes 10 de julio

16.00: España vs. Bélgica (Los Angeles Stadium)

Sábado 11 de julio

18.00: Noruega vs. Inglaterra (Miami Stadium)

22.00: Argentina vs. Colombia/Suiza (Kansas City Stadium)

LA AGENDA DE LOS CRUCES DE SEMIFINALES

Martes 14 de julio

16.00: Francia vs. Marruecos/España vs. Bélgica (Dallas Stadium)

Miércoles 15 de julio

16.00: Noruega vs. Inglaterra/Argentina vs. Colombia/Suiza (Atlanta Stadium)

EL CUADRO DEL MUNDIAL 2026

LOS GOLES DE LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

• ESTADOS UNIDOS 1-4 BÉLGICA

Mundial 2026 - Estados Unidos 1 - Bélgica 4

• ESPAÑA 1-0 PORTUGAL

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1

• INGLATERRA 3-2 MÉXICO

• NORUEGA 2-1 BRASIL

Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1

• FRANCIA 1-0 PARAGUAY

Mundial 2026 - Paraguay 0 - Francia 1

• CANADÁ 0-3 MARRUECOS

Mundial 2026 - Canadá 0 - Marruecos 3

LAS SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL

  • Estados Unidos (8vos de final)
  • Portugal (8vos de final)
  • México (8vos de final)
  • Brasil (8vos de final)
  • Paraguay (8vos de final)
  • Canadá (8vos de final)
  • Ghana (16avos de final)
  • Cabo Verde (16avos de final)
  • Australia (16avos de final)
  • Austria (16avos de final)
  • Argelia (16avos de final)
  • Croacia (16avos de final)
  • Bosnia y Herzegovina (16avos de final)
  • Senegal (16avos de final)
  • RD Congo (16avos de final)
  • Ecuador (16avos de final)
  • Suecia (16avos de final)
  • Costa de Marfil (16avos de final)
  • Sudáfrica (16avos de final)
  • Japón (16avos de final)
  • Alemania (16avos de final)
  • Países Bajos (16avos de final)
  • Uruguay (fase de grupos)
  • Arabia Saudita (fase de grupos)
  • Escocia (fase de grupos)
  • República Checa (fase de grupos)
  • Corea del Sur (fase de grupos)
  • Uzbekistán (fase de grupos)
  • Qatar (fase de grupos)
  • Haití (fase de grupos)
  • Turquía (fase de grupos)
  • Curazao (fase de grupos)
  • Túnez (fase de grupos)
  • Irak (fase de grupos)
  • Irán (fase de grupos)
  • Jordania (fase de grupos)
  • Panamá (fase de grupos)
  • Nueva Zelanda (fase de grupos)

LA AGENDA DE TODOS LOS PARTIDOS

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