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El llanto desconsolado de Messi tras la increíble remontada de la selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026

El capitán anotó un gol y regaló una asistencia en el triunfo por 3 a 2 por los octavos de final en Atlanta

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Argentina acababa de bajarse otra vez de una montaña rusa para avanzar en el Mundial 2026. Con una asistencia y otro gol de Lionel Messi, le había ganado 3-2 a Egipto por los octavos de final, luego de ir perdiendo 2 a 0. Tamaño combo de emociones venció al astro, de 39 años, que volvió a demostrar que, cuando deja descansar los botines, es humano. Y rompió en llanto, como había ocurrido en su primer grito ante Argelia, en el debut en la Copa del Mundo.

Sin camiseta, se le fueron acercando Lisandro Martínez, Cuti Romero y Nico Otamendi. Con Licha hubo doble abrazo: en el segundo, el defensor le habló al oído, para expresarle una vez más su agradecimiento. Titulares y suplentes hicieron fila para rendirle pleitesía y acompañarlo, en un momento especial para todos, porque las lágrimas invadieron el campo.

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Posteriormente, casi como un casamiento en vivo y en directo, los jugadores lo valzaron y lo lanzaron hacia el aire, en otro homenaje al ídolo, que empujó a un equipo que parecía vencido, pero que reaccionó a tiempo.

Más allá de su rol de líder, el propio Messi pasó por una tormenta de emociones en el encuentro. El momento más polémico llegó a los 20 minutos, cuando Lionel Messi tuvo la oportunidad de ejecutar un penal tras una falta de Haissem Hassan sobre Nicolás Tagliafico. El arquero egipcio Mostafa Shobeir Oufa le atajó el disparo. Fue el cuarto penal que Messi falla en la historia de los Mundiales —sin contar tandas— en 8 ejecuciones, luego de los errados ante Islandia (Rusia 2018), Polonia (Qatar 2022) y Austria en esta misma edición 2026.

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Pese al error desde los doce pasos, Messi fue determinante en la remontada: a los 78 minutos dio una asistencia para el gol de Cuti Romero que inició la remontada, y luego marcó él mismo el 2-2. Fue después de que Lautaro Martínez bajara un balón de forma poco ortodoxa, con una especie de chilena, y Gonzalo Montiel pivoteara como un N° 9 para el furioso disparo del punta del Inter Miami. Enzo Fernández cerró la épica con el 3-2 en tiempo de descuento.

Con este partido, Messi alcanzó su 31.ª presentación en Mundiales, un récord absoluto, y llegó a 21 goles en la historia de la Copa del Mundo, dos más que Kylian Mbappé. Lidera además la tabla de goleadores del torneo con 8 tantos, uno más que el francés y Erling Haaland.

En lo que va de esta competencia, la Pulga celebró ante Argelia (por triplicado), Austria (dos), Jordania, Cabo Verde y Egipto (uno). Tras la despedida de grandes figuras del torneo, como Cristiano Ronaldo, Vinícius Junior, Neymar, Manuel Neuer, Jamal Musiala y Luka Modric, entre otros, Messi se roba las luces del Mundial 2026.

Después de otro partido para el infarto, la leyenda va por más. El sábado, desde las 22, en Kansas City (donde Argentina hizo base la mayor parte del Mundial), se medirá ante el vencedor de la llave entre Colombia y Suiza. Y buscará seguir haciendo historia, como lo hizo en Qatar 2022 y en el bicampeonato en las últimas dos Copas América.

La emoción del capitán; la emoción de todos los argentinos (Reuters/Brett Davis)
La emoción del capitán; la emoción de todos los argentinos (Reuters/Brett Davis)
TYa sin camiseta, las lágrimas continuaron fluyendo (Reuters/Brett Davis)
TYa sin camiseta, las lágrimas continuaron fluyendo (Reuters/Brett Davis)
Ya sin el peso de la ausencia de títulos, Messi sufre, pero también disfruta (Reuters/Brett Davis(
Ya sin el peso de la ausencia de títulos, Messi sufre, pero también disfruta (Reuters/Brett Davis(

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