República Dominicana: Consejo de Ministros da luz verde a la Política Presupuestaria 2027

La Política Presupuestaria Anual para 2027 recibió el aval del Consejo de Ministros encabezado por Luis Abinader y Raquel Peña. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

La Política Presupuestaria Anual para 2027 tuvo el aval durante la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña. El encuentro marcó el inicio de la definición sobre cómo se distribuirán los recursos públicos el próximo año, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica de Presupuesto.

Durante la sesión, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó los principales lineamientos del gasto público, en su calidad de secretario técnico del Consejo de Gobierno.

Paliza explicó que la hoja de ruta para 2027 se articula en torno a los objetivos de Meta RD 2036, con énfasis en fortalecer el capital humano, desarrollar infraestructura, incrementar la productividad y consolidar la institucionalidad, manteniendo la atención en la inversión pública y las prioridades sociales.

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La Política Presupuestaria 2027 orienta la inversión pública y las prioridades sociales hacia proyectos de bienestar social y desarrollo sostenible en la República Dominicana. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

El ministro señaló que la política de gasto reafirma el compromiso del Gobierno con una gestión responsable de los fondos, concentrando las inversiones en proyectos que generen mayor impacto en el bienestar social y el desarrollo sostenible.

Paliza expresó: “La Política Presupuestaria 2027 refleja una visión de largo plazo. Cada peso del presupuesto estará orientado a acelerar la transformación del país, fortaleciendo el capital humano, ampliando las oportunidades para la gente y desarrollando la infraestructura que demanda el crecimiento económico de la República Dominicana”.

Educación, salud e infraestructura: prioridades de 2027

En materia educativa, el presupuesto para 2027 mantendrá una asignación equivalente al 4.05 % del PIB para el sistema escolar. El Gobierno continuará con el Plan Horizonte 2034, orientado a elevar los años efectivos de aprendizaje. Esta estrategia incluye la construcción y ampliación de planteles escolares, la creación de nuevas aulas y la expansión del Programa Nacional de Transporte Escolar.

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En el área de salud y protección social, la política presupuestaria contempla la continuidad y culminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria y la ampliación de la Red Nacional de Emergencias. Además, prevé la continuidad de los programas sociales dirigidos a proteger a la población ante choques externos.

La infraestructura continuará como uno de los ejes principales. El presupuesto prevé recursos para el desarrollo de autopistas y sistemas de transporte integrado en centros urbanos e interurbanos, la construcción de acueductos, sistemas de saneamiento y la continuidad del programa nacional de mejoramiento de viviendas.

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La Política Presupuestaria 2027 también asigna más recursos al Poder Judicial y mantiene inversiones en seguridad ciudadana, seguridad fronteriza, verja perimetral inteligente y centros correccionales. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

El plan también incluye el fortalecimiento de la productividad y la institucionalidad, con una mayor asignación de recursos al Poder Judicial para consolidar la seguridad jurídica. Se contempla la continuidad de las inversiones en seguridad ciudadana y fronteriza, incluyendo la construcción de la verja perimetral inteligente y nuevos centros correccionales.

Estas definiciones están incluidas dentro de una planificación a largo plazo, según los objetivos de desarrollo definidos para el país. Paliza subrayó que “estamos construyendo un presupuesto que no solo responde a las necesidades del presente, sino que prepara a la República Dominicana para alcanzar las metas de desarrollo que nos hemos propuesto hacia el año 2036, con inversiones que fortalecen la competitividad, la cohesión social y la confianza institucional”.

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La Política Presupuestaria 2027 contempla la asignación de recursos enfocado en áreas como educación, salud, infraestructura y justicia.