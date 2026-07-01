Más de seis siglos de prisión a integrante de la MS-13 en El Salvador; otros 39 reciben sentencias de hasta 432 años

El fallo judicial siguió al hallazgo del acusado en el sitio de los hechos por parte de autoridades policiales, y considera el resguardo de información sensible para proteger la identidad de la víctima (Foto archivo, cortesía Centros Judiciales de El Salvador)

Imponen más de 600 años de prisión a integrante de la MS-13 en El Salvador. Edras Isaac Ríos Blanco, alias chuki, fue sentenciado a 642 años de cárcel por proposición y conspiración en homicidio agravado, organizaciones terroristas y 31 casos de extorsión agravada. Esta condena forma parte de un proceso judicial en el que 40 integrantes de la MS-13 recibieron sentencias por delitos cometidos en 2020 en los distritos de Anamorós, Polorós, Santa Rosa de Lima y Lislique, en el departamento de La Unión.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado Juez 2 de San Miguel dictó penas que también alcanzaron a otros miembros de la estructura. Por ejemplo, Víctor Antonio Melgar Cuevas, alias bad spirit, fue condenado a 432 años de prisión por organizaciones terroristas y 21 casos de extorsión agravada. Cristian Alfredo Rosales Hernández y Joel Antonio Hernández García, alias ibi, recibieron 352 años cada uno por organizaciones terroristas y 17 casos de extorsión agravada. Otras condenas incluyen a Humberto Eliseo Sánchez, alias chevo, con 312 años por conspiración en homicidio agravado, organizaciones terroristas y 14 extorsiones agravadas; Gerson Danilo Meléndez Canales, alias el despiadado, con 210 años por siete homicidios agravados; y Neris Nahum Álvarez Sorto, alias charcota, con 132 años por organizaciones terroristas y cuatro homicidios agravados.

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Edras Isaac Ríos Blanco, alias chuki, recibió 642 años de prisión por homicidio agravado, organizaciones terroristas y 31 casos de extorsión agravada de la MS-13 en El Salvador. (Imagen: FGR)

Durante el juicio, 22 pandilleros estuvieron presentes y 18 fueron condenados en rebeldía. La Fiscalía General de la República atribuyó a todos los sentenciados delitos como extorsión agravada, homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y organizaciones terroristas.

Otro caso relevante: condenas por homicidios en Usulután

En Usulután, la Fiscalía General de la República logró que tres pandilleros de la clica Los Ángeles, de la Mara Salvatrucha, fueran condenados a 80 y 35 años de cárcel por pertenecer a la estructura criminal y por el asesinato de dos hombres en la ciudad.

Las pruebas presentadas en juicio permitieron que el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado, Juzgado Dos de San Miguel declarara culpable a Óscar Gonzalo Navarro Renderos, alias bad demo, por el homicidio de dos hombres. Por estos hechos recibió 80 años de prisión. El primer crimen ocurrió el 20 de febrero de 2011 en un predio conocido como La Taquera, en la colonia El Naranjo. El segundo homicidio se cometió el 20 de octubre de 2013 en la colonia Vaquerano.

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José Serrano Vigil, alias el drogo, y Ricardo Geovanni Navarrete Cruz, alias la coyota, fueron condenados a 35 años de prisión cada uno por un homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Los tres fueron procesados y sentenciados en rebeldía.

Condenan a 40 años de prisión al autor del homicidio de su madre en San Salvador

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Klaus Fernando Orantes Ramírez a 40 años de prisión por el homicidio agravado de su madre, cometido en febrero de 2021 en la colonia Escalón. Según la investigación, la víctima y el imputado regresaban de un viaje de la playa y, bajo efectos del alcohol, él la asfixió con una cadena metálica. Posteriormente, se autoinfligió golpes y desordenó la vivienda para simular un robo y despistar a las autoridades.

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el homicidio agravado de su madre en la colonia Escalón. (Foto: FGR)

Las investigaciones establecieron que el homicidio fue planificado para obtener ganancias de algunos inmuebles que la víctima poseía.

Más de cien miembros de la Mirada Loca Sureños Trece reciben condenas por agrupaciones ilícitas en San Miguel

La Fiscalía General de la República consiguió que 109 pandilleros de la Mirada Loca Sureños Trece fueran condenados a penas de hasta 45 años de cárcel por agrupaciones ilícitas. Estos sujetos delinquían en los cantones Las Delicias y Las Pampas, y en las colonias La Presita y Las Brisas, del distrito de San Miguel.

Las capturas fueron posibles gracias a las herramientas otorgadas por el Régimen de Excepción. Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel.

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Pandilleros de la MS-13 reciben 15 años de prisión por extorsión agravada en Ahuachapán

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a Pablo Arturo Chávez Presidente, José Alfredo Jacobo Morán, Enrique Antonio Chiguila Aguirre y Fátima Aracely Galicia de Chávez, miembros de la MS-13, a 15 años de prisión cada uno por extorsionar a comerciantes en la zona de Ahuachapán Centro. A una de las víctimas la amenazaron de muerte para exigirle distintas cantidades de dinero. Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2023. Estos pandilleros también son procesados por el delito de agrupaciones ilícitas.

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a cuatro miembros de la MS-13 a 15 años de prisión por extorsión agravada contra comerciantes entre 2015 y 2023. (Imagen: FGR)

Las condenas por extorsión agravada fueron impuestas por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán.

Imponen 15 años de prisión a tres sujetos por traficar 360 kilos de cocaína

La Fiscalía General de la República informó que Neftalí Arnoldo Serrano Campos y Nelson Alexander López Reyes, ambos salvadoreños, junto a Juan Raúl Velásquez Piñón, de nacionalidad guatemalteca, fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito.

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La investigación reveló que los tres imputados transportaban en una embarcación marítima un cargamento de 360 kilogramos de cocaína, valorado en varios millones. El 22 de septiembre de 2025, la embarcación fue intervenida por miembros de la Marina Nacional a cinco millas de la costa salvadoreña, frente a la zona conocida como Barra Ciega, en el cantón Miravalle, Sonsonate Centro.

Durante la audiencia única, la Fiscalía presentó pruebas que permitieron establecer la responsabilidad de los involucrados en el tráfico de la droga.