Judiciales

La colocación de un DIU a una joven de 22 años terminó en cirugía de urgencia y condena por mala praxis

El procedimiento, que debía ser de rutina, derivó en una intervención quirúrgica de emergencia. Un tribunal acreditó la responsabilidad profesional en el hecho y las secuelas físicas y psíquicas sufridas por la paciente

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Justicia de Buenos Aires ordenó indemnización a una paciente por mala praxis en la colocación de un dispositivo intrauterino (DIU). (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Justicia bonaerense condenó a una municipalidad y a una médica de un centro de salud municipal a abonar una indemnización a una mujer tras constatarse una mala praxis en la colocación de un dispositivo intrauterino (DIU). El fallo, al que accedió Infobae, estableció que la prestación sanitaria fue irregular y determinó el pago de una reparación económica en concepto de incapacidad, daño moral y tratamiento psicológico.

El caso giró en torno a la demanda interpuesta por una joven de 22 años que acudió en noviembre de 2020 a un Centro de Atención Primaria de la Salud, dependiente del municipio de una ciudad al centro-sur de la provincia de Buenos Aires, donde se le colocó un DIU como método anticonceptivo. Poco después del procedimiento, la reclamante comenzó a experimentar fuertes dolores, fiebre y malestar general. La secuencia de hechos que siguió incluyó consultas médicas, estudios de diagnóstico y una intervención quirúrgica para extraer el dispositivo, que se encontraba fuera de su posición habitual.

PUBLICIDAD

Según consta en la resolución, dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 1 de Azul, la paciente fue derivada al hospital municipal días después de la colocación del dispositivo, cuando los estudios por imágenes confirmaron que el DIU se hallaba en la cavidad pelviana, fuera del fondo uterino. Esta situación motivó la programación de una cirugía para extraer el artefacto, lo que implicó la internación de la mujer y su recuperación bajo control médico.

El fallo judicial responsabilizó tanto al municipio como a la médica por la inserción defectuosa del DIU y sus consecuencias físicas y psicológicas. (Foto de archivo: Shutterstock)
El fallo judicial responsabilizó tanto al municipio como a la médica por la inserción defectuosa del DIU y sus consecuencias físicas y psicológicas. (Foto de archivo: Shutterstock)

La demanda incluyó un reclamo por daños y perjuicios vinculados a los padecimientos físicos y psíquicos derivados del episodio. Entre los conceptos reclamados se encontraron la incapacidad física, el daño moral, el costo del tratamiento psicológico y los gastos médicos. La suma pretendida ascendía a más de un millón de pesos, aunque el monto final fue considerablemente mayor debido a la actualización de valores y la metodología de cálculo aplicada por el juzgado.

PUBLICIDAD

El municipio contestó la demanda negando responsabilidad y atribuyendo lo sucedido a una posible complicación reconocida de la práctica médica. Argumentó que todos los procedimientos se realizaron de acuerdo con la técnica apropiada y que la paciente recibió la información y el consentimiento correspondientes antes de la colocación del dispositivo.

La sentencia analizó tanto la historia clínica como los informes periciales producidos durante el trámite. Entre las pruebas centrales, el dictamen médico sostuvo que la perforación uterina y la migración extrauterina del DIU no pudieron producirse de modo espontáneo en el breve lapso entre la inserción y la detección del problema, lo que permitió inferir una inserción defectuosa.

La mujer de 22 años debió someterse a una cirugía para extraer el DIU tras confirmarse su migración fuera de la cavidad uterina en estudios médicos. (Foto de archivo: Shutterstock)
La mujer de 22 años debió someterse a una cirugía para extraer el DIU tras confirmarse su migración fuera de la cavidad uterina en estudios médicos. (Foto de archivo: Shutterstock)

La experta médica consultada indicó que la mujer sufrió una perforación uterina al colocarse el DIU, lo que generó la migración del dispositivo y la necesidad de una intervención quirúrgica. Las secuelas físicas incluyeron molestias en la vida sexual y alteraciones menstruales, con un grado de incapacidad estimado judicialmente en un 25 por ciento.

En el plano psicológico, la pericia determinó que la reclamante experimentó un trastorno de estrés postraumático en las semanas posteriores al hecho, aunque la sintomatología disminuyó con el tiempo. Se recomendó un tratamiento especializado por diez meses y se fijó el costo de las sesiones en más de un millón y medio de pesos, actualizable al momento de la liquidación.

El fallo sostuvo que la responsabilidad del municipio se encontraba comprometida por la deficiente prestación del servicio público de salud, ya que la inserción defectuosa del DIU constituyó una irregularidad que debía ser reparada. Además, consideró relevante la actitud procesal de la profesional médica, quien fue declarada en rebeldía por no presentarse a contestar la demanda ni a las citaciones del tribunal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La pericia médica concluyó que la paciente sufrió una perforación uterina al colocarse el DIU, generando un grado de incapacidad permanente del 25%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el análisis de las pruebas, la sentencia destacó la importancia de la pericia médica y la ausencia de elementos que permitieran desvirtuar la hipótesis de mala praxis en la colocación del dispositivo. El juzgado rechazó los argumentos defensivos vinculados a la existencia de una complicación inherente al método anticonceptivo y remarcó que el daño no correspondía a un riesgo propio de la técnica sino a una ejecución defectuosa.

El monto de la indemnización por incapacidad fue calculado aplicando la fórmula de capitalización establecida en el Código Civil y Comercial. Se tomó como referencia el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de la liquidación, estimando una vida útil de la víctima hasta los 75 años y un ingreso anual equivalente a una vez y cuarto ese salario.

En el concepto de daño moral, el tribunal fijó una suma de tres mil dólares estadounidenses, a ser convertidos a pesos según la cotización oficial al momento de la sentencia firme. El magistrado argumentó que este importe permitiría a la víctima acceder a bienes o servicios que contribuyan a mitigar el padecimiento espiritual derivado de la situación vivida.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El tribunal reconoció daño moral, incapacidad física y necesidad de tratamiento psicológico, fijando sumas en dólares y pesos sujetos a actualización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto de los gastos médicos y farmacéuticos, la sentencia no hizo lugar al reclamo por falta de pruebas que acreditaran que la afectada hubiese soportado esos costos, aunque sí reconoció el derecho al resarcimiento por el tratamiento psicológico recomendado por la perito.

La condena ordenó a la municipalidad y a la profesional médica a abonar los montos fijados en un plazo de sesenta días a partir de la liquidación definitiva. Además, estableció la imposición de costas a las demandadas en su carácter de vencidas y diferenció la regulación de honorarios para una etapa posterior.

El fallo se apoyó en la doctrina de la Corte Suprema y del máximo tribunal provincial, que obliga a los establecimientos públicos de salud a organizar y ejecutar sus prestaciones en condiciones adecuadas. A criterio del juzgado, la deficiente inserción del dispositivo configuró una falta de servicio estatal y una responsabilidad directa del municipio.

Una doctora con bata blanca y estetoscopio explica la anatomía del aparato reproductor femenino con un modelo a una paciente en un consultorio.
El fallo aplicó la doctrina sobre responsabilidad estatal, destacando la obligación de los centros de salud de brindar servicios adecuados y seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el desarrollo de los fundamentos, el juez remarcó que el resultado dañoso no pudo ser atribuido a una contingencia neutra del acto médico, sino que reflejó una prestación sanitaria irregular. La decisión subrayó que las consecuencias físicas y psíquicas se encontraban suficientemente acreditadas por la prueba reunida en el expediente.

El tribunal evaluó la extensión real de las secuelas, descartando aquellas que no contaban con respaldo suficiente en estudios complementarios. Fijó el porcentaje de incapacidad en función de los síntomas comprobados y la proyección futura de las dificultades informadas por la perito.

Al ponderar la responsabilidad profesional, la sentencia recordó que el deber del médico abarca tanto la ejecución correcta de la técnica como el cuidado en el seguimiento posterior. En este caso, la falta de respuesta y colaboración de la médica involucrada fue interpretada como un elemento adicional que reforzó la hipótesis de mala praxis.

La decisión de primera instancia admitió parcialmente el reclamo de la mujer y desestimó los rubros no probados. El juez dejó constancia de la posibilidad de actualizar los montos indemnizatorios conforme a la evolución salarial y los valores de las prestaciones al momento de la liquidación.

Temas Relacionados

Mala praxisResponsabilidad médicaResponsabilidad estatalDIUDaños y perjuiciosIndemnización judicial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La muerte de un ciclista 79 años: sobreseyeron por homicidio a los acusados y solo les imputarán el robo

El reconocido deportista de Mar de Plata Oscar González Oronó murió en octubre pasado. Fue asaltado en su comercio y murió días después. En qué se basó su decisión de la Justicia

La muerte de un ciclista 79 años: sobreseyeron por homicidio a los acusados y solo les imputarán el robo

Confirmaron el cierre de una causa contra empleados del Hospital Garrahan por disturbios en una protesta salarial

Las autoridades del centro de salud habían denunciado a trabajadores y dirigentes sindicales que tomaron las oficinas de la dirección durante una manifestación en octubre de 2025

Confirmaron el cierre de una causa contra empleados del Hospital Garrahan por disturbios en una protesta salarial

Una consulta por un plazo fijo en las redes de un banco terminó con una sofisticada ciberestafa: el fallo favoreció a una jubilada

La Justicia responsabilizó a la entidad bancaria por las fallas en sus sistemas de seguridad, le impuso una multa de $5 millones por no prevenir el engaño y anuló la deuda de la exdocente

Una consulta por un plazo fijo en las redes de un banco terminó con una sofisticada ciberestafa: el fallo favoreció a una jubilada

Debieron cancelar un viaje en crucero por razones de salud y la Justicia condenó a la aseguradora por rechazar el reintegro

Una pareja de 78 y 82 años tuvo que suspender el paseo por una urgencia médica. A pesar de haber contratado un seguro de cancelación, la compañía rechazó el pago. La Cámara Comercial fijó una indemnización en pesos y en dólares

Debieron cancelar un viaje en crucero por razones de salud y la Justicia condenó a la aseguradora por rechazar el reintegro

Le vendieron gasoil adulterado con agua, se le rompió la camioneta y la Justicia condenó a dos empresas

Una parada en una estación de servicio sobre una ruta transformó un viaje de descanso en una larga disputa por las graves fallas mecánicas que sufrió el vehículo. Tras un extenso proceso, la Justicia civil responsabilizó a dos compañías por el expendio de combustible adulterado

Le vendieron gasoil adulterado con agua, se le rompió la camioneta y la Justicia condenó a dos empresas

DEPORTES

Fue titular en el primer partido del Mundial 1998 con Brasil, duró 45 minutos y no jugó más en su selección: “Aquí mando yo”

Fue titular en el primer partido del Mundial 1998 con Brasil, duró 45 minutos y no jugó más en su selección: “Aquí mando yo”

De una cómoda victoria, al sufrimiento del empate inesperado y la gloria final: a 40 años del título mundial en México

“Messi fue suplente mío”: el día que Argentina blindó a la “Pulga” y empezó la leyenda del capitán de la Selección

El cambio en la rutina del plantel de la selección argentina que decidió Scaloni después del triunfo ante Jordania en el Mundial

Centroamérica y el Caribe se despiden sin triunfos de un nuevo Mundial

TELESHOW

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Robbie Williams levantó una camiseta argentina en pleno show y alentó por Lionel Messi: el video

Habló el manager de Beni Mármol y Pato Perrotta, los streamers argentinos detenidos en el Mundial: “No los deportan”

Día Internacional del Orgullo LGBT+: los mensajes de las divas del pop y estrellas argentinas

Alejandro Guyot, exmarido de Ernestina Pais, despidió a la conductora con una conmovedora foto

INFOBAE AMÉRICA

Los países del Mercosur se reúnen en Paraguay para cerrar las diferencias internas sobre el acuerdo de libre comercio con la UE

Los países del Mercosur se reúnen en Paraguay para cerrar las diferencias internas sobre el acuerdo de libre comercio con la UE

Gobierno pone en marcha brigadas médicas de salud en comunidades alejadas de Honduras

El Salvador: Policía captura a madre y su hijo acusados de tenencia de droga en Conchagua

Valeria Tentoni: “La literatura te dice que hay algo más allá de una vida pegada al celular, a la televisión, al trabajo rutinario”

Nuevas estafas digitales utilizan el nombre del Banco Central para engañar a los hondureños, advierten autoridades