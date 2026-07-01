Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de Ecuador tras ser eliminado por México en el Mundial: “Los resultados mandan”

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

La eliminación de Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026 provocó la salida de Sebastián Beccacece como director técnico de la selección. Después de la derrota 2-0 frente a México en el Estadio Azteca, el entrenador argentino comunicó su decisión, marcando el cierre de un ciclo que abarcó 24 partidos al frente del equipo nacional.

Beccacece confirmó que su contrato estaba ligado exclusivamente al ciclo mundialista. “Sí, porque mi contrato finalizaba cuando finalizaba el Mundial. Hoy finalizó el mundial. Cuando uno trabaja para alcanzar un objetivo… Creo que sí se mejoró lo del mundial pasado y lo de la clasificatoria pasada, pero nosotros queríamos más, queríamos hacer nuestro mejor Mundial. Estuvimos a un partido de pasar otra vez, y no lo pudimos hacer; y corresponde hoy retirarnos de un lugar que realmente queremos mucho, que nos sentimos muy bien. Pero bueno, son las reglas del juego, el resultado es el que manda”, expresó el técnico argentino.

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La derrota ante México se produjo en un partido definido por goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, lo que dejó sin posibilidades a una selección ecuatoriana que había superado la fase de grupos tras dos décadas de ausencia en rondas eliminatorias (no clasificó en Sudáfria 2010 y Rusia 2018 y en Brasil 2014 y Qatar 22 fueron eliminados en fase de grupos). El propio Beccacece describió el clima en el vestuario tras el partido: “La verdad que lo que pasó recién en el vestuario ha sido muy conmovedor, muy lindo escuchar a cada uno de los chicos poder expresarse, llevarnos el respeto de ellos, la admiración, el cariño. Realmente alivia un poco el dolor y la tristeza que sentimos por no haber podido regalarle una alegría a todo el pueblo ecuatoriano”.

"MI CONTRATO FINALIZABA CUANDO FINALIZABA EL MUNDIAL, HOY FINALIZÓ EL MUNDIAL." Sebastián Beccacece confirmó que dejó de ser el DT de la Selección de Ecuador tras la derrota ante México y les dejó un gran mensaje a los jugadores.



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El entrenador agradeció la oportunidad de comandar el plantel y subrayó el vínculo creado dentro del grupo. “No vamos a continuar. Algo que me hubiese encantado, porque fui feliz, porque realmente creo que construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria. Hasta recién estuvimos compartiendo los últimos momentos y me llevo ese cariño, ese respeto, esa admiración, esa entrega, ese compromiso de este grupo de guerreros por la selección ecuatoriana de fútbol”.

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Durante la conferencia, Beccacece extendió sus agradecimientos a la dirigencia y al personal de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). “Agradecimiento también al presidente, que siempre ha acompañado desde la confianza, la libertad con la que hemos trabajado. Agradecimiento a todo el staff, utileros, a toda la casa de la Federación. La verdad que me toca dejar un espacio que quiero mucho, pero que siento que hemos construido un legado lindo de cómo transitar un camino, sobre todo, que no es poca cosa. Con dignidad, con honestidad, con transparencia. Resultados hasta el día de hoy, que hoy no los obtuvimos. Así que, bueno, queda otra que aceptar, buscar otro rumbo para lo que es el cuerpo técnico”.

La salida de Beccacece ocurre tras una campaña en la que Ecuador logró nueve triunfos, doce empates y tres derrotas, en un total de 24 partidos oficiales bajo su gestión. La eliminación en la ronda de 16avos puso fin a un ciclo donde el equipo mostró evolución respecto a citas anteriores, pero no alcanzó el objetivo de avanzar a instancias superiores. Su mejor actuación en una Copa del Mundo fue en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final.

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El entrenador dedicó palabras especiales a los referentes del plantel, en particular a Enner Valencia y Hernán Galíndez, quienes también se despidieron de la selección. “Orgulloso de los delanteros que tuve. Agradecido a Enner (Valencia). Me hubiese gustado que su despedida sea de otra manera. Lo mismo que Hernán (Galíndez). Han dejado el legado bien alto, han dejado el lugar que han ocupado mejor de que cuando hayan llegado. Se va el máximo goleador, una persona extraordinaria, con una familia hermosa que tiene, hermosa. Un chico de gran corazón, que creo que ha dado todo, ha dado todo por el Ecuador, pero de verdad ha dado todo. Siempre ha estado acá, soportando un montón de cosas, aun siendo el máximo goleador. Y la verdad que triste por él, pero sé que él está tranquilo, que dio todo y que esta noche seguramente va a estar con sus amores, con su familia y va a dormir tranquilo. Y eso es importante para mí. A Hernán también agradecerle, un profesional extraordinario, que hoy le toca dejar un lugar que lo dignificó y que dio todo también”, sostuvo el técnico argentino.

“Como le dije a los chicos, tienen un gran potencial y no tengo duda de que conseguirán eso que tanto buscan y desean, porque sé que es un sueño muy profundo que lo llevan dentro y la vida ya le pondrá esa posibilidad adelante”, concluyó el DT. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, por su parte, aún no anunció quién asumirá la dirección técnica de la selección tras la salida de Beccacece.

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