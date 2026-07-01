Economía

Cuándo cobro Anses: el calendario de pagos para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en julio 2026

El organismo federal publicó el cronograma y los valores, que incluyen incrementos y adicionales según cada prestación. El pago se distribuye en fechas diferentes, según el beneficio y el documento

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El calendario de pagos de ANSES para julio divide fechas por terminación de documento y tipo de beneficio (Reuters)
El calendario de pagos de ANSES para julio divide fechas por terminación de documento y tipo de beneficio (Reuters)

El calendario de pagos de Anses para julio de 2026 ya está disponible y abarca jubilaciones, pensiones, asignaciones universales, familiares y otras prestaciones. El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dispuso un aumento de 2,15% para todos los haberes y asignaciones, en función del índice de inflación de mayo, según informó Infobae. Además, quienes cobran haberes mínimos reciben un bono extraordinario de 70.000 pesos, lo que modifica los importes totales en varias prestaciones.

A continuación, se detalla el cronograma de pagos y los montos correspondientes para cada beneficio, según la información publicada oficialmente

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
  • DNI terminados en 2: 13 de julio
  • DNI terminados en 3: 14 de julio
  • DNI terminados en 4: 15 de julio
  • DNI terminados en 5: 16 de julio
  • DNI terminados en 6: 17 de julio
  • DNI terminados en 7: 20 de julio
  • DNI terminados en 8: 21 de julio
  • DNI terminados en 9: 22 de julio

Montos julio 2026:

El haber mínimo se paga en 411.989,32 pesos. Quienes perciben este haber reciben un bono de 70.000 pesos, por lo que el total asciende a 481.989,32 pesos.

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Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Montos julio 2026:

Quienes superan el haber mínimo cobran su importe habitual con el aumento de 2,15%. Reciben un bono proporcional hasta alcanzar los 481.989,32 pesos.

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Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Montos julio 2026:

El monto total es de 358.392,53 pesos (288.392,53 pesos de haber con aumento más 70.000 pesos de bono extraordinario).

Genéricas de ANSES 1920
Las jubilaciones mínimas y la AUH reciben aumentos y bonos según lo dispuesto para este mes

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
  • DNI terminados en 2: 13 de julio
  • DNI terminados en 3: 14 de julio
  • DNI terminados en 4: 15 de julio
  • DNI terminados en 5: 16 de julio
  • DNI terminados en 6: 17 de julio
  • DNI terminados en 7: 20 de julio
  • DNI terminados en 8: 21 de julio
  • DNI terminados en 9: 22 de julio

Montos julio 2026:

La AUH se paga en 148.049 pesos por hijo.

La AUH por hijo con discapacidad asciende a 482.062 pesos.

La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos es de 74.033 pesos.

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Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 13 de julio
  • DNI terminados en 1: 14 de julio
  • DNI terminados en 2: 15 de julio
  • DNI terminados en 3: 16 de julio
  • DNI terminados en 4: 17 de julio
  • DNI terminados en 5: 20 de julio
  • DNI terminados en 6: 21 de julio
  • DNI terminados en 7: 22 de julio
  • DNI terminados en 8: 23 de julio
  • DNI terminados en 9: 24 de julio

Montos julio 2026:

El monto total de la AUE es de 148.049 pesos.

El pago mensual en mano es el 80%: 118.380,45 pesos.

El 20% restante se cobra tras acreditar los controles sanitarios.

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Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio

Montos julio 2026:

Ingreso hasta 1.146.199 pesos: 74.033 pesos

Entre 1.146.199 y 1.681.012 pesos: 49.940 pesos

Entre 1.681.012 y 1.940.783 pesos: 30.206 pesos

Entre 1.940.783 y 6.069.688 pesos: 15.586 pesos

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Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 14 de julio al 11 de agosto

Montos julio 2026:

El valor corresponde al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia, según su régimen.

anses-generica
Los importes de asignaciones y haberes reflejan la actualización automática vinculada al índice de inflación (Facebook)

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 13 de julio al 11 de agosto

Montos julio 2026:

Nacimiento: 86.295 pesos

Adopción: 515.930 pesos

Matrimonio: 129.209 pesos

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto

Montos julio 2026:

Se aplican los mismos valores que para asignaciones familiares del resto de los beneficiarios, según situación y tipo de asignación.

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Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio

Montos julio 2026:

El monto depende del salario promedio y los meses aportados, de acuerdo al régimen vigente. No se informaron cifras precisas para este mes.

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El cronograma y los importes responden a la última actualización comunicada por Anses, que mantiene la modalidad de pago habitual y la organización según la terminación del DNI. El aumento de julio, basado en la inflación de mayo, se aplica automáticamente sobre todos los haberes y asignaciones, según la normativa y resoluciones oficiales.

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