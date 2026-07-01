Marruecos, la sensación del Mundial: su embajador recomendó que la Argentina no subestime a Cabo Verde

Yassir advirtió no subestimar a la selección de Cabo Verde, próxima rival de la selección argentina (Reuters/Maria Lysaker)

El embajador de Marruecos en Argentina, Fares Yassir, subrayó la importancia de Cabo Verde como símbolo de los inesperados avances en el fútbol africano, al tiempo que destacó el crecimiento sostenido de la selección marroquí, su política deportiva y el actual estado de las relaciones bilaterales.

En comunicación con radio Mitre, Yassir, embajador de la selección sensación de la Copa del Mundo, resaltó que Cabo Verde ejemplifica cómo ninguna selección debe subestimarse en el fútbol moderno. “No se debe de subestimar a ningún equipo, porque miren Cabo Verde. Es una sorpresa”, expresó el diplomático, situando a la selección caboverdiana como referencia de la competitividad emergente en África. La declaración llegó en el contexto de la reciente eliminación de Países Bajos a manos de Marruecos, un episodio que, según el entrevistado, refuerza el respeto internacional hacia los Leones del Atlas.

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El embajador repasó el salto cualitativo del fútbol marroquí. “Estamos hablando de una selección, la marroquí, que lleva cuarenta y un partidos sin conocer la derrota”, afirmó, y remarcó que la selección pasó de ser una sorpresa en el último Mundial de Catar a consolidarse como un equipo capaz de competir con cualquiera. Según el funcionario, la reciente victoria frente a Holanda permitió a Marruecos superar a ese país en el ranking mundial, posicionándose séptimo y con opciones de alcanzar el sexto lugar si logra vencer a Canadá.

Yassir explicó que este crecimiento no es casual. “Esto tiene una historia que data de casi diez a quince años atrás. Es una política de Estado que siguió Marruecos, liderada por su Majestad el Rey, hacer de Marruecos un modelo de deporte en África y en el mundo árabe”, detalló. El diplomático puntualizó que la apertura a técnicos de distintas nacionalidades, incluidos argentinos, franceses, brasileños y españoles, fue clave para el desarrollo estructural del fútbol en el país.

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Fares Yassir resaltó a la selección de Marruecos (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La inversión en infraestructura también fue un eje destacado. Marruecos está construyendo el estadio más grande del mundo, con capacidad para más de ciento quince mil espectadores. Esta iniciativa, según Yassir, refuerza la candidatura marroquí como sede del Mundial 2030 y alimenta la disputa geopolítica con España sobre la final de ese torneo. “Va a estar en el ring el estadio Hassan II y el Bernabéu”, ilustró.

El impacto de la política deportiva trasciende lo futbolístico. Marruecos cuenta con una selección juvenil campeona del mundo y futbolistas que militan en clubes de elite en Europa, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. “Son verdaderos jugadores que pueden competir con quien sea”, afirmó Yassir.

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Sobre el vínculo entre Argentina y Marruecos, el embajador lo calificó de “excelencia”. E informó que ambos países superaron los mil millones de dólares en intercambio comercial y que existe una hoja de ruta común para profundizar la cooperación política, técnica y científica. “La economía es complementaria. Vamos a buscar más acuerdos y más cooperación política y diplomática a nivel multilateral”, concluyó.

Marruecos derrotó a Países Bajos por 3 a 2, en los dieciseisavos de final del certamen. Y se medirá en octavos de final con una de las selecciones anfitrionas: Canadá.

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En los primeros 45 minutos, los marroquís tuvieron las más claras, aunque no pudieron dominar la pelota, ya que siempre la tuvo el equipo de Ronald Koeman. De hecho, recibió un gol de Cody Gakpo (72′), quien protagonizó una emotiva celebración debido a la muerte de hijo (su pareja tenía 5 meses de embarazo).

Argentina se ilusiona con Lionel Messi, que ya cuenta con seis goles convertidos en el Mundial (EFE/ Mariscal)

Marruecos no bajó los brazos pese al tanto y encontró, en los minutos de descuento, el empate parcial gracias a un potente cabezazo de Issa Diop (90′+1). Así las cosas, el partido se fue a los suplementarios para conocer al ganador de la llave.

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En los tiempos extra, la escuadra de Mohamed Ouahbi pudo ganarlo, pero se encontraron con la figura de Bart Verbruggen para evitar la caída de su arco. Tras ello, todo se fue a la tanda por penales, donde Marruecos terminó imponiéndose 3-2 pese a que arrancó malogrando su primer penal.

En tanto, La selección argentina continúa con su preparación de cara al partido del próximo viernes 3 de julio, donde deberá enfrentar a Cabo Verde, en Miami, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

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