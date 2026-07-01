República Dominicana celebra la eliminación de la visa estampada para ingresar a Panamá

El pasaporte electrónico de República Dominicana incorporará tecnología biométrica para aumentar la seguridad internacional de los ciudadanos en el exterior. (Cortesía: Dirección General de Pasaportes)

El gobierno de República Dominicana anunció que los ciudadanos dominicanos ya no necesitan tramitar la visa estampada para ingresar a Panamá, tras la derogación de una medida que regía desde 2015. Según informaron diversos medios locales, la decisión de Panamá responde a un contexto de mayor acercamiento diplomático, comercial y turístico entre ambos países.

El cambio, formalizado en el Decreto Ejecutivo No. 12 del 30 de junio de 2026, fue publicado por la Gaceta Oficial panameña y lleva las firmas del presidente José Raúl Mulino y del ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego. Esta disposición suprime el requisito impuesto en 2015, que obligaba a los nacionales dominicanos a gestionar una visa consular antes de viajar a territorio panameño, detalló La Prensa.

PUBLICIDAD

La eliminación del procedimiento implica que los dominicanos pueden planificar su entrada a Panamá sin la necesidad de acudir previamente a un consulado para obtener la visa física en el pasaporte. La medida se aplica desde la fecha de su promulgación, según el decreto citado.

La medida quedó formalizada en un decreto del 30 de junio de 2026 y rige desde su promulgación, según el Gobierno panameño.

De acuerdo con el gobierno panameño, ya no existen motivos de seguridad o técnicos que justifiquen mantener la restricción. El texto oficial señala, según recogió La Prensa, que “no persisten razones de seguridad o técnicas que sustenten la conveniencia de mantener el requisito de visa estampada a los nacionales de República Dominicana”. El documento también resalta que ambos países mantienen “excelentes relaciones diplomáticas y comerciales”.

PUBLICIDAD

La decisión de levantar la visa estampada ocurre poco después de la reunión celebrada en mayo entre el presidente dominicano Luis Abinader y su homólogo panameño José Raúl Mulino, donde se analizaron estrategias para fortalecer las relaciones bilaterales. Durante el encuentro, ambos mandatarios acordaron avanzar en una actualización de un convenio comercial y promover mayores oportunidades económicas y de inversiones entre las dos naciones, informó Diario Libre. Mulino también manifestó interés en profundizar la cooperación turística, destacando a República Dominicana como referente regional en ese sector.

El fortalecimiento de la conectividad aérea y el flujo de turistas y empresarios entre ambos países también se abordó como parte de la agenda bilateral. Según El Nacional, la nueva normativa permite a los ciudadanos dominicanos ingresar como turistas a Panamá sin visa consular previa y permanecer en el país hasta 90 días, conforme a las reglas migratorias actuales.

PUBLICIDAD

Una cita entre Luis Abinader y José Raúl Mulino abrió una etapa de acercamiento con inversiones y turismo en agenda, mientras crecía la conexión aérea entre ambos países (Foto archivo, cortesía Presidencia de República Dominicana)

El medio local Diario Libre subraya que la decisión facilita los viajes por turismo, negocios o visitas familiares, y se enmarca en una etapa de mayor cooperación entre República Dominicana y Panamá. El levantamiento del requisito de visa estampada representa un paso significativo en la agenda común de comercio, turismo e inversiones.

Vale enfatizar que los ciudadanos dominicanos seguirán sujetos a los controles migratorios y deberán presentar un pasaporte vigente, demostrar el propósito de su viaje y cumplir con los demás requisitos de ingreso establecidos por el Servicio Nacional de Migración en Panamá.

El medio acento, añade que en ese marco, el ministro panameño de Comercio e Industrias, Julio Moltó, anunció una hoja de ruta para actualizar el acuerdo de alcance parcial vigente entre ambas naciones, calificando la relación con República Dominicana como de “lugar estratégico” para Panamá.

PUBLICIDAD