Estos son los estados donde no se podrán usar fuegos artificiales durante las celebraciones del 4 de julio

Varios estados y ciudades de Estados Unidos prohibieron los fuegos artificiales personales por riesgo extremo de incendios forestales durante el 4 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 4 de julio de 2026, varios estados y ciudades de Estados Unidos prohibieron el uso de fuegos artificiales personales por riesgo extremo de incendios forestales, una decisión que afecta a millones de residentes y visitantes durante la celebración del 250 aniversario de la independencia del país. Las restricciones buscan prevenir nuevos siniestros en un contexto de sequía prolongada y múltiples incendios activos, según informaron autoridades estatales y federales.

De acuerdo con reportes de USA Today y Fox Weather, las prohibiciones y restricciones más estrictas se concentran en estados como Utah, donde el gobernador Spencer Cox firmó una orden ejecutiva suspendiendo la mayoría de los usos personales de fuegos artificiales entre el 2 y el 5 de julio. En el Panhandle de Nebraska, condados como Box Butte, Kimball y Sioux adoptaron medidas similares, mientras que en Oklahoma City rige una prohibición total vigente desde hace más de un siglo, incluso después de la flexibilización de las leyes estatales. Las sanciones incluyen multas, decomisos y hasta responsabilidad penal en caso de provocar incendios.

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El uso de la pirotecnia es una tradición central en las celebraciones del Día de la Independencia en Estados Unidos. Sin embargo, según datos de la National Fire Protection Association (NFPA) y el Insurance Institute for Business & Home Safety (IBHS), el 4 de julio concentra la mayor cantidad de incendios forestales y urbanos causados por fuegos artificiales, situación agravada este año por condiciones meteorológicas extremas. Las autoridades recomiendan consultar las regulaciones locales antes de adquirir o utilizar productos pirotécnicos.

¿Cuáles son los estados con prohibición de fuegos artificiales en 2026?

La información recopilada por Fox Weather y confirmada por medios locales y organismos estatales señala que los estados con prohibiciones más estrictas en 2026 son Utah y partes de Nebraska. En Utah, la orden ejecutiva del gobernador Spencer Cox establece una prohibición general al uso personal de fuegos artificiales durante el periodo festivo, aunque concede a los municipios la posibilidad de designar zonas seguras bajo coordinación con los bomberos locales. La mayoría de las ciudades, incluyendo Salt Lake City y las principales áreas metropolitanas, optaron por una prohibición total.

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En el caso de Nebraska, los condados del Panhandle como Box Butte, Kimball y Sioux prohibieron la venta y uso de fuegos artificiales en áreas urbanas, de acuerdo con Nebraska Public Media. Las autoridades locales advirtieron que los infractores pueden recibir multas de hasta 1.000 dólares, confiscación del material y arresto. El contexto regional es de sequía excepcional y antecedentes de incendios recientes de gran magnitud.

Oklahoma City mantiene desde 1912 una prohibición total de pirotecnia dentro de la ciudad, pese a que Oklahoma amplió su uso estatal con la Rocket’s Red Glare Act. (REUTERS/Jeenah Moon)

¿Por qué se prohibieron los fuegos artificiales en Utah?

La decisión del estado de Utah se fundamenta en una temporada de incendios considerada una de las más graves en la historia de la región. Según el Departamento de Recursos Naturales de Utah, en lo que va del año se registraron más de 155.000 hectáreas (383.000 acres) quemadas y cerca de 370 incendios, muchos de ellos atribuidos a causas humanas. El gobernador Cox declaró el estado de emergencia y firmó la prohibición de fuegos artificiales tras una advertencia de “situación particularmente peligrosa” emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

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El jefe del Distrito de Bomberos de Wasatch, Eric Hales, afirmó que las sanciones por incumplimiento incluyen multas, cargos menores y la obligación de costear los gastos de extinción si un incendio es provocado por pirotecnia. “Si provocan un incendio, serán responsables de todos los costos de supresión y los daños relacionados”, explicó Hales en declaraciones recogidas por KPCW. La orden también autoriza a los alcaldes a designar zonas donde la pirotecnia podría permitirse bajo supervisión, aunque la mayoría de las localidades prefirió la prohibición total.

¿Qué dice la ley en Oklahoma y cómo varía según la ciudad?

En Oklahoma, la aprobación de la Rocket’s Red Glare Act en 2026 amplió la venta y el uso de fuegos artificiales a nivel estatal, permitiendo incluso los cohetes de botella. Sin embargo, Oklahoma City mantiene desde 1912 una prohibición total sobre el uso de pirotecnia dentro de los límites urbanos. Según Fox Weather, el jefe de bomberos de la ciudad, Richard Kelley, justificó la medida señalando que “los fuegos artificiales son un peligro para la seguridad de personas y propiedades y deben quedar reservados a espectáculos profesionales”.

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Esta situación evidencia la facultad de las ciudades para imponer restricciones más estrictas que las leyes estatales, especialmente ante condiciones de riesgo. El cumplimiento de estas normativas es supervisado por los cuerpos de bomberos y la policía local, quienes pueden imponer sanciones económicas y penales a quienes infrinjan las disposiciones.

Las autoridades impulsaron espectáculos públicos autorizados, shows de drones y actividades comunitarias como alternativas a los fuegos artificiales para el Día de la Independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los riesgos y las cifras de incendios por pirotecnia en Estados Unidos?

De acuerdo con la National Fire Protection Association (NFPA), los fuegos artificiales causaron en 2024 unos 34.000 incendios en Estados Unidos. El Insurance Institute for Business & Home Safety (IBHS) indica que el 4 de julio los departamentos de bomberos atienden cerca de 4.430 siniestros relacionados con pirotecnia, un número que quintuplica el promedio diario de 840 incidentes.

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Estos incendios tienen consecuencias materiales y sociales considerables, incluyendo daños a viviendas, evacuaciones y presión sobre los servicios de emergencia. En 2026, el estado de Utah enfrenta incendios activos de gran extensión, como el Cottonwood Fire, que superó las 90.000 hectáreas (222.000 acres) y obligó a evacuar varias comunidades, según Yahoo News y KSL. Condiciones similares se observan en regiones de Nebraska, Colorado y Nuevo México.

¿Qué alternativas propusieron las autoridades para el 4 de julio?

Ante las restricciones, muchas ciudades y condados promovieron alternativas seguras para celebrar el 4 de julio. Las autoridades recomendaron asistir a espectáculos públicos autorizados, a cargo de empresas certificadas y bajo la supervisión de bomberos, como forma de reducir riesgos. Algunas localidades, como Midway en Utah y Vail en Colorado, cancelaron sus exhibiciones ante la persistencia del riesgo, mientras que otras optaron por shows de drones o actividades comunitarias sin pirotecnia.

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El Departamento de Parques Estatales de Utah ofreció entradas gratuitas para visitar áreas naturales durante el feriado, como incentivo para que los residentes celebren al aire libre y sin actividades que puedan generar chispas, según reportó TownLift. Las autoridades insistieron en que cualquier actividad que implique fuego, incluidas barbacoas y fogatas, debe realizarse solo en áreas habilitadas y bajo estricta supervisión.

Utah declaró la emergencia tras registrar cerca de 370 incendios y más de 155.000 hectáreas quemadas en una de las temporadas más graves de su historia. (Utah Fire Info)

¿Qué deben hacer los residentes ante las restricciones de fuegos artificiales?

Las autoridades federales, estatales y locales recomiendan a los residentes verificar las normativas vigentes antes de comprar o encender fuegos artificiales. La información puede consultarse en los sitios web de los gobiernos estatales y municipales, así como en los canales oficiales de los departamentos de bomberos. Los organismos de emergencia aconsejan tener agua o un extintor a mano, evitar el uso de pirotecnia en zonas secas o con vegetación, y reportar de inmediato cualquier señal de humo o fuego.

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En Utah, la orden de emergencia se revisará antes del 24 de julio, fecha de la festividad local Pioneer Day, para determinar si las restricciones se mantienen. El cumplimiento estricto de las medidas es considerado clave para proteger vidas y propiedades en un contexto de vulnerabilidad extrema, según declaraciones del gobernador Cox difundidas por KSL.

¿Qué impacto tienen estas medidas en la celebración del 4 de julio y qué se espera a futuro?

Las restricciones al uso de fuegos artificiales personales modifican sustancialmente la forma de celebrar el 4 de julio en muchos estados. La prioridad de las autoridades es reducir la probabilidad de incendios forestales y proteger comunidades ante condiciones climáticas adversas. El cumplimiento de las regulaciones puede influir en la seguridad y en la posibilidad de mantener o flexibilizar las normas en futuras celebraciones.

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En los próximos días, los organismos de emergencia y los gobiernos estatales continuarán monitorizando el desarrollo de los incendios y las condiciones meteorológicas para ajustar las políticas preventivas. Las comunidades deberán adaptarse a alternativas de celebración y priorizar la seguridad colectiva frente a la tradición de la pirotecnia.