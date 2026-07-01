Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 1 de julio

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Qué es la “enfermedad holandesa”: Fausto Spotorno explicó cuál es el mal económico que puede aquejar a la Argentina El economista explicó las problemáticas que genera la apreciación del tipo de cambio. También destacó el perjuicio de ciertas restricciones sobre la moneda extranjera: “Sin crédito en dólares, no tenés el ahorro de los argentinos para financiar al sector productivo”

El gasto en servicios públicos ya representa una porción cada vez mayor del ingreso de las familias del AMBA El costo de la electricidad, el gas y el transporte volvió a ganar peso en el presupuesto de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires

Cuándo cobro Anses: el calendario de pagos para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en julio 2026 El organismo federal publicó el cronograma y los valores, que incluyen incrementos y adicionales según cada prestación. El pago se distribuye en fechas diferentes, según el beneficio y el documento

Luego de suspender a todo su personal, el frigorífico creador de Paty retomó su actividad y reincorporó a 450 empleados La firma de la familia Lowenstein, paralizada desde fines de 2025 y en concurso preventivo desde marzo, reactivó su planta de La Pampa de la mano de un operador argentino