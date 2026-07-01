Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 1 de julio

El billete al público sube a $1.505 para la venta en el Banco Nación, un precio máximo en ocho meses. El blue es pactado a $1.515

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13:37 hsHoy

El dólar sube a $1.505 en el Banco Nación

El dólar minorista gana cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.505 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Se trata del precio más alto desde el 24 de octubre del año pasado.

13:37 hsHoy

El Banco Central desaceleró la compra de dólares: junio fue el segundo mes con menores adquisiciones del año

La autoridad monetaria sumó más de USD 1.400 millones, lejos de los USD 2.500 millones de mayo. El motivo central detrás de la desaceleración del BCRA

El BCRA hilvanó 118 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Marcos Brindicci)
El BCRA hilvanó 118 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Marcos Brindicci)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 118 jornadas seguidas con saldo positivo en sus operaciones en el mercado de cambios, tras haber alcanzado y superado su objetivo anual de acumulación de reservas. El martes, la entidad sumó USD 47 millones, lo que llevó el total incorporado en 2026 a más de USD 11.100 millones, aunque en junio se evidenció una considerable desaceleración en el ritmo comprador.

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13:04 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El billete al público se paga en el Banco Nación, a $1.500, el precio más alto desde el 24 de octubre, con lo que acumuló un incremento de 70 pesos o 4,9% en junio. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.502,09 para la venta y $1.450,60 para la venta.

13:04 hsHoy

Las exportaciones del sector agropecuario liquidaron más de USD 3.000 millones en junio

Aunque en términos mensuales se registró un alza, en relación a junio de 2025 se observó una baja del 18 por ciento

REUTERS/Matías Baglietto/
REUTERS/Matías Baglietto/

En plena cosecha gruesa, el agro liquidó USD 3.007 millones en junio, lo que implica un 12% más de divisas en relación a mayo, pero un 18% menos respecto de igual mes del año pasado. De esta forma, el acumulado anual total asciende a USD 13.378 millones que, comparado con el mismo período de 2025, significó una caída del 13%.

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13:04 hsHoy

El dólar subió 5% en junio y le ganó a la inflación por primera vez desde octubre de 2025

El billete al público alcanzó los 1.500 pesos en el Banco Nación, su precio más alto en ocho meses. En la rueda mayorista cerró a $1.482, con un importante volumen de contado por encima de los USD 800 millones

En junio se reactivó la demanda de divisas.
En junio se reactivó la demanda de divisas.

El cierre del mes volvió a registrar un muy importante monto de operaciones por USD 836,4 millones en el segmento de contado de la plaza mayorista, con una ganancia marginal de 50 centavos, a 1.482 pesos. El dólar oficial anotó en junio una suba de 74 pesos o 5,3 por ciento.

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13:03 hsHoy

El BCRA compró USD 47 millones en el mercado

El Banco Central compró el martes USD 47 millones en el mercado, para totalizar un saldo a favor por su intervención de USD 1.418 millones en junio, mientras que las reservas internacionales cedieron a USD 44.873 millones, un mínimo desde el 30 de abril, ante movimientos técnicos de bancos propios de fin de mes.

13:03 hsHoy

El dólar blue, a 1.515 pesos

La cotización informal del dólar se mantiene a $1.515 para la venta. En el mes de junio el dólar blue extendió la ganancia a 85 pesos o 5,9 por ciento. En lo que va de 2026 el blue pierde 15 pesos o 1%, desde los $1.530 del cierre de 2025.

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