Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 1 de julio

El dólar sube a $1.505 en el Banco Nación
El dólar minorista gana cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.505 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Se trata del precio más alto desde el 24 de octubre del año pasado.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 118 jornadas seguidas con saldo positivo en sus operaciones en el mercado de cambios, tras haber alcanzado y superado su objetivo anual de acumulación de reservas. El martes, la entidad sumó USD 47 millones, lo que llevó el total incorporado en 2026 a más de USD 11.100 millones, aunque en junio se evidenció una considerable desaceleración en el ritmo comprador.
¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El billete al público se paga en el Banco Nación, a $1.500, el precio más alto desde el 24 de octubre, con lo que acumuló un incremento de 70 pesos o 4,9% en junio. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.502,09 para la venta y $1.450,60 para la venta.
En plena cosecha gruesa, el agro liquidó USD 3.007 millones en junio, lo que implica un 12% más de divisas en relación a mayo, pero un 18% menos respecto de igual mes del año pasado. De esta forma, el acumulado anual total asciende a USD 13.378 millones que, comparado con el mismo período de 2025, significó una caída del 13%.
El cierre del mes volvió a registrar un muy importante monto de operaciones por USD 836,4 millones en el segmento de contado de la plaza mayorista, con una ganancia marginal de 50 centavos, a 1.482 pesos. El dólar oficial anotó en junio una suba de 74 pesos o 5,3 por ciento.
El BCRA compró USD 47 millones en el mercado
El Banco Central compró el martes USD 47 millones en el mercado, para totalizar un saldo a favor por su intervención de USD 1.418 millones en junio, mientras que las reservas internacionales cedieron a USD 44.873 millones, un mínimo desde el 30 de abril, ante movimientos técnicos de bancos propios de fin de mes.
El dólar blue, a 1.515 pesos
La cotización informal del dólar se mantiene a $1.515 para la venta. En el mes de junio el dólar blue extendió la ganancia a 85 pesos o 5,9 por ciento. En lo que va de 2026 el blue pierde 15 pesos o 1%, desde los $1.530 del cierre de 2025.