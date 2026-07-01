Un grupo tradicionalista desafió al Papa y ordenó cuatro obispos pese a la advertencia de excomunión

Los cuatro nuevos obispos de la Fraternidad San Pío X, consagrados el 1° de julio en Écône sin autorización papal, quedaron automáticamente excomulgados. (AFP/Fabrice Coffrini)

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (SSPX), conocida popularmente como lefebvrista por el nombre de su fundador, consumó el miércoles su desafío a Roma y consagró a cuatro nuevos obispos sin autorización papal, un acto que el Vaticano considera cismático y que dejó a los seis obispos del grupo —los dos que ya tenía y los cuatro recién ordenados— automáticamente excomulgados.

La ceremonia, en el pueblo suizo de Écône donde la Fraternidad tiene su seminario principal, reunió a miles de fieles llegados de distintas partes del mundo. Fue una misa en latín de unas cuatro horas, con los sacerdotes oficiando de espaldas a los fieles, según la usanza previa al Concilio Vaticano II que este grupo tradicionalista reivindica.

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Al inicio de la misa, un sacerdote leyó un comunicado que justificaba las consagraciones como una defensa necesaria de la fe y criticaba a la Iglesia actual por haberse apartado de la tradición. “Consideramos que es un deber sagrado hacia la Santa Iglesia y hacia las almas proceder con la consagración de obispos que sean enteramente fieles a su santa tradición y a su magisterio constante”, afirmó el sacerdote, y agregó: “Consideramos que todo castigo y censura que se aplique contra este paso no tendrá validez”

Fue el obispo Alfonso de Galarreta —uno de los cuatro consagrados sin permiso papal en 1988— quien impuso las manos sobre los cuatro nuevos obispos: los franceses Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier, el suizo Pascal Schreiber y el estadounidense Michael Goldade.

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Los cuatro nuevos obispos —Marc Hanappier, Michel Poinsinet de Sivry, Michael Goldade y Pascal Schreiber— junto a Bernard Fellay, el 1° de julio en Écône. Quedarán automáticamente excomulgados. (AFP/Fabrice Coffrini)

El desenlace se veía venir desde febrero, cuando la Fraternidad anunció su intención de proceder con las ordenaciones pese a las advertencias del Vaticano. En los días previos, el Papa León XIV había hecho un último intento por evitarlo. El martes, en una carta dirigida al superior general del grupo, el sacerdote italiano Davide Pagliarani, el Papa escribió: “Les ruego y les pido con todo el corazón: ¡vuelvan sobre sus pasos!”. Calificó lo que estaba por ocurrir como “un acto cismático” y advirtió que “rasgar la túnica sin costura de Cristo es un pecado de extrema gravedad”.

El pedido no alcanzó. En su homilía durante la ceremonia, Pagliarani respondió indirectamente a esa acusación: “¿Estamos rompiendo con la Iglesia para conservar la fe? Es un falso dilema. Pertenecemos a la Iglesia primero por la fe, por la profesión íntegra de la fe de la Iglesia”, sostuvo.

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Davide Pagliarani, superior general de la Fraternidad San Pío X, durante su homilía el 1° de julio en Écône, tras desoír el pedido del Papa de no proceder con las consagraciones. (AFP/Fabrice Coffrini)

Otros miembros del grupo insistieron en la misma idea. “No es un acto de rebeldía: es un acto que nace del amor a la Iglesia”, dijo a la AFP el padre Michel Rion, profesor de teología en el seminario de Écône. “Para nosotros, ser cismáticos sería lo peor que nos podría pasar; preferiríamos morir antes que serlo.”

Por qué lo hicieron

Alfonso de Galarreta, uno de los cuatro obispos consagrados sin permiso papal en 1988, el 29 de junio en Écône, días antes de presidir la nueva consagración que el Vaticano considera cismática. (AFP/Fabrice Coffrini)

La Fraternidad justificó las ordenaciones invocando lo que llama un “estado de necesidad”: aseguraba tener sólo dos obispos con vida —De Galarreta y el suizo Bernard Fellay— y consideraba indispensable ampliar su cuerpo episcopal para sostener su actividad en el largo plazo. El grupo dice tener presencia en más de 75 países, unos 750 sacerdotes y alrededor de 600.000 fieles en todo el mundo, aunque sigue siendo un actor marginal dentro de una Iglesia católica de 1.300 millones de creyentes.

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Como ya había explicado el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto vaticano para la Doctrina de la Fe, el derecho canónico es tajante: consagrar obispos sin mandato del Papa constituye un acto cismático que conlleva la excomunión automática, tanto para quien ordena como para quien es ordenado.

Los expertos coinciden. El padre Robert Gahl, experto en ética de la Universidad Católica de Estados Unidos, fue tajante: “No se puede servir a la tradición mientras se desobedece a la Iglesia y a su autoridad”, dijo a la agencia AP.

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George Weigel, biógrafo del papa Juan Pablo II, fue más allá y sostuvo que la disputa “va mucho más allá del idioma de la misa”: para Weigel, se trata de un rechazo de fondo a las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, la salvación, la libertad religiosa y la relación con otras confesiones. El biógrafo también recordó un dato incómodo para la Fraternidad: su fundador, el arzobispo francés Marcel Lefebvr, había sido partidario del régimen colaboracionista de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial.

El antecedente de 1988

Miles de fieles asistieron el 1° de julio en Écône a la consagración de los cuatro nuevos obispos de la Fraternidad San Pío X, en desafío a la advertencia del Papa. (AFP/Fabrice Coffrini)

La escena del miércoles reprodujo, casi al detalle, lo ocurrido exactamente 38 años antes en el mismo lugar. En 1988, Lefebvre desafió al papa Juan Pablo II y consagró a cuatro obispos sin autorización, entre ellos el británico Richard Williamson, más tarde conocido por negar el Holocausto mientras dirigía el seminario del grupo en La Reja, Argentina. Aquella vez, la respuesta también fue la excomunión inmediata.

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La historia tuvo giros posteriores: en 2009, Benedicto XVI levantó la excomunión a los obispos sobrevivientes en un gesto de acercamiento, y a partir de 2015 el papa Francisco reconoció la validez de las confesiones y los matrimonios celebrados por sacerdotes de la Fraternidad. Ahora, con este nuevo cisma, esas concesiones quedan en una situación incierta: la propia carta de León XIV advirtió que el acto “privaría” a los fieles del grupo “de la recepción lícita, y en algunos casos incluso válida, de los sacramentos que aman y buscan para su propia santificación”.

El Vaticano no confirmó todavía las excomuniones de manera formal a través de un decreto, aunque la sanción rige de forma automática según el derecho canónico, sin necesidad de una declaración expresa. León XIV, que había hecho de la unidad de la Iglesia una de las prioridades de su pontificado, enfrenta ahora la crisis más seria con el mundo tradicionalista desde que asumió. En su carta dejó, de todos modos, una puerta entreabierta: “La Iglesia está disponible para un camino de diálogo y de entendimiento que el Espíritu Santo puede hacer posible y fecundo”.

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