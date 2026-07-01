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Las vacaciones en velero de Valeria Mazza por el Mediterráneo oriental “Celebrando con familia y amigos”

Entre paseos por la costa de Turquía, la modelo disfruta con Alejandro Gravier y sus hijos en una rutina de relax que se arma día a día

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Las vacaciones de Valeria Mazza y su familia en tierras turcas portada
Valeria Mazza compartió fotos y videos de días entre el mar turco y paseos por Estambul junto a sus hijos y amigos cercanos (@valeriamazzaok)

El verano europeo despliega su esplendor sobre la costa de Turquía y encuentra a Valeria Mazza en una travesía donde el lujo y la naturaleza se entrelazan sin estridencias. La exmodelo argentina elige este destino para unas vacaciones familiares que, según reflejan sus publicaciones, transcurren entre el mar turco y las calles de Estambul, siempre en compañía de sus seres queridos y amigos cercanos.

El clima cálido invita a disfrutar de la vida al aire libre, y la rutina de Valeria se desarrolla principalmente a bordo de un velero. Las imágenes muestran cómo la embarcación se convierte en el eje de la experiencia: allí desayuna con su familia, toma mate al atardecer y se entrega a largas horas de navegación. Valeria aparece en varias postales recostada en la cubierta, disfrutando del sol y la brisa marina, mientras que en otras se la ve en plena sesión de entrenamiento, con el azul del Mediterráneo oriental como único telón de fondo.

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Las vacaciones de Valeria Mazza y su familia en tierras turcas
La familia Mazza, encuentros con amigos y cenas al aire libre en distintos rincones de la costa turca (@valeriamazzaok)

La secuencia de fotografías y videos que publica revela la importancia que otorga al tiempo en familia. Entre las escenas más celebradas por sus seguidores, destaca un video donde uno de sus hijos practica esquí acuático, mientras que otra imagen reúne a todo el grupo en una salida nocturna por las calles de Estambul. Las postales transmiten un ambiente relajado y festivo, con la familia vestida de manera veraniega y sonrisas que reflejan el tono distendido de la escapada.

Las vacaciones de Valeria Mazza y su familia en tierras turcas
Estambul y la costa turca se consolidan como destinos del verano europeo para quienes buscan naturaleza, confort y desconexión (@valeriamazzaok)
Las vacaciones de Valeria Mazza y su familia en tierras turcas
Valeria Mazza y unas vacaciones en Turquía que priorizan la intimidad, el contacto con la naturaleza y el tiempo en familia (@valeriamazzaok)

El velero, lejos de ser solo un medio de transporte, se transforma en el centro neurálgico de las vacaciones. Allí se suceden las comidas al aire libre y las sobremesas que se extienden mientras el paisaje marino cambia con el avanzar del día. Valeria integra en su rutina momentos de relax absoluto con actividades físicas, mostrando cómo el equilibrio entre el ocio y el bienestar físico puede alcanzarse incluso durante una escapada lujosa.

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Las vacaciones de Valeria Mazza y su familia en tierras turcas
Valeria Mazza en plena desconexión familiar (@valeriamazzaok)

Las imágenes dejan ver cómo la familia Mazza recorre distintos rincones de la costa turca, alternando entre el mar y la tierra. Participan en paseos por playas, encuentros con amigos y cenas al aire libre. El viaje suma dinamismo a una rutina que no se limita al descanso, sino que incorpora aventura y movimiento.

Las vacaciones de Valeria Mazza y su familia en tierras turcas
Valeria Mazza eligió la costa de Turquía y Estambul para unas vacaciones familiares durante el verano europeo (@valeriamazzaok)

La elección de Estambul y las costas de Turquía responde al auge que experimenta la región durante el verano europeo. El Mediterráneo oriental se consolida como un polo de atracción para quienes buscan desconexión sin resignar comodidad.

La exmodelo opta por un formato de vacaciones que prioriza la intimidad y el contacto con la naturaleza. Distribuye sus días entre actividades recreativas, entrenamientos al aire libre y encuentros con la familia, en un viaje que equilibra el lujo del entorno con la calidez de las relaciones personales. El velero marca el pulso de la rutina diaria y permite disfrutar de paisajes únicos, mientras que las salidas nocturnas por la ciudad aportan variedad a la experiencia.

Las vacaciones de Valeria Mazza y su familia en tierras turcas
El velero ocupa un lugar central en el viaje de Valeria Mazza por Turquía y concentra desayunos, mates al atardecer y jornadas de navegación (@valeriamazzaok)

La serie de imágenes y videos que publica actúa como puente entre su vida personal y sus seguidores, quienes acceden a una postal de relax, naturaleza y disfrute familiar a través de sus redes sociales. Las postales marítimas, los atardeceres y las cenas en cubierta resumen el espíritu de una escapada que combina aventura, descanso y compañía.

Entre escenas de navegación, deportes acuáticos y paseos por la ciudad, la experiencia toma forma a partir de la suma de momentos simples y auténticos, donde el bienestar surge de la conexión con el entorno y las personas. “Celebrando la vida con familia y amigos”, escribió Valeria para sintetizar estos días.

Las vacaciones de Valeria Mazza y su familia en tierras turcas
Las imágenes y videos que Valeria Mazza comparte en redes sociales acercan a sus seguidores una postal de relax, aventura y disfrute familiar en Turquía (@valeriamazzaok)

Así, el viaje de Valeria Mazza y sus seres queridos por la costa turca se inscribe en una tendencia creciente entre quienes eligen destinos que ofrezcan naturaleza y confort a partes iguales.

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