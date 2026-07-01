Tolosa Paz habló sobre la interna peronista: “La unidad tiene que estar fundada en las ideas y no en las personas”

Victoria Tolosa Paz en Quimilí, con el intendente Diego Ponti

La discusión sobre el rumbo del peronismo permanece en estado de ebullición. Luego de que La Cámpora y dirigentes alineados con Cristina Kirchner redoblaron sus críticas al gobernador Axel Kicillof, la diputada nacional de Fuerza Patria, Victoria Tolosa Paz, que integra otro sector político en la interna, planteó que la unidad del peronismo como opción electoral es necesaria, pero debe estar sujeta a un programa de gobierno.

“La construcción de la unidad es necesaria para enfrentar este experimento libertario de Javier Milei, pero esa unidad tiene que estar fundada en las ideas y no en las personas”, dijo en medio de la creciente disputa al interior del peronismo. Tolosa Paz forma parte del espacio del peronismo federal lanzado el 1 de mayo junto al diputado por Entre Ríos, Guillermo Michel, y el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos.

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Durante una recorrida por distintas localidades de Santiago del Estero, la diputada fijó esa posición sin poner el acento en nombres propios, y precisó que “la unidad tiene que ser un valor con contenido". “Necesitamos ordenar las ideas para construir un proyecto con estabilidad macroeconómica al servicio del desarrollo, equilibrio fiscal con equilibrio social, con la gente adentro, con salarios dignos, redistribución de la riqueza y una fuerte apuesta al desarrollo productivo y agroindustrial. No se puede redistribuir lo que no se produce”, expresó, en un comentario que compartió en sus redes sociales.

Tolosa Paz habló como parte de un espacio que intenta abrir una tercera vía dentro del peronismo, ante el sector kirchnerista que reporta a San José 1111, y el Movimiento Derecho al Futuro, que encabeza Axel Kicillof. El armado presentado el mes pasado se propuso construir una alternativa partidaria que no quede limitada a las referencias internas hoy dominantes y que extienda su influencia en el interior del país.

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En ese sector evalúan que los próximos movimientos serán “por regiones”, y ven terreno fértil fuera del principal centro político bonaerense. Por otro lado, además de este agrupamiento, existen otros grupos que buscan desembarcar en la oposición peronista como el del diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, y Emilio Monzó.

"La unidad tiene que estar fundada en las ideas y no en las personas", dijo Tolosa Paz

La recorrida en Santiago del Estero

Las declaraciones de Tolosa Paz estuvieron acompañadas por una agenda territorial, con visitas a dirigentes locales y el apoyo al zamorismo, que está delegado en el gobernador Elías Miguel Suárez. El poder que órbita en la provincia está desde hace tiempo en la conducción del senador y ex gobernador, Gerardo Zamora y Claudia Ledesma Abdala.

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“Construir una alternativa para la Argentina exige volver a caminar el país, escuchar a nuestra gente y poner el cuerpo donde están los problemas y también las oportunidades. Es tiempo de estar presentes, de conocer las realidades bien de cerca para poder ponerles voz en el Congreso Nacional. Porque la Argentina no termina en la General Paz; la patria también se construye desde el Norte Grande, desde el interior profundo y desde cada comunidad que trabaja y sueña con un futuro mejor”, señaló Tolosa Paz.

La recorrida incluyó el emprendimiento avícola Doña Lidia en Forres, una visita al Centro de Monitoreo Urbano y un encuentro con dirigentes, militantes y vecinos junto a la intendenta y candidata a la reelección Belén Abdala. Allí expresó su respaldo a una gestión que, según dijo, “demuestra que cuando hay un Estado presente y una comunidad organizada, el desarrollo llega a cada pueblo”.

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La agenda siguió en Pozo Hondo, donde visitó comercios, habló con vecinos y mantuvo una reunión con la militancia junto a la candidata a intendenta Kory Martín, a quien acompañó de cara a las elecciones municipales del 2 de agosto.

Anoche cerró en Quimilí, con una cena de trabajo junto al intendente Diego Ponti, candidato a la reelección, dirigentes y militantes de la región.

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Victoria Tolosa Paz en Quimilí con el intendente Diego Ponti

“Cada recorrida nos confirma que la esperanza sigue viva en cada comunidad que trabaja, produce y no se resigna. Gracias, Diego, gracias a cada compañero y compañera por el compromiso, el afecto y la convicción de seguir construyendo una Argentina más justa desde el interior profundo. El futuro también nace en el NorteGrande”, concluyó Tolosa Paz desde sus cuentas de redes sociales.

A lo largo del periplo, estuvieron presentes los diputados nacionales Estela Neder y Marcelo Barbur, el ministro de Producción, Néstor Machado, y la presidenta provisional de la Cámara de Diputados de Santiago del Estero, Norma Abdala de Matarazzo.

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