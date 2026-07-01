Mundo

La última llamada fija en Finlandia, un adiós a 150 años de comunicación por cobre

El país nórdico completó la transición a infraestructuras digitales tras décadas de servicio telefónico tradicional, con una llamada final entre directivos de Elisa y la agencia Traficom en Helsinki

Guardar
Google icon
Hombre de traje sostiene auricular de teléfono antiguo a la oreja. Teléfono de disco, mesa y equipo de telecomunicaciones en segundo plano
El cierre se concretó el martes 30 de junio de 2026 en Helsinki, con una comunicación entre el consejero delegado de Elisa, Topi Manner, y el jefe de Traficom, Jarkko Saarimaki (Reuters)

El martes 30 de junio de 2026, Finlandia realizó la última llamada a través de una línea fija analógica, marcando el cierre de un ciclo que se extendió por casi 150 años. El evento, registrado en Helsinki, simboliza el fin de una era en la que la red de cobre fue el pilar de las telecomunicaciones nacionales y el paso definitivo hacia la digitalización.

Según reportaron las agencias de noticias Euronews y AFP, el momento final estuvo protagonizado por Jarkko Saarimaki, jefe de la agencia nacional de comunicaciones y transporte Traficom, quien atendió la última llamada realizada por Topi Manner, director ejecutivo de Elisa, el principal operador de telecomunicaciones del país. La conversación, desarrollada en un tono nostálgico y distendido, sirvió para recordar anécdotas personales y reflexionar sobre el futuro tecnológico.

PUBLICIDAD

El fin de una tecnología centenaria

La red de telefonía fija de Finlandia comenzó su operación en la década de 1880. Durante generaciones, los cables de cobre permitieron la comunicación entre hogares, empresas e instituciones, transportando la voz como una señal eléctrica analógica. Este sistema, aunque fiable, presentaba limitaciones en la cantidad de datos que podía transmitir.

El portal de noticias señaló que la transición hacia tecnologías digitales responde a la necesidad de conexiones más rápidas y estables. Los cables de fibra óptica, que ahora predominan en el país, utilizan hebras de vidrio para transportar información mediante pulsos de luz, lo que permite no solo llamadas telefónicas de alta calidad, sino también acceso a internet de alta velocidad y otros servicios digitales.

PUBLICIDAD

Mujer en blanco y negro con teléfono de disco. Mano sujeta smartphone con imagen de la Catedral de Helsinki, dos personas, árboles; fondo de oficina moderna.
Para la mayoría de los clientes, el impacto práctico es mínimo porque ya usa alternativas modernas, mientras el cierre confirma que las conexiones digitales pasaron a ser la base (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una llamada simbólica: despedida y mirada al futuro

La llamada entre Manner y Saarimaki marcó el cierre oficial del servicio analógico de Elisa. Ambos intercambiaron recuerdos sobre la importancia del teléfono fijo en sus vidas. Manner evocó su adolescencia en Londres durante los años ochenta, cuando establecía una comunicación semanal con su familia en Finlandia a una hora pactada, un hábito común antes de la expansión de la telefonía móvil.

Durante la conversación, los protagonistas debatieron sobre la evolución de las tecnologías móviles y el impacto que estas han tenido en el día a día de los ciudadanos finlandeses. La despedida incluyó un “kuulemiin”, término finés que puede traducirse como “hablamos luego”, resaltando el carácter personal y social que definió el uso del teléfono fijo durante más de un siglo.

Euronews detalló que Elisa fue el último gran operador en mantener una red de cobre en Finlandia. Al anunciar la decisión de desconexión en enero, la empresa precisó que quedaban apenas “unos pocos miles” de contratos exclusivos de telefonía fija, y que hacía años que no se ofrecían nuevos. La mayoría de los usuarios ya había migrado a servicios móviles o de fibra óptica.

Un proceso global y las excepciones locales

Hombre de traje sostiene un auricular de teléfono de línea fija, un aparato antiguo en la mesa, vitrina y estanterías al fondo
Durante la conversación se recordaron hábitos previos a la expansión del celular, como los contactos semanales pactados, y se cerró con un “kuulemiin” (Reuters)

El país nórdico se suma así a la lista de países europeos, como Estonia, Países Bajos, Noruega y España, que ya desmantelaron sus redes de telefonía fija analógica. El avance de la digitalización y la instalación de fibra óptica transformaron el panorama mundial de las comunicaciones, reduciendo la dependencia de las infraestructuras tradicionales basadas en cobre.

Según la radiotelevisión pública Yle, desde ahora solo algunos operadores locales seguirán ofreciendo líneas fijas en el país, destinadas a un reducido grupo de usuarios que requieren el servicio para llamadas locales. Se estima que ese segmento representa actualmente solo un pequeño porcentaje del total de clientes de telecomunicaciones en el país.

El país, cuna de la pionera Nokia, consolidó su liderazgo en la adopción de tecnologías móviles. El cambio también responde a una tendencia global en la que la conectividad y la velocidad tomaron protagonismo, relegando a la infraestructura analógica a un papel testimonial en la historia de las comunicaciones.

El informe señala que el cierre de la telefonía fija analógica en Finlandia ilustra el ritmo acelerado de transformación tecnológica que caracteriza a las sociedades contemporáneas. La última llamada, más allá de su valor simbólico, representa el inicio de una nueva etapa en la que las conexiones digitales serán la norma.

Temas Relacionados

FinlandiaTelecomunicacionesFibra ópticaDigitalizaciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una legendario ferrocarril retoma su travesía, une historia y naturaleza en el norte de América

Restaurado y operativo, el tren que nació en la fiebre del oro ofrece de nuevo su icónico trayecto entre paisajes de montaña y tradiciones ancestrales. Las tarifas parten de USD 155 dólares

Una legendario ferrocarril retoma su travesía, une historia y naturaleza en el norte de América

Trump dijo que las conversaciones con Irán avanzan “muy bien” mientras continúan las negociaciones indirectas en Doha

Mientras Qatar es escenario de negociaciones técnicas, Teherán condiciona el cumplimiento del acuerdo a cinco artículos clave, entre ellos la liberación de fondos congelados

Trump dijo que las conversaciones con Irán avanzan “muy bien” mientras continúan las negociaciones indirectas en Doha

Un grupo tradicionalista desafió al Papa y ordenó cuatro obispos pese a la advertencia de excomunión

La Fraternidad San Pío X consumó en Écône, Suiza, el cisma que venía anunciando desde febrero. León XIV había suplicado en una carta que desistieran. Es la crisis más grave con el Vaticano desde 1988

Un grupo tradicionalista desafió al Papa y ordenó cuatro obispos pese a la advertencia de excomunión

Dos días después de la eliminación ante Paraguay, la Policía investiga la sede de la Federación de Fútbol de Alemania

Es por un caso de corrupción en la Eurocopa 2024 que involucra invitaciones a hoteles y varios miles de entradas que podrían haber sido asignadas ilegalmente

Dos días después de la eliminación ante Paraguay, la Policía investiga la sede de la Federación de Fútbol de Alemania

Un buque portacontenedores encalló en el estrecho de Ormuz tras desviarse de la ruta impuesta por el régimen de Irán

La nave de carga quedó varada en una zona poco profunda tras elegir un trayecto sin permiso de Teherán, en medio de un paso marítimo bajo fuerte presión militar y diplomática

Un buque portacontenedores encalló en el estrecho de Ormuz tras desviarse de la ruta impuesta por el régimen de Irán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 1 de julio

EN VIVO Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 1 de julio

Perú registra 67 feminicidios en seis meses: Llamadas por violencia de género superan las 72 mil casos

Juicio por Loan Peña, en vivo: declara uno de los cinco hermanos del niño

“Fue muy fuerte y largo”: un sismo sacudió al norte de Córdoba y se sintió en varias ciudades

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 01 de julio: Mundial 2026: México destaca sobre EU y Canadá; la mandataria pide a la afición celebrar con responsabilidad

INFOBAE AMÉRICA

Conflicto entre poderes en Bolivia: la Justicia exige mayor presupuesto y amenaza con un paro nacional

Conflicto entre poderes en Bolivia: la Justicia exige mayor presupuesto y amenaza con un paro nacional

Siete días de silencio: La angustiante búsqueda de Reyna, la nicaragüense desaparecida tras el terremoto en Venezuela

Invierno 2026: por qué sería más caluroso de lo habitual y qué dice el informe trismestral del SMN

Una legendario ferrocarril retoma su travesía, une historia y naturaleza en el norte de América

Trump dijo que las conversaciones con Irán avanzan “muy bien” mientras continúan las negociaciones indirectas en Doha

ENTRETENIMIENTO

El video en que Diddy invitó a una fiesta a Daveigh Chase cuando tenía 12 años vuelve a circular tras la muerte de la actriz

El video en que Diddy invitó a una fiesta a Daveigh Chase cuando tenía 12 años vuelve a circular tras la muerte de la actriz

Jacob Elordi aún no conoce a la familia de Kendall Jenner: qué es lo que dice el entorno de la modelo

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce toma forma en el Madison Square Garden con decorados de “Garden Party”

“La hipótesis del amor”: Un vistazo a la esperada adaptación de la novela de Ali Hazelwood

“Haría de animal, de escoba o de lo que sea”: Emma Thompson explicó por qué se sumó a Las ovejas detectives