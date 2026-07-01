Cómo se fabrican los balones que se utilizan en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y qué controles deben superar

Sialkot, en Pakistán, produce el 70% de los balones de fútbol que circulan internacionalmente, según Business Insider (REUTERS)

En el corazón de Pakistán, en la ciudad de Sialkot, las máquinas no se detienen. Cada año, de sus fábricas salen más de dos millones de balones de fútbol, productos de la industria deportiva global.

Según un informe realizado por Business Insider el 70% de los balones de fútbol que circulan internacionalmente nacen en este enclave industrial. La fiebre mundialista intensificó la producción y transformó la rutina de una ciudad donde el fútbol resulta ajeno para la mayoría, pero el negocio prospera por generaciones.

PUBLICIDAD

En las vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la demanda internacional se multiplicó. Según el reporte de Business Insider, Bola Gema, una de las plantas más grandes, ajustó su producción para operar en doble turno.

La fabricación de un balón profesional comienza con una vejiga de caucho moldeada bajo controles de espesor, temperatura y forma (Instagram/@adidasar)

En la ciudad funcionan alrededor de 1.000 fábricas de balones, aunque solo una parte de ellas cuenta con la certificación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que establece requisitos específicos de calidad y precisión para los productos utilizados en sus competiciones.

PUBLICIDAD

Un proceso de precisión

El recorrido de un balón profesional empieza con el diseño del núcleo, conocido como vejiga, elaborado con caucho fundido y moldeado bajo controles de espesor y forma. El procedimiento, descrito por Business Insider, requiere que el caucho repose en condiciones de temperatura controlada antes de ser cortado y conformado.

Muhammad Shakeel Butt, supervisor del área, remarcó al medio estadounidense la importancia de esta etapa: “Si tu vejiga está bien, tu balón está bien. Si no lo está, el balón tampoco lo estará”.

PUBLICIDAD

Los balones profesionales combinan refuerzos de tela, hilo de nailon y capas laminadas para cumplir estándares de resistencia al agua y al desgaste (REUTERS)

El núcleo se infla y se somete a vapor para alcanzar la solidez requerida. En el caso de los balones profesionales, la vejiga recibe un refuerzo adicional con tiras de tela y un apretado hilo de nailon, que fija su forma y tamaño.

La capa exterior se crea a partir de láminas de espuma, tejido y polímeros sintéticos, fusionados mediante un proceso de laminación que garantiza resistencia al agua y al desgaste.

PUBLICIDAD

De la costura artesanal al ensamblaje industrial

La tradición de costura manual convive con la incorporación de máquinas de coser industriales. Los expertos de la fábrica señalaron que la costura define la redondez y el comportamiento del balón. “Si una persona experta cose el balón, su redondez será mucho mejor. Si no, el resultado será ovalado”, explicó Ali Arif, uno de los responsables de producción de Bola Gema.

La fábrica produce tres tipos de balones: los de entrada, cosidos íntegramente a máquina; los semiprofesionales, con mayor acolchado y suavidad; y los profesionales, ensamblados mediante termo-fusión, técnica adoptada desde 2006 en los balones de la Copa Mundial de la FIFA.

PUBLICIDAD

Desde el Mundial de 2006, los balones oficiales de la FIFA se ensamblan mediante termo-fusión, una técnica que mejora su precisión y uniformidad (Wikipedia)

El ensamblaje térmico requiere aplicar adhesivo de alta resistencia a los bordes de los paneles, que después se unen con calor siguiendo un esquema prediseñado. Esta técnica permite alcanzar los estrictos estándares de peso y equilibrio que exige la FIFA.

Certificación y controles de calidad

Convertirse en proveedor certificado por la FIFA implica asumir una serie de costos y desafíos. Según informó Business Insider, la licencia inicial ronda los USD 25.000, a lo que se suman regalías de USD 2 por cada balón de máxima calidad vendido, cuotas anuales a la Federación Mundial de Artículos Deportivos y pólizas obligatorias de seguro contra daños a jugadores.

PUBLICIDAD

Para obtener el sello FIFA, las fábricas deben enviar muestras a laboratorios especializados en el Reino Unido, Alemania o Suiza, un proceso que cuesta cerca de USD 3.500 por envío. Si los balones cumplen los requisitos, reciben un número de licencia que se imprime en cada unidad.

La certificación de la FIFA exige pagos de licencia, auditorías anuales y pruebas de laboratorio en el Reino Unido, Alemania o Suiza (REUTERS)

El mantenimiento de la certificación exige auditorías independientes anuales, con un coste adicional de USD 10.000. La organización internacional realiza inspecciones espontáneas, adquiriendo balones en tiendas y sometiéndolos a pruebas propias.

PUBLICIDAD

Tradición exportadora y desafíos globales

La producción y exportación de balones en Sialkot se remonta al siglo XIX, cuando artesanos locales elaboraban pelotas para colonos británicos. La industria mantiene su base en la transmisión intergeneracional de conocimientos y técnicas.

Business Insider estimó que aproximadamente el 8% de la población de la ciudad trabaja en la industria de fabricación de balones. Aunque el fútbol no figura entre los deportes más populares del país, distintos trabajadores de la empresa afirmaron al medio estadounidense que la mayoría de los empleados son aficionados al cricket y que suelen seguir el fútbol como espectadores más que como jugadores.

PUBLICIDAD

La industria de balones de fútbol de Sialkot exporta toda su producción a Europa, Oriente Medio y Estados Unidos, aunque enfrenta aranceles y márgenes de ganancia limitados (REUTERS)

La totalidad de la producción se destina al mercado internacional, principalmente a Europa, Oriente Medio y Estados Unidos. El sector enfrenta obstáculos en el comercio exterior, con aranceles de hasta el 19% en el mercado estadounidense y una caída de los volúmenes exportados a ese destino, según las cifras reunidas por Business Insider.

El margen de ganancia directa para las fábricas ronda el 10%. El beneficio se obtiene en la cadena de distribución, donde los balones certificados pueden alcanzar precios de hasta USD 200 en tiendas especializadas, mientras que el costo de fabricación de una unidad profesional ronda los USD 25.