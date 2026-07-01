Oriana Sabatini lanzó una pregunta a sus seguidores y la respuesta de Paulo Dybala causó furor: “Hacelo por favor”

Oriana Sabatini planta un árbol, rodeadda de su familia, en un instante que muestra el cumplimiento de metas simbólicas.

La cantante y escritora Oriana Sabatini compartió en redes sociales un video en el que muestra cómo cumplió las tres metas simbólicas más conocidas. El gesto, que rápidamente generó repercusión, fue acompañado por una reflexión directa: “Tuve una hija. Escribí un libro. Planté un árbol. ¿Qué sigue cuando desbloqueás todos los niveles?”. La pregunta, lanzada al público, resume el momento vital que atraviesa la artista.

El video muestra a la influencer en su faceta más íntima, recorriendo con emoción cada uno de estos logros. En un contexto marcado por el nacimiento de su primera hija, Gia, el 2 de marzo, la publicación adquiere una carga emocional singular. La secuencia de imágenes destaca la cercanía familiar y la naturalidad con la que transita estos hitos.

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La novela Podría quedarme acá marcó el debut literario de Sabatini. Editada en marzo del año último, la obra representa un punto de inflexión en su carrera, sumándose a su trayectoria como cantante y figura pública. La concreción de este proyecto personal fue celebrada por sus seguidores y ocupa un lugar central entre los logros recientes de la artista.

Oriana Sabatini posa en un parque con una pala y un árbol joven en maceta, preparándose para una actividad de plantación.

La publicación incluye un registro audiovisual cargado de espontaneidad y gestos cotidianos. Se observa el momento en que Paulo Dybala prepara una sorpresa para su pareja: con los ojos tapados, la conduce al exterior de la vivienda donde la espera un árbol listo para ser plantado. Sabatini muestra asombro y complicidad, rasgos que se repiten a lo largo del video.

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La presencia de Gia, la hija del matrimonio, añade un matiz especial a la escena. En una de las imágenes se la ve junto a sus padres, participando simbólicamente del acto de plantar el árbol. La secuencia termina con ambos adultos colaborando en la tarea y celebrando el resultado.

La pregunta que acompaña la publicación, “¿Qué sigue cuando desbloqueás todos los niveles?”, funcionó como motor de diálogo con el público. El posteo no tardó en recibir comentarios de seguidores, amigos y familiares.

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La pregunta de Paulo Dybala que soprendió a Oriana Sabatini

Uno de los primeros en responder fue el propio Dybala, quien escribió: “¿El hijo varón?”. La frase, sencilla y directa, despertó una catarata de respuestas de fanáticos y allegados. Expresiones como “Un mini Paulo”, “Por favor, tengan otro”, “Lloro” o “Un Paulo Jr” ilustran el tono lúdico y afectivo con el que fue recibido el comentario.

Catherine Fulop, madre de Oriana, también se sumó a la conversación con un mensaje emotivo: “¡Muy bien hijita! ¡Listo, este es un gran año! ¡Hija, libro, árbol plantado! Te amooooo. Eres mi orgullo”. El apoyo familiar se expresó de manera abierta en el hilo de respuestas, reforzando la dimensión colectiva de la experiencia.

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Entre los mensajes destacados se encuentran saludos y felicitaciones de amigos y colegas, así como pedidos de los seguidores para que Dybala vista la camiseta número 10 de Boca Juniors. Comentarios como “Vivir en Argentina con tu marido llevando la 10 de Boca en la espalda” o “Tenes que hacer que tu marido venga a Boca y estamos todos felices” demuestran el alcance transversal de la publicación, que conecta la vida personal y profesional de la pareja con las expectativas de sus seguidores.

Oriana Sabatini y su marido plantan un árbol junto a su hija. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe destacar que el momento elegido para la publicación coincide con un período particular para Paulo. El futbolista no fue convocado para integrar el plantel de la Selección Argentina en el Mundial 2026. En este contexto, decidió dedicar sus vacaciones y su tiempo libre a la familia, participando activamente en las actividades cotidianas y apoyando a su pareja en cada etapa.

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Esta faceta doméstica se exhibe en el video, donde se lo ve relajado y comprometido con el bienestar de su hija y de Sabatini. La secuencia refuerza la idea de una familia unida, en la que cada logro individual se celebra como un triunfo colectivo.

El registro visual, acompañado por los mensajes y gestos captados, deja en claro que el presente de Oriana Sabatini está marcado por la concreción de metas personales y el acompañamiento de su entorno más cercano. La suma de estos elementos compone una postal de plenitud y búsqueda constante, resumida en la pregunta que la propia artista dejó planteada: “¿Qué sigue cuando desbloqueás todos los niveles?”

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