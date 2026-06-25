Judiciales

El cadete de Martín Migueles declaró que trasladó fajos de dólares desde oficinas vinculadas a Elías Piccirillo

Marcelo “Pan Dulce” Leguizamón aseguró ante el fiscal Franco Picardi que retiró dinero de distintos domicilios y lo entregó en un departamento de Avenida del Libertador. La causa investiga presuntas maniobras de “rulo financiero” durante el cepo cambiario

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Juan Piccirillo
Elías Piccirillo

El fiscal Franco Picardi tomó declaración como testigo al cadete-motoquero de Martín Migueles, en el marco de la causa que investiga las presuntas maniobras de “rulo financiero” durante la vigencia del cepo cambiario.

Se trata de Marcelo Leguizamón, alias “Pan Dulce”, quien confirmó que trasladó fajos de dinero desde las oficinas de Elías Piccirillo hasta un domicilio de su jefe y ex socio del financista, Martín Migueles.

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Fuentes judiciales indicaron a Infobae que Leguizamón declaró que retiró dólares de dos oficinas vinculadas a Piccirillo: una ubicada en Paraguay y Florida y otra en 25 de Mayo y Lavalle. Luego, los entregó en Avenida del Libertador 8008.

El testigo fue convocado porque su nombre aparecía en chats vinculados a Migueles, pareja de Wanda Nara.

Asimismo, la fiscalía recibió los testimonios de funcionarios de ARCA; de una exempleada, Rocío Ávila, quien confirmó que Piccirillo era su jefe directo; y de otro chofer, cuya identidad no trascendió, que describió más traslados de dinero a bancos y financieras.

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Martín Migueles y Wanda Nara
Martín Migueles y Wanda Nara

En este expediente se investigan maniobras que consistían en la compra de dólares al precio oficial y su posterior reventa al valor del mercado informal, una operatoria conocida como “rulo financiero”. Están imputados Elías Piccirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque.

Otra causa por amenazas

Piccirillo está procesado con prisión preventiva domiciliaria en otra causa que tramita en Comodoro Py ante la misma fiscalía y el Juzgado Federal N.º 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo.

Está acusado de haber montado un procedimiento falso y de plantar droga y un arma en el vehículo de su exsocio Hauque, con la participación de policías, luego de una cena en el Palacio Duhau.

A raíz de nuevas denuncias por amenazas presentadas por Hauque y su esposa, Anahí Aquino, se realizó un allanamiento en el domicilio de Elías Piccirillo en Banfield.

El procedimiento se concretó dos noches después de otro allanamiento ordenado por el juez Ernesto Kreplak en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde. Según pudo averiguar Infobae, el financista entregó al personal judicial un teléfono celular junto con su clave de acceso.

Francisco Hauque
Francisco Hauque

Este tramo de la pesquisa, que se mantiene bajo reserva, está relacionado con las declaraciones de Hauque y su esposa, quienes aseguraron haber recibido varios mensajes intimidatorios. Según denunciaron, las amenazas se intensificaron después de una reconstrucción judicial que expuso la posible participación de Piccirillo en el armado de la causa.

La hipótesis sostiene que el financista habría coordinado un operativo ilegal junto a un ex jefe de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad, seis integrantes de esa fuerza y un exmiembro de la Policía Federal Argentina.

La fiscalía determinó que Piccirillo planeó el montaje de un procedimiento policial falso para perjudicar a su ex socio Francisco Hauque, con quien mantenía una deuda millonaria en pesos. También le atribuyó haber participado activamente en la logística destinada a colocar estupefacientes y una pistola calibre 9 milímetros robada en el vehículo de Hauque.

Por estos hechos, Elías Piccirillo está procesado como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad coactiva agravada, transporte agravado de estupefacientes, tenencia ilegítima de arma de guerra y encubrimiento agravado por tratarse de un delito precedente especialmente grave.

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