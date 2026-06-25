Juicio de los Cuadernos: funcionarios de la ex AFIP hablan de facturas apócrifas y proveedores truchos

El juicio oral por la causa de los Cuadernos se reanudó este jueves con una nueva etapa de testigos dedicada a declaraciones de los funcionarios de la entonces AFIP que participaron de fiscalizaciones sobre empresarios involucrados en el expediente.

El debate que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner entró ahora en el análisis de inconsistencias que la actual ARCA encontró al fiscalizar a las empresas que tienen sentados en el banquillo a sus entonces titulares, procesados en gran parte por presuntos pagos de sobornos.

Para este jueves se citó a seis testigos: Verónica Iglesias, Carlos Stafforini, María Criscuolo, Diego Quintas y Pedro Puyó. Este último hablará por Zoom porque vive en Córdoba.

La primera testigo Iglesias, contadora de la ex AFIP (hoy ARCA) comenzó a declarar sobre una fiscalización a la empresa Isolux Corsán y mencionó el uso de facturas apócrifas por parte de proveedores sin capacidad para brindar servicio. En el debate es juzgado su ex CEO Juan Carlos de Goycoechea.