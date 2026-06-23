Juicio de los Cuadernos: el debate se reanudó con otra nueva tanda de testigos por los vuelos presidenciales

El juicio oral por la causa de los Cuadernos de la Corrupción se reanudó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 con una nueva ronda de testimonios centrados en la operatoria de los vuelos presidenciales que unían Buenos Aires con Río Gallegos y El Calafate durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El primer testigo del día, el militar retirado José Molina, declaró por videoconferencia.

Las últimas audiencias estuvieron enfocadas en reconstruir cómo funcionaban los controles de equipaje en los vuelos oficiales hacia Santa Cruz. El eje de las declaraciones pasa por determinar si las valijas y bolsos transportados en esas aeronaves eran sometidos a los controles de seguridad habituales o si existían mecanismos excepcionales para determinados funcionarios y equipajes.

El trasfondo de esta línea de investigación radica en la hipótesis incorporada al expediente durante la instrucción judicial: que parte del dinero proveniente del presunto pago de sobornos investigado en la causa pudo haber sido trasladado a Santa Cruz mediante aviones oficiales, en equipajes que no atravesaban controles de escáner ni revisiones aeroportuarias.

El debate oral, que comenzó en noviembre pasado, juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner junto a ex funcionarios y empresarios acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos vinculados con la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.