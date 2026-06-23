Judiciales

Juicio de los Cuadernos: el debate se reanudó con otra nueva tanda de testigos por los vuelos presidenciales

El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados sigue este martes ante el Tribunal Oral Federal N° 7, con más testimonios sobre los vuelos presidenciales entre 2003 y 2015

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El juicio oral por la causa de los Cuadernos de la Corrupción se reanudó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 con una nueva ronda de testimonios centrados en la operatoria de los vuelos presidenciales que unían Buenos Aires con Río Gallegos y El Calafate durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El primer testigo del día, el militar retirado José Molina, declaró por videoconferencia.

Las últimas audiencias estuvieron enfocadas en reconstruir cómo funcionaban los controles de equipaje en los vuelos oficiales hacia Santa Cruz. El eje de las declaraciones pasa por determinar si las valijas y bolsos transportados en esas aeronaves eran sometidos a los controles de seguridad habituales o si existían mecanismos excepcionales para determinados funcionarios y equipajes.

El trasfondo de esta línea de investigación radica en la hipótesis incorporada al expediente durante la instrucción judicial: que parte del dinero proveniente del presunto pago de sobornos investigado en la causa pudo haber sido trasladado a Santa Cruz mediante aviones oficiales, en equipajes que no atravesaban controles de escáner ni revisiones aeroportuarias.

El debate oral, que comenzó en noviembre pasado, juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner junto a ex funcionarios y empresarios acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos vinculados con la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

12:21 hsHoy

El primer testigo del día declara por videoconferencia sobre los vuelos presidenciales durante el kirchnerismo

Se trata de José Molina, militar retirado de la Fuerza Aérea, quien integró la flota presidencial entre 2010 y 2015. Al igual que testigos en audiencias pasadas relató que fue tripulante de vuelos a Santa Cruz, a las ciudades de Calafate y Rio Gallegos. Era mecánico y relató que el equipaje de los pasajeros iba en una bodega en la parte media del avión, los bolsos grandes. “El equipaje de mano lo llevaban a bordo”.

“A bordo iba el equipaje presidencial y Ceremonial era el encargado de subir y bajar lo que es el equipaje”, relató sobre cómo eran los procedimientos en el Tango 01.

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