Economía

Great Place to Work: cuáles son las mejores pymes para trabajar en 2026

Un nuevo relevamiento analizó el ambiente de trabajo en pequeñas y medianas empresas, con especial atención al bienestar laboral

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El relevamiento de GPTW se llevó adelante a partir de la opinión de 1.100 empleados

Great Place To Work presentó este jueves la edición 2026 del ranking “Los Mejores Lugares para Trabajar pyme” en Argentina, un listado que reconoce a 40 empresas destacadas en el país. Entre ellas, 10 organizaciones lograron una mención especial por su ambiente laboral, caracterizado por el respeto entre los empleados, el compañerismo y el orgullo de pertenecer a la empresa.

El relevamiento se llevó adelante a partir de la opinión de 1.100 empleados, quienes participaron en una encuesta destinada a conocer en profundidad el clima laboral. Se abordaron aspectos tales como el nivel de confianza y la posibilidad de crecimiento personal y profesional, sin importar el puesto o la trayectoria de cada persona dentro de la empresa.

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“Hay una idea instalada que vale la pena cuestionar: que la gestión cultural sofisticada es territorio exclusivo de las grandes corporaciones y que las PyMEs, con sus estructuras acotadas y sus recursos ajustados, juegan en otra liga cuando se trata de construir experiencias laborales de excelencia”, señaló Carlos Alustiza, CEO de Great Place To Work Argentina.

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10 organizaciones lograron una mención especial por su ambiente laboral, caracterizado por el respeto entre los empleados, el compañerismo y el orgullo de pertenecer a la empresa

En esta oportunidad, las dimensiones consideradas fueron: respeto, ecuanimidad, orgullo, compañerismo y credibilidad. Frente a la edición previa, la ecuanimidad descendió un punto, lo que señala que ese aspecto requiere mayor atención, sin evidenciar un problema generalizado. El compañerismo, por su parte, registró un aumento de un punto y se ubicó nuevamente como el eje más valorado, con un 98%.

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Las empresas ganadoras que ocuparon el top 10 del ranking este año fueron: Gea Logistics, Inversora Libertad, Lograr Seguros, Plettac Electronics Argentina, Grupo WellTech, Oceanic International Trade, The Works, Tec5.tech, RBS REINSURANCE BROKING Services e Integrando Salud.

Cuáles son las claves del éxito

1- Gea Logistics

Javier Carrizo, CEO y Fundador de GEA Logistics, dijo: “En la empresa diseñamos una cultura donde el bienestar, el desarrollo y el sentido de pertenencia no son beneficios accesorios, sino parte de la estrategia del negocio. Obtener este reconocimiento por segundo año consecutivo confirma que es posible combinar resultados, innovación y una experiencia laboral de excelencia”.

“Nuestro diferencial radica en integrar la cercanía y el trato humano propios de una PyME con tecnología de vanguardia, inteligencia artificial y un programa de bienestar integral que acompaña a cada colaborador en su crecimiento profesional y personal”, explicó.

Grupo de cuarenta y cuatro hombres y mujeres de diversas edades posando para una fotografía. Algunas personas están de pie y otras sentadas
Equipo de GEA Logistics

2- Inversora Libertad

Desde la firma sostuvieron: “Hemos construido una organización donde las personas encuentran oportunidades reales para crecer, asumir desafíos y desarrollar su potencial. Formamos parte de un grupo empresario diversificado, que participa en distintos sectores de la economía y permite que el talento se enriquezca a través de experiencias, proyectos y perspectivas muy diferentes”.

“Promovemos una cultura basada en la confianza, el compromiso y el trabajo en equipo, convencidos de que el crecimiento de la organización y el de las personas son procesos que avanzan juntos”, explicaron.

Un grupo de veinte personas, hombres y mujeres, sonríen frente a un banderín rojo, azul y blanco que dice "GPTW 2025 Great Place To Work Certified ARG"
Equipo de Inversora Libertad

3- Lograr Seguros

En la empresa aseguraron: “Logramos construir una compañía en crecimiento que mantiene una cultura cercana, participativa y accesible. Nuestro diferencial es haber acompañado ese crecimiento con una fuerte profesionalización, incorporando procesos certificados, nuevas capacidades y una expansión sostenida, sin perder el contacto directo entre los equipos y los líderes de la organización”.

“Creemos que esa combinación de crecimiento, cercanía y mejora continua es lo que nos permite generar un entorno donde las personas pueden desarrollarse, aportar ideas y ver el impacto de su trabajo en la construcción y evolución de la compañía”, añadieron.

Un grupo de treinta personas en una oficina sonríe y sostiene carteles de celebración. Un pastel en primer plano dice 'Great Place To Work Certified LOGRAR'
Equipo de Lograr Seguros

4- Plettac Electronics Argentina

5- Grupo WellTech

“Cuando fundamos la compañía, lo hicimos con una idea muy clara: construir la empresa en la que siempre hubiéramos querido trabajar. Creemos que cuando las personas pueden desarrollarse profesionalmente, asumir desafíos que les apasionan y trabajar en un entorno de confianza y respeto, los resultados llegan de manera natural”, consideraron en la empresa.

Por eso, “desde nuestros inicios impulsamos una cultura basada en la libertad con responsabilidad, el aprendizaje continuo y el crecimiento profesional. Cada colaborador tiene la posibilidad de construir su propio camino dentro de Welltech, acompañado por líderes, oportunidades de capacitación y un ambiente que fomenta la colaboración”, agregaron.

Un grupo de aproximadamente 30 personas posa al aire libre frente a un cartel negro de WellTech, con árboles, palmeras y edificios de fondo
Equipo de WellTech

6- Oceanic International Trade

Desde la compañía afirmaron: “Trabajamos todos los días para construir un entorno donde el profesionalismo conviva con el respeto, la confianza y el bienestar. Creemos que las organizaciones logran crecer de manera sostenible cuando las personas se sienten valoradas, escuchadas y parte de un proyecto común”.

Y detallaron que consolidaron una cultura, con puertas abiertas y una comunicación directa entre todos los niveles de la organización. “Promovemos un ambiente donde cada integrante pueda aportar ideas, asumir desafíos y desarrollarse profesionalmente, sabiendo que detrás de cada operación, cada cliente y cada logro, hay un equipo comprometido que hace posible esos resultados”.

Un grupo de trece personas, ocho hombres y cinco mujeres, posa en una oficina con vestimenta negra de la marca Oceanic. Detrás se ve el logo de Oceanic en la pared y una puerta
Equipo de Oceanic International Trade

7- The Works

Desde la compañía manifestaron: “Creemos que un equipo que no experimenta hospitalidad difícilmente puede ofrecerla. Por ese motivo, aplicamos el mismo estándar con el que diseñamos la experiencia de nuestros clientes al ambiente de trabajo que le brindamos a quienes hacen posible esa experiencia cada día”.

“Formar parte del ranking de Great Place to Work es el reconocimiento externo de algo que para nosotros es una decisión operativa permanente: que la excelencia, para ser sostenible, tiene que vivirse desde adentro”, sumaron.

Siete personas, seis mujeres y un hombre, posan frente a una pantalla con un partido de fútbol. Detrás, dos banderas argentinas y suelo de cuadros
Equipo de The Works

8- Tec5.tech

9- RBS (Reinsurance Broking Services)

En RBS expresaron que la gestión del talento se basa en dos cimientos: Libertad y Habilitación y Balance Vital. En ese sentido, “creemos que las personas tienen naturalmente ganas de hacer bien las cosas y sobresalir, y lo único que debemos hacer las empresas es quitar obstáculos para esta búsqueda. Por ello, no hacemos ‘Home Office’, hacemos ‘Wherever Office’. Esto significa que no nos importa dónde trabaja nuestro equipo”, comentaron.

Además, señalaron que no tienen un sistema de incentivos o recompensas estandarizado, sino que crean reconocimientos únicos para cada una de las personas que forman parte del equipo. Por otro lado, la empresa considera que un trabajador no puede limitarse solo al ámbito laboral y rechaza la idea de dejar lo personal fuera del trabajo. Por eso, ofrece licencias poco comunes para atender asuntos personales y del entorno social.

Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, posan de pie con credenciales de evento. Detrás hay un árbol de Navidad decorado y mobiliario de interior
Equipo de RBS Reinsurance Broking Services

10- Integrando Salud

“Merecemos formar parte de la lista porque logramos construir una cultura de alta confianza, autonomía y bienestar, donde la flexibilidad no es una promesa, sino una realidad cotidiana. En un sector tan dinámico como el tecnológico, entendemos que el talento da su mejor versión cuando es dueño de su tiempo”, remarcaron en Integrando Salud.

“Al implementar un Día Flex al mes, la flexibilización horaria y el home office estructural, demostramos que confiamos plenamente en nuestro equipo. Esto se traduce en un ambiente de trabajo equilibrado, donde las personas pueden conciliar su vida laboral y personal sin descuidar la excelencia profesional”, añadieron.

Cuarenta personas, con camisetas negras con el logo "Integrando Salud", posan en grupo en un interior con sofás y pared de madera
Equipo de Integrando Salud

La lista completa de los ganadores de este año:

  1. Gea Logistics
  2. Inversora Libertad
  3. Lograr Seguros
  4. Plettac Electronics Argentina S.A.
  5. Grupo WellTech
  6. Oceanic International Trade
  7. The Works
  8. Tec5.tech
  9. RBS REINSURANCE BROKING Services
  10. Integrando Salud
  11. BRO FOOD SUPPLIER
  12. BH Consulting
  13. WNPower
  14. GDA
  15. Origami Software
  16. Brensolma
  17. Anita & Vega
  18. Central Real Estate Argentina
  19. FlyDevs
  20. Transporte Los Nietos
  21. Diversitas
  22. Wayne Group
  23. XOOLIX
  24. MAGNETICO
  25. EGSAR
  26. Contractia
  27. PCH Consultora
  28. BCM
  29. Biofilm
  30. PmIT
  31. Steplix
  32. Hudson
  33. Amplifica
  34. KILIMO
  35. La comunidad
  36. Condor Technologies
  37. Grupo Refri
  38. PAMPA Agencia
  39. ADBOT
  40. WAIRA

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