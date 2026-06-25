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Honduras llama a fortalecer la cooperación regional para enfrentar migración y desafíos democráticos

Mediante dicho mensaje se reafirmó el compromiso con la integración hemisférica, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones conjuntas

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Fotografía de archivo que muestra integrantes de una caravana de migrantes mientras salen rumbo a Estados Unidos, desde la ciudad de San Pedro Sula (Honduras). EFE/ José Valle
Fotografía de archivo que muestra integrantes de una caravana de migrantes mientras salen rumbo a Estados Unidos, desde la ciudad de San Pedro Sula (Honduras). EFE/ José Valle

La migración, la estabilidad democrática y la cooperación internacional siguen entre los principales retos del continente americano, según planteó el representante hondureño Javier Handal durante un foro regional. El funcionario pidió fortalecer la coordinación entre los Estados para responder a problemas que afectan a millones de personas en el hemisferio.

Durante su intervención, señaló que la movilidad humana sigue siendo uno de los fenómenos más complejos de la actualidad porque involucra factores económicos, sociales, ambientales y de seguridad que trascienden las fronteras nacionales. Agregó que Honduras vive esta realidad como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Explicó que esa condición permite comprender de manera directa los desafíos que enfrentan miles de personas que abandonan sus comunidades en busca de mejores oportunidades de vida y que las respuestas a la migración deben construirse desde una visión compartida entre los Estados y no con enfoques aislados o medidas centradas solo en las consecuencias inmediatas del fenómeno.

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Causas y respuestas a la migración

Handal afirmó que las causas estructurales que impulsan la migración siguen presentes en numerosos países de la región. Entre ellas mencionó las limitadas oportunidades económicas, la pobreza, la desigualdad, los efectos del cambio climático, la inseguridad y otros factores que obligan a miles de familias a abandonar sus lugares de origen.

Planteó que es necesario fortalecer las políticas orientadas a la generación de empleo, la atracción de inversiones y el desarrollo de proyectos productivos para crear condiciones que permitan a las personas construir su futuro en sus propios países.

También remarcó la importancia de reforzar la cooperación entre las autoridades para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Sobre los retornados, subrayó la necesidad de implementar programas que faciliten su reintegración social y económica, con acceso a oportunidades laborales, educación, capacitación y apoyo institucional.

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Vista trasera de dos adolescentes sentados en un banco de madera, uno abrazando al otro, en un espacio institucional con pilas de documentos en escritorios
Dos adolescentes hondureños se consuelan mutuamente en una institución juvenil de Virginia, mientras esperan la resolución judicial de su situación migratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cooperación internacional

Handal manifestó que la incertidumbre que enfrenta la comunidad internacional exige respuestas basadas en la cooperación y el entendimiento entre las naciones. A su juicio, el aislamiento y la fragmentación no constituyen alternativas frente a desafíos de impacto global.

En esa línea, defendió el multilateralismo como herramienta para construir consensos y encontrar soluciones a problemas compartidos. Sostuvo que los organismos internacionales y los espacios de diálogo regional siguen desempeñando un papel para promover la estabilidad, la paz y el desarrollo sostenible.

Además, afirmó que el respeto al derecho internacional debe mantenerse como uno de los pilares de la convivencia entre los Estados, en momentos en que diversas regiones enfrentan tensiones políticas, económicas y sociales.

Estabilidad democrática

En el plano democrático, señaló que la comunidad hemisférica debe mantener vigilancia sobre situaciones que puedan poner en riesgo los principios democráticos, la institucionalidad y el respeto a los derechos fundamentales.

En ese marco, reiteró la posición de Honduras sobre la situación que atraviesa Venezuela. Señaló que es necesario avanzar hacia una solución pacífica, democrática y consensuada que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana y permita el desarrollo de procesos institucionales con garantías suficientes para todos los sectores.

Migrantes descansan en un campamento improvisado, en una fotografía de archivo. EFE/Carlos López
Migrantes descansan en un campamento improvisado, en una fotografía de archivo. EFE/Carlos López

De acuerdo con Handal, la estabilidad política es un elemento esencial para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social. Por eso, consideró que la región debe seguir promoviendo espacios de diálogo que favorezcan la resolución pacífica de las diferencias y la construcción de acuerdos.

La agenda interna de Honduras

Sobre la agenda interna de Honduras, el funcionario dijo que la administración gubernamental mantiene como prioridad la atención de las necesidades de la población mediante políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Explicó que la estrategia impulsada por el Gobierno parte de una visión integral que busca fortalecer la seguridad como condición para generar estabilidad. Señaló que, a partir de esa estabilidad, se crean las condiciones para atraer inversión nacional y extranjera, promover la actividad económica y ampliar las oportunidades de empleo.

Según detalló, la generación de puestos de trabajo constituye uno de los principales mecanismos para reducir las brechas sociales y mejorar los niveles de bienestar de la población. Añadió que las acciones gubernamentales buscan consolidar un entorno favorable para el crecimiento económico y el desarrollo productivo.

Handal sostuvo que la confianza ciudadana depende de la capacidad de las instituciones para ofrecer resultados concretos y responder a las demandas de la población. Aseguró que los esfuerzos del Gobierno están orientados a fortalecer la seguridad, dinamizar la economía y ampliar las oportunidades para los sectores más vulnerables.

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