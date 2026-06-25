Great Place To Work: cómo es el ranking de las mejores pymes para trabajar en 2026

El listado incluye a 40 organizaciones, de las cuales 10 se destacaron, entre otros aspectos, por el respeto, el compañerismo y el orgullo de pertenencia (Jesús Aviles / Infobae México)

Great Place To Work dio a conocer este jueves la edición 2026 del ranking “Los Mejores Lugares para Trabajar pyme” en la Argentina. El listado incluye a 40 organizaciones, de las cuales 10 se destacaron, entre otros aspectos, por el respeto, el compañerismo y el orgullo de pertenencia.

La metodología utilizada se basó en el relevamiento y análisis de la percepción de 1.100 colaboradores, donde se midieron las experiencias de confianza y las posibilidades de los empleados para alcanzar su máximo potencial humano, independientemente de quiénes sean y qué lugar ocupan en la organización.

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También se consideraron las experiencias diarias de todos los colaboradores respecto de cómo se viven los valores en la organización, la posibilidad de las personas para aportar nuevas ideas y la eficacia de los líderes en el día a día.

“Hay una idea instalada que vale la pena cuestionar: que la gestión cultural sofisticada es territorio exclusivo de las grandes corporaciones y que las PyMEs, con sus estructuras acotadas y sus recursos ajustados, juegan en otra liga cuando se trata de construir experiencias laborales de excelencia”, señaló Carlos Alustiza, CEO de Great Place To Work Argentina.

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“Los datos de esta edición demuestran lo contrario, con una claridad que no admite matices. Las organizaciones reconocidas en el Ranking PyMEs 2026 no solo igualan los estándares de las mejores empresas del país: en varias dimensiones, los superan. Y lo hacen con algo que las estructuras grandes difícilmente pueden replicar de manera orgánica: la cercanía como práctica de gestión cotidiana”, sostuvo.

Las dimensiones analizadas en esta oportunidad son: respeto, ecuanimidad, orgullo, compañerismo y credibilidad. En relación a la edición de 2025, la Ecuanimidad registra una caída de un punto, lo que no representa un deterioro sistémico, sino la señal de que en esa área la gestión requiere atención activa. El Compañerismo, en cambio, sube un punto y consolida su posición como la dimensión más alta del modelo, con un 98 por ciento.

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El dato más relevante de esta comparación está en la ausencia de caídas significativas. Para GPTW, ello indica que la cultura de estas organizaciones no descansa en el humor del momento, sino en prácticas instaladas que funcionan independientemente del entorno.

El reporte resalta que en el mercado general, solo el 71% de los colaboradores del mercado siente que sus líderes confían en ellos para hacer bien su trabajo sin supervisión continua. En las pymes del ranking, esa cifra llega al 96 por ciento.

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A su vez, el 98,2% de los colaboradores considera que los líderes son accesibles, muy por encima del promedio del mercado. Esta presencia cotidiana de los líderes agiliza la toma de decisiones y fortalece la confianza operativa interna.

El análisis generacional revela que los colaboradores menores de 34 años perciben menos oportunidades de desarrollo profesional, marcando un desafío para la retención del talento joven.

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Además, la brecha entre niveles jerárquicos se evidencia en indicadores de reconocimiento y acceso a información estratégica, lo que impacta la percepción de equidad económica y participación en los resultados del negocio.

En cuanto a los resultados de negocio, las pymes del ranking duplican el revenue (ganancia) por empleado en comparación con el promedio del mercado argentino, atribuido a altos niveles de compromiso, autonomía y colaboración interna. GPTW sostiene que la inversión en cultura organizacional se traduce en mayor productividad y valor generado por persona.

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Como conclusión, el informe afirmó: “La cercanía no es una limitación que compensar. Es el activo más difícil de replicar que existe en gestión organizacional. Cuando se gestiona de forma intencional, con promesas que se cumplen, con información que se comparte, con errores que se reconocen, con ideas que se escuchan y se implementan, esta se convierte en una ventaja competitiva sostenible”.

“Los datos también señalan con claridad dónde están los riesgos: el desarrollo del talento joven, la brecha de experiencia entre niveles jerárquicos y la percepción de equidad económica son los tres frentes donde el trabajo de las mejores PyMEs tiene un recorrido concreto por delante. No son fracasos, son el mapa de la siguiente etapa”, agregó.

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Los ganadores de este año fueron:

Gea Logistics Inversora Libertad Lograr Seguros Plettac Electronics Argentina S.A. Grupo WellTech Oceanic International Trade The Works Tec5.tech RBS REINSURANCE BROKING Services Integrando Salud BRO FOOD SUPPLIER BH Consulting WNPower GDA Origami Software Brensolma Anita & Vega Central Real Estate Argentina FlyDevs Transporte Los Nietos Diversitas Wayne Group XOOLIX MAGNETICO EGSAR Contractia PCH Consultora BCM Biofilm PmIT Steplix Hudson Amplifica KILIMO La comunidad Condor Technologies Grupo Refri PAMPA Agencia ADBOT WAIRA