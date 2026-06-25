“Muy accesible” y “despejado”: los curiosos análisis de los medios de Francia sobre el hipotético camino de Argentina hasta la final del Mundial

Las selecciones que tienen su puesto confirmado en 16avos de final: Francia, Bosnia y Herzegovina, Noruega y Colombia deben definir sus puestos más allá de que ya clasificaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poco a poco, el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026 comienza a establecerse. Ya se clasificaron para los playoffs 13 de las 32 que participarán de esa instancia y el cuadro empieza a esclarecerse para algunos seleccionados lentamente. En ese foco aparece Argentina, que defiende el título obtenido en Qatar hace tres años y medio.

La Selección disputará el duelo de 16avos de final el viernes 3 de julio a partir de las 19 horas (de Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami tras quedar como líder del Grupo J. Lo cierto es que todavía debe esperar para conocer a su contrincante que se definirá tras la última fecha del Grupo H que emparejará a Uruguay-España y Cabo Verde-Arabia Saudita. Las chances para la Albiceleste están abiertas, porque podría toparse con cualquiera de los cuatro equipos en la siguiente ronda.

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Sin definiciones del próximo rival, dos medios franceses lanzaron un curiosos análisis asegurando que los dirigidos por Lionel Scaloni tienen un camino “accesible” y “potencialmente despejado” hasta la final de la Copa del Mundo que se celebrará el domingo 19 de julio desde las 19 en el Stadium New York/New Jersey.

La reconocida cadena RMC sentenció que Argentina tiene un “cuadro de la fase final muy asequible según las previsiones” ya que “el primer enfrentamiento importante de la Albiceleste contra una selección del Top 10 mundial podría producirse solo en semifinales”. Esto se basa en que algunas predicciones ponen a Cabo Verde como máximo candidato a ubicarse como segundo del Grupo H y, por consecuencia, para enfrentar al equipo argentino en 16avos de final. “¿Argentina en camino a otro título? El sorteo de la Albiceleste es muy accesible“, titularon el singular artículo.

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En octavos de final, el contrincante podría salir de Bélgica o Australia, aunque lo cierto es que esa llave todavía no tiene confirmado a ninguno de sus integrantes. En cuartos de final analizan que el enfrentamiento podría darse contra Argelia, Colombia, Ghana o Suiza. Sin embargo, sólo los suizos ya tienen definida su posición como líderes del Grupo B. “El verdadero desafío podría comenzar en las semifinales contra Inglaterra o Brasil”, señalaron en el cuadro hipotético.

Y contrapusieron que Francia tiene “un camino mucho más difícil que sus verdugos en la final de 2022″ porque tras chocar contra Suecia en 16avos de final, los rivales podrían ser Alemania (octavos de final), Países Bajos o Marruecos (cuartos de final) y España (semifinales). Este planteo lo realizaron dando por hecho que Les Bleus liderarán el Grupo I, punto que se confirmará recién después del juego contra Noruega que tendrán por la última fecha este viernes 26 de junio en Boston.

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Al mismo tiempo, destacan como ítem favorable que Scaloni podrá darle “descanso a muchos jugadores clave para que lleguen frescos al torneo final” en el último partido de la zona contra Jordania que se celebrará este sábado desde las 23hs de Argentina.

Con México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Colombia, Suiza, Canadá, Brasil, Bosnia y Herzegovina, Marruecos y Sudáfrica ya clasificados además de la Albiceleste, el prestigioso diario francés L’Equipe también jugó con el mismo concepto: “Como actual campeona del mundo, Argentina tendría —sobre el papel— buenas posibilidades de llegar lejos de nuevo en el Mundial de 2026 si el cuadro de la fase final quedara definido este jueves".

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A diferencia de RMC, este medio marca que en caso de enfrentarse a Uruguay en 16avos de final, “Argentina tiene una clara ventaja en sus últimos cinco enfrentamientos (4 victorias, 1 derrota)”. En el enfoque de L’Equipe, se plantea que en octavos de final la Selección podría verse las caras con Australia o Irán, mientras que en cuartos el contrincante podría surgir de Argelia, Croacia, Colombia o Suiza. “El desafío aumentaría considerablemente a partir de las semifinales, con un posible enfrentamiento contra Brasil o Inglaterra”, sumaron con la misma lupa que sus colegas.

Hipótesis aparte, Argentina todavía no tiene rival confirmado y podría chocar incluso con España en 16avos de final en una especie de final anticipada. Mientras tanto, por su lado del cuadro, aparecen confirmados en sus lugares Brasil y México (sólo podría cruzarse con uno de ellos en semifinales).

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El otro que ya oficializó su lugar en el cuadro es Suiza, que jugará en 16avos con uno de los mejores terceros y en, caso de avanzar a octavos de final, se encontraría con el vencedor del duelo entre el líder del Grupo K (será Portugal o Colombia, que se enfrentan en la última fecha) y un tercero. Recién en cuartos de final aparecerá en el teórico camino albiceleste.

A la espera del contrincante en 16avos de final, Argentina siquiera pueda analizar un hipotético cruce de octavos de final. En el horizonte ese duelo será con el segundo del Grupo D (Australia o Paraguay) y el escolta del Grupo G (Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda).

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LA CALCULADORA DE ARGENTINA EN 16AVOS DE FINAL

• VS. ESPAÑA: si Uruguay le gana a los españoles y Cabo Verde no vence a Arabia Saudita.

• VS. URUGUAY: si iguala con España y Cabo Verde no le gana a Arabia Saudita.

• VS. CABO VERDE: si España vence a Uruguay y Cabo Verde empata o le gana a Arabia Saudita.

• VS. ARABIA SAUDITA: si supera a Cabo Verde y España vence a Uruguay.

• SI GANAN CABO VERDE Y URUGUAY: ambos terminarían con 5 puntos. El 2º —y rival de Argentina— será el que tenga peor diferencia de goles general, menos goles a favor en el grupo, el peor ubicado en la tabla de fair play o, en último término, por ranking FIFA.

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TABLAS DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026

TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS

Quiénes ya aseguraron su boleto a los 16avos de final:

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Colombia

Suiza

Canadá

Brasil

Marruecos

Sudáfrica

Bosnia y Herzegovina

La selecciones que ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo:

Haití

Túnez

Turquía

Jordania

Panamá

Qatar

República Checa