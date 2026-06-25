Costa Rica sobresale en reputación internacional, supera a las principales economías de América Latina

Costa Rica obtuvo mejores valoraciones que Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú en 21 de los 22 atributos evaluados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica consolidó su posicionamiento internacional como referente de reputación en América Latina, según los resultados de RepCore® Nations 2026, análisis presentado durante el foro empresarial Encadenados 2026. El estudio, realizado por Reputation Lab y la Agencia Interamericana de Comunicación, midió la percepción de admiración, respeto y confianza que despiertan los países entre la opinión pública de las economías más industrializadas del mundo.

De acuerdo con el reporte, Costa Rica alcanzó una puntuación de 52,3 puntos en una escala de 0 a 100, situándose 2,3 puntos por encima del promedio de las 60 mayores economías analizadas globalmente. Aunque el país no integra formalmente este ranking, se estimó que, de formar parte, se ubicaría entre Polonia y Marruecos, en los puestos 26 y 27 de la clasificación internacional. El resultado fue expuesto por Natalia Arenzana y Fernando Prado, consultores de Reputation Lab, en el marco del foro “Costa Rica en el escenario global: la reputación como ventaja competitiva de los países”.

PUBLICIDAD

Según los expertos, la reputación nacional es un activo estratégico, ya que influye directamente en la capacidad del país para atraer inversión extranjera, generar negocios y fortalecer la presencia de marcas y empresas costarricenses en el exterior. “La reputación de una nación es una construcción colectiva… no puede dejarse al azar. Necesita una gestión activa y coordinada”, apuntó Arenzana durante la presentación.

El informe de RepCore® Nations 2026 destaca que Costa Rica presenta valoraciones superiores al promedio de las seis principales economías de América Latina (Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú) en 21 de los 22 atributos evaluados. El único rubro en el que se ubica por debajo es el éxito deportivo, influido por la notoriedad internacional de potencias deportivas como Argentina y Brasil.

PUBLICIDAD

Entre los atributos en los que Costa Rica sobresale se encuentran la sostenibilidad, calidad de vida, bienestar humano, entorno natural atractivo, protección ambiental, lucha contra el cambio climático, seguridad, respeto por los derechos humanos, amabilidad de su gente y oferta de ocio y cultura. El país también obtuvo resultados destacados en dimensiones como calidad de vida, ética y responsabilidad.

El país destacó en atributos como sostenibilidad, calidad de vida, seguridad y protección ambiental, según la opinión pública de los países más industrializados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos cobran especial relevancia en un contexto internacional donde la reputación media de los países ha experimentado un deterioro. La quinta edición de RepCore® Nations muestra que la puntuación promedio de las 60 mayores economías descendió 0,86 puntos respecto al año anterior. De los países incluidos, 43 empeoraron su reputación, 14 mejoraron y solo tres permanecieron estables, lo que evidencia el entorno global desafiante.

PUBLICIDAD

Durante la actividad, Laura López, gerente general de PROCOMER y presidenta del Comité Interinstitucional de Marca País, subrayó que la reputación internacional de Costa Rica está asociada a atributos con valor económico real, como la sostenibilidad, ética y seguridad. López señaló que estos elementos influyen en las decisiones de inversión, negocios y atracción de talento internacional, abriendo oportunidades para mejorar la competitividad y la sofisticación productiva.

Marlene Fernández, especialista de la Agencia Interamericana de Comunicación, remarcó la importancia de gestionar activamente la reputación nacional. “Hoy los países compiten no solo por atraer turistas, sino también inversión, empresas y talento”, indicó Fernández. Según datos históricos de Reputation Lab, una mejora de un punto en el Reputation Score se vincula, en promedio, con un aumento del 7,2 % en los ingresos turísticos y del 1 % en la inversión extranjera directa.

PUBLICIDAD

El informe fue presentado durante el foro Encadenados 2026, que reunió a empresas y representantes del sector productivo para fortalecer la proyección global costarricense. Crédito: Interamericana Comunicación

El análisis también identificó áreas de oportunidad para Costa Rica, principalmente en el desarrollo tecnológico, la proyección internacional de sus empresas y la promoción de su legado cultural. Estas dimensiones se consideran claves para seguir traduciendo la percepción positiva en mayor competitividad global.

El foro Encadenados 2026, organizado por PROCOMER, sirvió de escenario para la presentación de estos hallazgos y reunió a representantes empresariales, proveedores, compradores e instituciones aliadas, con el objetivo de fortalecer las conexiones de negocio con impacto internacional.