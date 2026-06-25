Costa Rica

Costa Rica sobresale en reputación internacional, supera a las principales economías de América Latina

El país obtuvo 52,3 puntos en el análisis RepCore® Nations 2026, ubicándose 2,3 puntos por encima del promedio global y logrando valoraciones superiores en 21 de los 22 atributos evaluados en comparación con Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú

Guardar
Google icon
Collage de banderas de Costa Rica, Brasil, México, Argentina, Chile y Perú, con sus monumentos, animales y elementos culturales.
Costa Rica obtuvo mejores valoraciones que Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú en 21 de los 22 atributos evaluados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica consolidó su posicionamiento internacional como referente de reputación en América Latina, según los resultados de RepCore® Nations 2026, análisis presentado durante el foro empresarial Encadenados 2026. El estudio, realizado por Reputation Lab y la Agencia Interamericana de Comunicación, midió la percepción de admiración, respeto y confianza que despiertan los países entre la opinión pública de las economías más industrializadas del mundo.

De acuerdo con el reporte, Costa Rica alcanzó una puntuación de 52,3 puntos en una escala de 0 a 100, situándose 2,3 puntos por encima del promedio de las 60 mayores economías analizadas globalmente. Aunque el país no integra formalmente este ranking, se estimó que, de formar parte, se ubicaría entre Polonia y Marruecos, en los puestos 26 y 27 de la clasificación internacional. El resultado fue expuesto por Natalia Arenzana y Fernando Prado, consultores de Reputation Lab, en el marco del foro “Costa Rica en el escenario global: la reputación como ventaja competitiva de los países”.

PUBLICIDAD

Según los expertos, la reputación nacional es un activo estratégico, ya que influye directamente en la capacidad del país para atraer inversión extranjera, generar negocios y fortalecer la presencia de marcas y empresas costarricenses en el exterior. “La reputación de una nación es una construcción colectiva… no puede dejarse al azar. Necesita una gestión activa y coordinada”, apuntó Arenzana durante la presentación.

El informe de RepCore® Nations 2026 destaca que Costa Rica presenta valoraciones superiores al promedio de las seis principales economías de América Latina (Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú) en 21 de los 22 atributos evaluados. El único rubro en el que se ubica por debajo es el éxito deportivo, influido por la notoriedad internacional de potencias deportivas como Argentina y Brasil.

PUBLICIDAD

Entre los atributos en los que Costa Rica sobresale se encuentran la sostenibilidad, calidad de vida, bienestar humano, entorno natural atractivo, protección ambiental, lucha contra el cambio climático, seguridad, respeto por los derechos humanos, amabilidad de su gente y oferta de ocio y cultura. El país también obtuvo resultados destacados en dimensiones como calidad de vida, ética y responsabilidad.

Ilustración de un mapa de Costa Rica con playas, volcanes, cascadas, animales, edificios y personas diversas: surfistas, bañistas, parejas, familias, grupos, ancianos.
El país destacó en atributos como sostenibilidad, calidad de vida, seguridad y protección ambiental, según la opinión pública de los países más industrializados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos cobran especial relevancia en un contexto internacional donde la reputación media de los países ha experimentado un deterioro. La quinta edición de RepCore® Nations muestra que la puntuación promedio de las 60 mayores economías descendió 0,86 puntos respecto al año anterior. De los países incluidos, 43 empeoraron su reputación, 14 mejoraron y solo tres permanecieron estables, lo que evidencia el entorno global desafiante.

Durante la actividad, Laura López, gerente general de PROCOMER y presidenta del Comité Interinstitucional de Marca País, subrayó que la reputación internacional de Costa Rica está asociada a atributos con valor económico real, como la sostenibilidad, ética y seguridad. López señaló que estos elementos influyen en las decisiones de inversión, negocios y atracción de talento internacional, abriendo oportunidades para mejorar la competitividad y la sofisticación productiva.

Marlene Fernández, especialista de la Agencia Interamericana de Comunicación, remarcó la importancia de gestionar activamente la reputación nacional. “Hoy los países compiten no solo por atraer turistas, sino también inversión, empresas y talento”, indicó Fernández. Según datos históricos de Reputation Lab, una mejora de un punto en el Reputation Score se vincula, en promedio, con un aumento del 7,2 % en los ingresos turísticos y del 1 % en la inversión extranjera directa.

El informe fue presentado durante el foro Encadenados 2026, que reunió a empresas y representantes del sector productivo para fortalecer la proyección global costarricense. Crédito: Interamericana Comunicación
El informe fue presentado durante el foro Encadenados 2026, que reunió a empresas y representantes del sector productivo para fortalecer la proyección global costarricense. Crédito: Interamericana Comunicación

El análisis también identificó áreas de oportunidad para Costa Rica, principalmente en el desarrollo tecnológico, la proyección internacional de sus empresas y la promoción de su legado cultural. Estas dimensiones se consideran claves para seguir traduciendo la percepción positiva en mayor competitividad global.

El foro Encadenados 2026, organizado por PROCOMER, sirvió de escenario para la presentación de estos hallazgos y reunió a representantes empresariales, proveedores, compradores e instituciones aliadas, con el objetivo de fortalecer las conexiones de negocio con impacto internacional.

Temas Relacionados

Costa Ricareputación internacionaleconomíasRepCore Nations

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Auxiliar contable detenido en El Salvador tras apropiarse de cheques y falsificar firmas

Trabajador fue detenido por la policía acusado de aprovechar su posición en una empresa para sustraer varios cheques y cobrar uno de ellos por USD 4,150 mediante la falsificación de una firma autorizada

Auxiliar contable detenido en El Salvador tras apropiarse de cheques y falsificar firmas

República Dominicana activa despliegue inmediato de rescate hacia Venezuela tras devastadores sismos

Tras los dos fuertes sismos registrados el día de ayer 24 de junio en Venezuela, el presidente dominicano Luis Abinader anunció el envío inmediato de unidades de rescate de las Fuerzas Armadas para apoyar a las autoridades venezolanas

República Dominicana activa despliegue inmediato de rescate hacia Venezuela tras devastadores sismos

Las cartas de Panamá ante la presión del régimen chino para recuperar los puertos en la entrada del Canal

Un especialista en relaciones internacionales sostiene que el país dispone de mecanismos legales y diplomáticos para responder a las acciones de Beijing en organismos multilaterales y en el ámbito marítimo

Las cartas de Panamá ante la presión del régimen chino para recuperar los puertos en la entrada del Canal

Costa Rica: MEIC detecta incumplimientos en el 100 % de los outlets inspeccionados en operativo nacional

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio identificó faltas en todos los comercios tipo outlet fiscalizados en el Gran Área Metropolitana, principalmente en información de precios, garantías y políticas de cambio. Se previno a los comercios y se aplicarán sanciones si no corrigen las irregularidades

Costa Rica: MEIC detecta incumplimientos en el 100 % de los outlets inspeccionados en operativo nacional

Honduras: Encuentran a la tercera víctima del derrumbe en el Anillo Periférico tras 36 horas de búsqueda

El hallazgo de Karen Dinora Girón pone fin a las labores de rescate en la tragedia que dejó tres personas fallecidas tras el colapso de una ladera sobre varias bodegas en la salida al sur de Tegucigalpa.

Honduras: Encuentran a la tercera víctima del derrumbe en el Anillo Periférico tras 36 horas de búsqueda

TECNO

A qué hora juega Paraguay vs. Australia, qué equipos quedaron eliminados del Mundial 2026 y más tendencias en Google

A qué hora juega Paraguay vs. Australia, qué equipos quedaron eliminados del Mundial 2026 y más tendencias en Google

Anthropic acusó a la china Alibaba de extraer capacidades de Claude

Cómo usar un convertidor de TV antiguo a Smart TV para ver fútbol

Qué es una “acción meme” y por qué la relacionan con la salida a la Bolsa de SpaceX

Tras su éxito en la bolsa, SpaceX eleva su deuda a 25.000 millones de dólares: el plan de Musk para liderar la IA

ENTRETENIMIENTO

Inquietud por la salud de Lionel Richie: el cantante de 77 años interrumpió un concierto tras sentirse mareado

Inquietud por la salud de Lionel Richie: el cantante de 77 años interrumpió un concierto tras sentirse mareado

Día Mundial de los Beatles, el enigma de la morsa y la mística de una canción

De parodia a ícono: así Jason Momoa cumple un sueño al interpretar a Lobo en Supergirl

El lado desconocido de Steve-O: de la calle al fenómeno mundial de Jackass

“Superar a Robbie Coltrane será prácticamente imposible”, afirmó Nick Frost sobre su rol de Hagrid en la serie de Harry Potter

MUNDO

Marco Rubio advirtió que un peaje iraní en el estrecho de Ormuz provocaría un “caos total” en las vías navegables del mundo

Marco Rubio advirtió que un peaje iraní en el estrecho de Ormuz provocaría un “caos total” en las vías navegables del mundo

Cinco años de obras devolverán el esplendor a la Logia de Rafael, joya oculta del Vaticano

Qué busca el régimen de China con sus patrullas civiles y el mapeo submarino al este de Taiwán

Italia solicitará a la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil para asistir a Venezuela tras los terremotos

Líderes mundiales ofrecieron ayuda humanitaria y equipos de rescate a Venezuela tras los devastadores terremotos