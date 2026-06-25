La figura europea que pasó sus vacaciones en las Cataratas del Iguazú tras ser campeón de la Premier League

Riccardo Calafiori, de vacaciones en las Cataratas de Iguazú

En plena pausa del fútbol europeo y con el Mundial 2026 en pleno desarrollo, Riccardo Calafiori sorprendió a propios y ajenos al compartir imágenes de su descanso en uno de los paisajes más emblemáticos de Argentina. El defensor, figura del Arsenal y la selección de Italia, publicó en sus redes sociales fotos y videos de su estadía en las Cataratas del Iguazú, mostrando parte de sus días libres tras una temporada exigente en la élite del fútbol.

Calafiori se dejó ver navegando por el circuito de las Cataratas, una de las maravillas naturales más valoradas del país y del mundo. Las postales no tardaron en multiplicarse entre hinchas argentinos y seguidores internacionales, ya que no es habitual encontrar a una estrella del fútbol europeo en ese destino turístico durante las vacaciones. El defensor de 24 años, consolidado en el plantel campeón de la Premier League 2026, optó por recorrer varios puntos del país antes de reincorporarse a la pretemporada de su club.

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El impacto de la visita no solo se debió al perfil internacional del protagonista. Las Cataratas del Iguazú, ubicadas en la provincia de Misiones, suelen recibir turistas de todo el mundo, aunque son pocos los deportistas de la élite europea que eligen el lugar para relajarse tras una temporada de alta competencia. La presencia de Calafiori captó la atención tanto por lo inesperado como por la frescura de sus publicaciones, en las que se lo observa disfrutando de los paisajes y del descanso lejos del ruido mediático.

Ricardo Calafiori viajó para conocer las Cataratas del Iguazú

Antes de llegar a Misiones, Calafiori pasó por Buenos Aires y realizó un recorrido que incluyó algunos de los íconos del fútbol local. El defensor desembarcó en la capital argentina sin anuncio previo y con perfil bajo. Se lo vio primero por el barrio de San Telmo y, posteriormente, en dos de los templos deportivos más reconocidos del país: La Bombonera y el Museo River, en el estadio Monumental.

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El seguimiento de su estadía en Buenos Aires comenzó a circular en redes sociales cuando fanáticos lo reconocieron en la vía pública. El propio futbolista confirmó su presencia al compartir historias en sus cuentas personales, donde mostró recorridos por San Telmo y su paso por el estadio de Boca Juniors. En las imágenes, Calafiori se mostró junto a amigos, observando el césped de la Bombonera y fotografiando la tribuna de La 12, lo que generó comentarios y especulaciones entre hinchas de ambos clubes. Una de las postales más compartidas fue la que lo muestra con un mate en la mano, símbolo de la cultura argentina.

El itinerario del italiano incluyó también una visita al Museo River, ubicado en el estadio Monumental. La presencia de Calafiori coincidió con el receso del equipo de Núñez, que se encontraba preparando su pretemporada en Alicante.

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Ricardo Calafiori aprovechó el parate de la temporada para vacacionar en Argentina

Riccardo Calafiori, nacido en Roma el 19 de mayo de 2002, desembarcó en el fútbol inglés en 2024, cuando el Arsenal pagó 55 millones de euros por su pase desde el Bologna. Su contrato se extiende hasta 2029. En la selección italiana, el defensor suma 14 partidos desde su debut en junio de 2024 y participó en la Eurocopa de ese año. La reciente eliminación de Italia del Mundial 2026, tras perder en la repesca europea ante Bosnia, le otorgó semanas libres que aprovechó eligiendo a la Argentina como destino de vacaciones.

El recorrido de Riccardo Calafiori por Sudamérica sumó un nuevo capítulo tras su paso por la Argentina. De acuerdo con información publicada por O Globo, el defensor del Arsenal se encuentra actualmente en Río de Janeiro, donde fue visto en el tradicional Beco do Rato, en el barrio de Lapa. Allí participó de una clásica roda de samba. El futbolista italiano también visitó el club Renascença, en Tijuca, donde pidió a la banda interpretar dos clásicos del samba: “Tá Escrito” y “O Show Tem que Continuar”. Durante su estadía en la ciudad, compartió imágenes disfrutando del amanecer en un paseo en helicóptero y recorriendo las calles céntricas, siempre acompañado por la música popular brasileña.

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Según detalló este medio, el italiano incorporó el portugués a su repertorio de idiomas y, en una reciente entrevista, reveló que la música brasileña lo acompaña desde hace meses.

Las fotos de Riccardo Calafiori en sus vacaciones por Buenos Aires:

Las fotos de Riccardo Calafiori en sus vacaciones por Buenos Aires

Las fotos de Riccardo Calafiori en sus vacaciones por Buenos Aires

Las fotos de Riccardo Calafiori en sus vacaciones por Buenos Aires

Las fotos de Riccardo Calafiori en sus vacaciones por Buenos Aires

Las fotos de Riccardo Calafiori en sus vacaciones por Buenos Aires

Las fotos de Riccardo Calafiori en sus vacaciones por Buenos Aires

Las fotos de Riccardo Calafiori en sus vacaciones por Buenos Aires

Las fotos de Riccardo Calafiori en sus vacaciones por Buenos Aires

Las fotos de Riccardo Calafiori en sus vacaciones por Buenos Aires

Las fotos de Riccardo Calafiori en sus vacaciones por Buenos Aires

Las fotos de Riccardo Calafiori en sus vacaciones por Buenos Aires

Las fotos de Riccardo Calafiori en sus vacaciones por Buenos Aires