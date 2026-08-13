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Costa Rica: más de 2,600 carnés de residencia para extranjeros siguen sin ser retirados

La autoridad migratoria de Costa Rica habilitó la entrega en su sede central de La Uruca, sin cita previa y en tres horarios diarios, para las personas incluidas en la lista oficial publicada en su sitio web

La DGME de Costa Rica informó que 2,614 documentos DIMEX siguen sin ser retirados y estarán disponibles hasta agosto de 2026. (Foto: El Observador)
La DGME de Costa Rica informó que 2,614 documentos DIMEX siguen sin ser retirados y estarán disponibles hasta agosto de 2026. (Foto: El Observador)
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La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica informó que 2,614 documentos DIMEX permanecen sin ser retirados y estarán disponibles para sus titulares hasta agosto de 2026. Quienes figuran en la lista oficial pueden acercarse a la sede central de Migración, ubicada en La Uruca, en cualquiera de los tres horarios diarios habilitados: 10:00 am, 12:00 pm y 2:00 pm, sin necesidad de cita previa. Para completar el trámite, es necesario presentar el comprobante que se entregó al momento de la toma de la fotografía.

Estos carnés fueron enviados previamente a las delegaciones de Correos de Costa Rica, donde los usuarios suelen realizar la toma de huellas, fotografías y la solicitud de emisión o renovación del documento.

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Según información recogida por Confidencial.digital, si el carné no fue retirado en esas delegaciones y han pasado más de dos meses desde la toma de la fotografía, la recomendación de la DGME es consultar la lista publicada en el sitio web de Migración y, en caso de figurar allí, presentarse en la sede central para retirarlo.

Si el plazo de dos meses aún no se ha cumplido, el retiro corresponde hacerlo en la sucursal postal donde se gestionó inicialmente el trámite.

Cambios en los requisitos y experiencias de los usuarios

La DGME comunicó que superó un atraso de más de 26,000 documentos pendientes tras la entrada en vigencia de un plan de simplificación de requisitos para el DIMEX, implementado el 16 de febrero de 2026 y vigente hasta la misma fecha de 2027. Antes de esta medida, se exigían requisitos adicionales según la categoría migratoria, como cartas de empleadores o certificaciones extra. El procedimiento actual incluye la valoración de requisitos, la revisión de los sistemas de seguridad y la verificación de movimientos migratorios de los solicitantes.

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Los titulares que figuran en la lista oficial pueden retirar su DIMEX en la sede central de Migración en La Uruca a las 10:00 am, 12:00 pm o 2:00 pm sin cita previa. (Imagen: Dirección General de Migración y Extranjería Costa Rica)
Los titulares que figuran en la lista oficial pueden retirar su DIMEX en la sede central de Migración en La Uruca a las 10:00 am, 12:00 pm o 2:00 pm sin cita previa. (Imagen: Dirección General de Migración y Extranjería Costa Rica)

En su declaración institucional, la DGME explicó que “los procesos de documentarse por primera vez, renovar u obtener el duplicado de su Dimex conllevan la valoración de requisitos, incluyendo los sistemas de seguridad y movimientos migratorios, entre otros, por lo que informar que ya nos encontramos al día con la entrega es un reflejo del compromiso institucional y el cumplimiento de nuestra responsabilidad”.

Confidencial.digital también recogió testimonios de usuarios que describen demoras en la obtención de sus documentos. Una migrante nicaragüense relató que su esposo ha esperado “año y medio” para recibir su cédula. Por su parte, una ciudadana colombiana comentó que lleva “siete meses esperando” después de tramitar la renovación en una sucursal de correos y acudir a oficinas de Migración. Junto a estos casos, se reportaron otras experiencias en las que la entrega del documento se realizó en menos de un mes.

Aquellas personas que aún no han recibido una notificación pueden consultar el estado del expediente y del DIMEX a través de los servicios en línea de la DGME. Para acceder, deben utilizar el número de puesto migratorio y el número de expediente que figura en el documento de solicitante de refugio, cuando corresponda.

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