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Capital de Honduras podría pasar a alerta roja por crisis de agua ante déficit de lluvias

Copeco advirtió que el Distrito Central podría pasar a alerta roja ante la emergencia hídrica y el déficit de lluvias que afecta a decenas de municipios de Honduras.

La sequía también representa una amenaza para la producción agrícola hondureña. (FOTO: La Prensa)
La sequía también representa una amenaza para la producción agrícola hondureña. (FOTO: La Prensa)
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La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) advirtió que el Distrito Central podría pasar a alerta roja en los próximos días debido a la emergencia hídrica provocada por el déficit de lluvias que afecta a Francisco Morazán y otras zonas de Honduras.

El ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez, explicó que la falta de precipitaciones no solo está reduciendo la disponibilidad de agua para los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela, sino que también representa un riesgo para la producción agrícola y la seguridad alimentaria.

Copeco advierte sobre posible alerta roja

Sánchez señaló que las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y de las consecuencias que está generando la sequía en el territorio nacional.

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La situación del Distrito Central concentra especial atención debido a la presión que el déficit de precipitaciones ejerce sobre las fuentes utilizadas para abastecer de agua a la capital hondureña.

El funcionario reconoció las acciones desarrolladas por el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, para enfrentar la emergencia, aunque señaló que existen factores climáticos que están fuera de la capacidad de respuesta de las autoridades municipales.

Ante este escenario, el Gobierno Central trabaja junto con organismos de cooperación internacional para fortalecer las medidas de prevención y ampliar la capacidad institucional frente a los efectos de la sequía.

El déficit de precipitaciones afecta la disponibilidad de agua en la capital hondureña. (FOTO: La Prensa)
El déficit de precipitaciones afecta la disponibilidad de agua en la capital hondureña. (FOTO: La Prensa)

74 municipios enfrentan efectos del déficit de lluvias

La problemática no se limita a Tegucigalpa y Comayagüela. Según Sánchez, las autoridades mantienen medidas preventivas en otros 74 municipios afectados por la disminución de las precipitaciones.

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Uno de los principales riesgos asociados a la prolongación de las condiciones secas es el impacto sobre los cultivos y la producción de alimentos, especialmente en comunidades que dependen directamente de la agricultura.

La reducción de las lluvias también puede afectar las fuentes superficiales y subterráneas utilizadas para consumo humano, aumentando la presión sobre los sistemas de distribución y almacenamiento.

Por ello, Copeco mantiene coordinación con diferentes instituciones para anticipar escenarios de mayor afectación y determinar las medidas que deberán adoptarse en caso de que las condiciones continúen deteriorándose.

Autoridades actualizan información sobre el Corredor Seco

Sánchez recordó que los efectos relacionados con fenómenos climáticos como El Niño pueden extenderse durante períodos prolongados y alterar los patrones habituales de precipitación.

El funcionario también destacó que la última actualización utilizada para delimitar y estudiar el Corredor Seco de Honduras data de 2012, por lo que resulta necesario contar con información más reciente sobre las zonas que actualmente presentan mayor vulnerabilidad.

Copeco trabaja junto con organismos internacionales en la actualización de esos datos, con el propósito de identificar cambios en las áreas afectadas y diseñar políticas de prevención acordes con las condiciones actuales.

Contar con información actualizada permitirá determinar qué municipios presentan mayores niveles de exposición a sequías prolongadas y orientar de forma más eficiente los recursos disponibles.

Tegucigalpa y Comayagüela enfrentan una creciente presión sobre sus fuentes de agua. (FOTO: La Prensa)
Tegucigalpa y Comayagüela enfrentan una creciente presión sobre sus fuentes de agua. (FOTO: La Prensa)

Como parte de las medidas adoptadas, hace aproximadamente cinco meses fue instalada la Mesa de Gestión Integral de la Sequía, un espacio encargado de coordinar acciones entre diferentes instituciones para anticiparse a los impactos derivados de la falta de precipitaciones.

El objetivo es evitar que las respuestas se concentren únicamente cuando la emergencia alcance niveles críticos y fortalecer las medidas preventivas relacionadas con agua, agricultura y seguridad alimentaria.

La posibilidad de elevar al Distrito Central a alerta roja reflejaría un agravamiento de la emergencia hídrica que enfrenta la capital, donde las autoridades deberán mantener vigilancia sobre las reservas disponibles y las condiciones de las principales fuentes de abastecimiento.

Mientras se define una eventual modificación del nivel de alerta, Copeco continuará evaluando las condiciones meteorológicas y el comportamiento de la sequía para determinar las acciones necesarias tanto en Francisco Morazán como en los demás municipios afectados.

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