Pidieron la indagatoria de Martín Insaurralde por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Martin Insaurralde y Sofia Clerici en su viaje a Marbella

Los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco pidieron la indagatoria de Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la causa por el viaje de lujo que realizó a Marbella con la modelo Sofía Clerici.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que ante el planteo el juez federal Ernesto Kreplak intimó a Insaurralde a que en 10 días presente una justificación de sus bienes, tal como establece la ley para las acusaciones contra funcionarios públicos por enriquecimiento ilícito.

Mola, fiscal federal de Lomas de Zamora, y Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), hicieron su acusación en un escrito de 40 páginas al que accedió Infobae. Allí también pidieron la indagatoria de la ex mujer de Insaurralde, Carolina Álvarez, de dos de sus hijos, Martín y Rodrigo Insaurralde, de su sobrino, Gastón Barrachina y de Víctor Donadío, cuyo hermano estuvo casado con la hermana de Insaurralde, por lavado de dinero por considerar que actuaron como testaferros al ocular con sus nombres el verdadero dueño de los bienes, que era el ex intendente de Lomas de Zamora. Las empresas de Donadío fueron contratistas del municipio de Insaurralde y tuvo obra pública nacional.

“El haber puesto en circulación fondos provenientes de actos de corrupción vinculados al ejercicio de las distintas funciones públicas ejercidas por Martín Insaurralde, evidenciados por situaciones de incompatibilidad, conflictos de interés y el incremento patrimonial apreciable que no encuentra correlato con sus ingresos lícitos”, sostiene la acusación.

Y agrega que Insaurralde no solo cometió enriquecimiento ilícito sino que para simular ser el verdadero dueño de los bienes “intervino en la coordinación y control de la logística de las operaciones atribuyendo distintos roles a personas de su entorno familiar y de confianza”. “Estos fondos tendrían su origen en actos de corrupción vinculados a los cargos públicos que ejerció desde, al menos, el año 2003 y habrían sido integrados al sistema económico formal mediante mecanismos que ocultan su verdadero origen”, señalaron los fiscales.

La causa se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete hizo a Marbella con Clerici en el yate “Bandido” entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. De los fotos que se conocieron se los ve en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje, según revela el dictamen fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

“Si bien existen indicios que hacen suponer que Martín Insaurralde, decidió de un día para el otro viajar allí para encontrarse con ella, tales como el hecho de que el nombrado sacó su pasaje de forma intempestiva un día antes de partir desde Buenos Aires, casi una semana después de que Sofia Clerici ya había viajado al destino para alojarse con su hermana. En virtud de ello, consideramos que resultan atribuibles de forma directa a Martín Insaurralde los gastos mencionados de su estadía en el hotel y el paseo en yate”, sostuvieron los fiscales.

Martín Insaurralde

El hecho se conoció semanas antes de la elección presidencial que ganó Javier Milei e Insaurralde renunció a su cargo. En el inicio de la causa también fueron investigadas Clerici y Jésica Cirio, la ex pareja de Insaurralde. En su dictamen los fiscales no las acusaron. En la causa se hicieron distintos allanamientos y en la vivienda de Clerici se secuestraron cerca de 600 mil dólares. La mujer dijo en la causa que se trata de dinero de su trabajo como “acompañante” y que la AFIP no tiene esa categoría para tributar. La justicia le permitió ingresar al blanqueo de capitales pero con los dólares congelados.

En su acusación los fiscales señalaron el patrimonio que Insaurralde no puede justificar con sus ingresos de funcionario público: la compra de dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras con la construcción de una vivienda de 841,76 metros de superficie cubierta y semicubierta y una pileta 73,40 metros cuadrados; la compra de una casa en Lomas de Zamora; la compra de dos autos de alta gama; una cuenta bancaria de 8.620.967 pesos entre 2011 y 2021; los gastos del viaje a Marbella; y 75 viajes al exterior por 71.280,40 dólares, de los cuáles solo uno fue oficial.

Los viajes al exterior se compraron con una tarjeta de crédito a una agencia de turismo de Miami que no permite rastrear a quien los paga. Desde Poder Ciudadano, la ONG que actúa como querellante en la causa, señalaron que con el pedido de indagatoria analizan iniciar contra Insaurralde una causa en los Estados Unidos para investigar el caso. “Eso afecta al sistema financiero de ese país porque se oculta los gastos”, le dijeron a este medio.

También señalaron “incrementos en el patrimonio de Insaurralde que no pudieron ser explicados mediante la aplicación de los ingresos obtenidos por su actividad legítima” en el año 2010 y entre 2014 y 2022. Los montos llegan a casi 1.500.000 pesos por año.

Para la Fiscalía Insaurralde incrementó “su patrimonio de manera apreciable, sin que esto guarde relación con los ingresos lícitos obtenidos durante su carrera pública, al menos desde su asunción como intendente, el 28 de octubre de 2009, hasta el 30 de septiembre de 2023, hechos por los que le cabrá responder por el delito de enriquecimiento ilícito”.

“Los ingresos por actividades económicas declaradas de Martín Insaurralde, básicamente vinculadas al desempeño de sus funciones públicas no permitirían explicar ni siquiera remotamente la titularidad o administración de bienes a la que aparece vinculado. Si tomáramos en cuenta sus salarios por su desempeño como funcionario público, para los años 2021-2023, el monto total no alcanzaría los ARS 20 millones. Esto se contradice manifiestamente, con los gastos detectados para los viajes internacionales de los que participó en 2023 y que tendrían un piso de U$D 82.882,4″, detalló la Fiscalía en su acusación.

Los fiscales también señalaron que Insaurralde vivió en un departamento de Puerto Madero con Cirio. La acusación señala que esa vivienda era propiedad de la empresa Revilier S.A, de Andrés Enrique Galera, quien fue condenado por ser testaferro del ex secretario de Obras Públicas José López. Galera tenía relación con Donadío, uno de los imputados por ocular bienes de Insaurralde

Ante el pedido, el juez Kreplak intimó a Insaurralde “a justificar, en el plazo de diez días, el incremento patrimonial allí consignado”. Luego de ese descargo deberá decidir si lo cita a indagatoria junto al resto de los acusados.