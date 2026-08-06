Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

Le robaron el auto, el seguro argumentó “culpa grave” para no pagar, pero la Justicia falló contra la aseguradora

Un juzgado civil de La Plata hizo lugar a la demanda del propietario de un Ford Focus sustraído en 2023. El tribunal concluyó que la aseguradora no logró acreditar las causales con las que pretendía eximirse de responsabilidad y la condenó a pagar casi $17 millones, más intereses y costas

Un juzgado civil de La Plata condenó a una cooperativa de seguros a pagar 16.800.000 pesos por el robo de un automóvil asegurado. (Foto de archivo: Pxhere)
Un juzgado civil de La Plata condenó a una cooperativa de seguros a pagar 16.800.000 pesos por el robo de un automóvil asegurado. (Foto de archivo: Pxhere)
Guardar

En la ciudad de La Plata, un juzgado civil resolvió una demanda por daños y perjuicios que surgió tras el robo de un automóvil asegurado. La sentencia ordenó a una cooperativa de seguros pagar más de 16 millones de pesos al reclamante, quien había denunciado el incumplimiento del contrato de seguro automotor. De acuerdo con la resolución, la aseguradora había rechazado cubrir el hecho argumentando negligencia en la custodia del vehículo.

El expediente, iniciado en septiembre de 2024, relata que el reclamante denunció el robo de su Ford Focus en la ciudad de La Plata. Tras estacionar el automóvil en la vía pública, notó su ausencia al regresar y procedió a informar tanto a la compañía de seguros como a la policía. La aseguradora rechazó el siniestro alegando que el propietario había dejado la llave bajo la alfombra del auto y las puertas sin trabas, facilitando el acceso a un mecánico que debía repararlo.

PUBLICIDAD

La ampliación de la demanda incluyó pedidos de indemnización por daño patrimonial, privación de uso, daños punitivos, daño psicológico y daño moral. Además, el reclamante solicitó la actualización monetaria de los montos reclamados y planteó la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley de convertibilidad.

apagon buenos aires amba cortes de luz transito drone
La demanda por daños y perjuicios se originó tras el rechazo de la cobertura del seguro automotor por el robo de un Ford Focus en La Plata. (Foto de archivo: Gaston Taylor)

En la contestación, la cooperativa de seguros reconoció el contrato y la denuncia del hecho, pero insistió en que el asegurado habría actuado con negligencia grave al dejar el vehículo sin custodia adecuada. Presentó como prueba una entrevista grabada, supuestamente respaldando esa versión de los hechos.

PUBLICIDAD

La jueza a cargo del caso consideró probado el contrato de seguro, calificando la relación jurídica como un vínculo de consumo, según la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. Destacó que este tipo de contratos no solo se rigen por normas del mercado asegurador, sino también por estándares de protección al consumidor.

Durante el proceso, ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 19 de La Plata, una pericia informática confirmó la autenticidad de la grabación presentada por la aseguradora. Sin embargo, al revisar el contenido, la jueza advirtió que la supuesta admisión de haber dejado la llave y las puertas abiertas no figuraba en la entrevista, sino como una interpretación del informe de la empresa investigadora contratada por la aseguradora.

“¿Cómo pude hacer esto?”: la drástica decisión de un padre antes de enfrentar la justicia en Arizona tras la muerte de su hija
La aseguradora sostuvo que el propietario actuó con negligencia al dejar la llave bajo la alfombra y el auto sin trabas. (Foto de archivo: Freepik)

El fallo subrayó que el motivo del rechazo del siniestro no quedó acreditado en el expediente. La declaración del mecánico, quien era la persona señalada por la aseguradora, indicó que siempre recibía la llave del vehículo directamente de su propietario o de alguien presente en el domicilio.

Según lo actuado en la causa penal y civil, la sustracción del automóvil fue considerada probada, así como la falta de fundamentos para el rechazo de la cobertura. El fallo estableció que la aseguradora incumplió el contrato y que debía resarcir al reclamante.

En la evaluación de los daños, la jueza determinó que el valor del vehículo debía fijarse según el precio informado por un concesionario oficial, que ascendía a doce millones de pesos. Esta cifra fue tomada como base para el resarcimiento por daño emergente.

Hurto camionetas-Colombia-06-07-2021
La sentencia tuvo por acreditado el robo del automóvil y concluyó que la aseguradora incumplió el contrato de seguro al rechazar la cobertura sin fundamentos. (Foto de archivo)

Para el daño moral, la sentencia explicó que los criterios tradicionales tienden a ser restrictivos, pero que en el marco de relaciones de consumo corresponde admitir indemnizaciones más flexibles, dada la especial protección constitucional de los consumidores. Así, se asignó una suma de 800.000 pesos para compensar las molestias y el impacto emocional sufridos por el reclamante durante el extenso proceso administrativo y judicial.

El tribunal desestimó el reclamo por privación de uso del vehículo. No se acreditó que el propietario hubiera tenido que incurrir en gastos adicionales por la imposibilidad de utilizar el automóvil asegurado.

Respecto al daño psicológico, la pericia presentada describió un cuadro de depresión neurótica de tipo moderado y síntomas compatibles con estrés emocional. No obstante, la jueza concluyó que la pericia no lograba conectar de manera suficiente el cuadro psíquico con el incumplimiento contractual de la aseguradora. Se señaló que el informe psicológico hacía referencia a un accidente y no a la situación concreta del robo y la posterior falta de cobertura.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El fallo fijó en 12 millones de pesos el valor del vehículo, otorgó 800.000 pesos por daño moral y rechazó los rubros por privación de uso y daño psicológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los daños punitivos, la magistrada consideró que la actitud de la aseguradora ameritaba una sanción. El fallo argumentó que la empresa, como profesional del sector, obligó al reclamante a recorrer un extenso camino administrativo y judicial para obtener una prestación que ya se encontraba comprometida contractualmente. La suma fijada por este concepto ascendió a cuatro millones de pesos.

El cálculo de intereses sobre las sumas reconocidas sigue la doctrina de la Suprema Corte provincial, aplicando una tasa anual del 6% para los montos principales desde la fecha del siniestro hasta la sentencia, y la tasa moratoria del Banco Central desde entonces. El fallo aclaró que no procedía la actualización monetaria adicional, por considerar que los montos ya reflejan valores actuales y la tasa de interés establecida resulta suficiente para compensar la depreciación monetaria.

Las costas del proceso fueron impuestas a la aseguradora demandada, en virtud del principio de la derrota, que establece que quien pierde el juicio debe afrontar los gastos del litigio.

La sentencia condenó a la cooperativa de seguros a pagar 16.800.000 pesos al demandante, bajo apercibimiento de ejecución en caso de incumplimiento.

Temas Relacionados

Robo de automóvilesContrato de seguroIncumplimiento contractualDaños y perjuiciosIndemnización judicialDaño punitivoCulpa grave

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Denunció a la dentista porque le extrajo por error un diente sano: la Justicia la condenó por mala praxis

Una odontóloga le extrajo dos incisivos superiores a una paciente basándose únicamente en una radiografía panorámica. La pericia oficial concluyó que uno de los dientes estaba completamente sano y que el otro podía conservarse con un tratamiento de conducto

Denunció a la dentista porque le extrajo por error un diente sano: la Justicia la condenó por mala praxis

Dijo que se lesionó la mano al resbalar con un líquido en un supermercado y fue a juicio: perdió la demanda

Un hombre de 49 años demandó a una cadena comercial al sostener que sufrió una fuerte caída en el salón de ventas. Sin embargo, la Justicia rechazó el reclamo al considerar que el hecho no quedó acreditado: el único testimonio no estuvo respaldado por otras pruebas y la documentación médica y de la obra social no permitió vincular las lesiones con el episodio denunciado

Dijo que se lesionó la mano al resbalar con un líquido en un supermercado y fue a juicio: perdió la demanda

La Cámara Federal porteña elevó a la Corte Suprema un pedido de licencia de Martín Irurzun

Acordó por mayoría que el pronunciamiento institucional quede en manos del máximo tribunal. La presentación fue enviada también al Consejo de la Magistratura

La Cámara Federal porteña elevó a la Corte Suprema un pedido de licencia de Martín Irurzun

Sueños Compartidos: la UIF pidió 6 años de condena para Julio De Vido, José López y los hermanos Schoklender

La querella sostuvo que defraudaron al Estado por más de 206 millones de pesos a través de adjudicaciones directas para luego desviar el dinero hacia sociedades fantasma

Sueños Compartidos: la UIF pidió 6 años de condena para Julio De Vido, José López y los hermanos Schoklender

Diez años después del juicio, confirmaron el sobreseimiento de los peritos de la tragedia de Once

Les abrieron una causa por falso testimonio y se investigó si mintieron para señalar al maquinista como único responsable del choque

Diez años después del juicio, confirmaron el sobreseimiento de los peritos de la tragedia de Once

DEPORTES

La contundente decisión de Vinícius Júnior en medio de su proceso de renovación con el Real Madrid

La contundente decisión de Vinícius Júnior en medio de su proceso de renovación con el Real Madrid

La FIFA pidió disculpas por el fallido plan comercial y respaldó a Gianni Infantino tras la reunión de emergencia en Marruecos

La sorprendente estadística de Thiago Tirante contra los Top 10 tras vencer a Taylor Fritz: “Me gustan estos desafíos”

7 frases de Arruabarrena tras la gran victoria de Boca ante Estudiantes: del “no es suficiente” a la llegada de Enner Valencia

El destino que tendrá la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de Argentina tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial

TELESHOW

De la sobreexposición al anonimato: Luis Novaresio estrena “La vida después”, el nuevo ciclo de Infobae Studio

De la sobreexposición al anonimato: Luis Novaresio estrena “La vida después”, el nuevo ciclo de Infobae Studio

Qué participantes quedaron en la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada: la jugada que lo cambió todo

Leticia Brédice lució su transformación para interpretar a Susana Giménez en la serie de Moria Casán: “Es un sueño”

Mario Pergolini recordó la charla que tuvo con Marcelo Tinelli cuando supo que sus hijos irían al mismo colegio

Yanina Latorre reveló el detonante que provocó que Luck Ra quisiera separarse de La Joaqui: “Eso a él lo empezó a ahogar”

INFOBAE AMÉRICA

Japón conmemoró los 81 años del bombardeo atómico en Hiroshima con un llamado a eliminar las armas nucleares y evitar nuevas guerras

Japón conmemoró los 81 años del bombardeo atómico en Hiroshima con un llamado a eliminar las armas nucleares y evitar nuevas guerras

Alertan por un posible desastre ambiental en Omán tras el derrame de petróleo de un buque vinculado a la flota fantasma rusa

Entre la fe y el miedo: Familias evacuadas por el Volcán de Fuego regresan a sus hogares en Guatemala

¿Podrá un Spider-Man más realista salvar el cine de superhéroes?

El Fondo Monetario Internacional advierte que el 69.6% de Honduras vive en pobreza y respalda una estrategia hasta 2046