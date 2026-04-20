Judiciales

El fiscal de la causa Los Sauces y Hotesur insistió ante la Cámara de Casación para que se fije fecha de juicio oral

Presentó un recurso, luego de la negativa del Tribunal Oral Federal 5. En la investigación están acusados Cristina y Máximo Kirchner por lavado de dinero

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El hotel Alto Calafate (NA)
El hotel Alto Calafate (NA)

El Fiscal General Diego Velasco interpuso un recurso ante la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal cuestionando la negativa del Tribunal Oral Federal 5 a fijar fecha de inicio del juicio oral en la causa denominada Hotesur y Los Sauces.

Se trata del proceso iniciado en 2014 por lavado de dinero, falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito por el que están procesados -entre otros- Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

En su presentación, Velasco insistió en que la postergación del tribunal para definir un cronograma de audiencias “genera perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior y, por lo tanto, requiere tutela judicial inmediata”.

Entendió que las actuaciones están “prácticamente culminadas en la instrucción suplementaria, tornando claramente viable el inicio del debate, sin perjuicio de que una vez fijada su fecha de inicio y aún cuando su celebración se encuentre en curso, las pruebas pendientes de finalización se culminen”.

Cristina Kirchner y Máximo Kirchner están imputados en la causa (NA)
Cristina Kirchner y Máximo Kirchner están imputados en la causa (NA)

Asimismo, el fiscal pidió tener en cuenta la gran cantidad de prueba testimonial que se deberá recibir a lo largo de numerosas audiencias, lo que posibilitará el plazo que necesiten los peritos para arribar a sus conclusiones pendientes.

Resolución impugnada

El TOF 5 había resuelto que “resulta por demás inapropiado iniciar un debate recibiendo las declaraciones indagatorias e incluso iniciar las testimoniales sin que se hayan culminado las pedidas de prueba pendientes”.

La decisión fue tomada por dos de los integrantes del tribunal, los jueces Fernando Machado Pelloni y José Michilini. En este sentido, Velasco se quejó de que no hayan esperado a que regrese de su licencia la jueza Adriana Palliotti y lamentó no poder conocer cuál hubiera sido su voto.

Ante esta decisión, el fiscal Velasco pidió la intervención de la Cámara de Casación con el fundamento de que “tal decisorio genera radica principalmente en la arbitrariedad puesta de manifiesto por parte del Tribunal a través de su constante negativa a fijar una fecha de inicio del debate en estas actuaciones”.

Diego Velasco
Fiscal Diego Velasco

La pericias

De las dos pericias ordenadas por el tribunal, solamente se entregó la primera relacionada con la firma Hotesur, mientras que faltan las conclusiones contables y el final del informe relacionado con la inmobiliaria Los Sauces, que incluirá un cuadro comparativo con la tasación oficial de los inmuebles peritados.

El principal objetivo de las pericias es detectar una posible simulación de alquileres de habitaciones, de Hotesur o de las propiedades administradas por la inmobiliaria, a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López, como un mecanismo para devolver el dinero obtenido a través de la corrupción a la familia Kirchner.

Además, deben evaluar si el origen del dinero utilizado para esos pagos provenía o no de las ganancias obtenidas por las compañías a través de los contratos de obra pública con sobreprecios.

Como parte de su tarea, los especialistas llevan analizando, desde hace al menos 6 años, los balances, libros societarios con eventuales tachaduras o documentos que podrían haber sido utilizados como fachada de la maniobra.

En Noviembre del 2021, el TOF 5, con el voto mayoritario de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, dictó el sobreseimiento de todos los imputados, antes de las audiencias del debate, porque opinó que las transferencias de fondos era de origen lícito.

En tanto, la doctora Palliotti votó en disidencia porque sostuvo que las pruebas debían ser analizadas en un juicio oral y público.

Por esa decisión quedó suspendida la instrucción suplementaria, hasta que la Corte Suprema de Justicia revocó tales sobreseimientos a fines del 2024.

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