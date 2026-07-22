Guanacaste estrenará vuelo directo desde Ottawa y refuerza la llegada de turistas canadienses a Costa Rica

WestJet inaugurará un vuelo directo entre Ottawa y Guanacaste a partir del 20 de diciembre de 2026. Crédito: ICT

La provincia de Guanacaste sumará una nueva conexión aérea internacional antes de finalizar el año. Guanacaste Aeropuerto, miembro de la red VINCI Airports, y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) anunciaron que la aerolínea canadiense WestJet abrirá un vuelo directo entre Ottawa y Liberia, una ruta que comenzará a operar el próximo 20 de diciembre de 2026.

La nueva conexión enlazará el Aeropuerto Internacional Ottawa Macdonald-Cartier (YOW) con el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (LIR), fortaleciendo el acceso de turistas canadienses hacia uno de los principales destinos de sol y playa del país.

Según lo informado por las autoridades, el servicio operará todos los domingos durante la temporada alta, desde el 20 de diciembre de este año y hasta el 4 de abril de 2027. Los vuelos serán realizados a bordo de aeronaves Boeing 737 MAX 8, con capacidad para transportar 174 pasajeros por viaje.

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Canadá continúa consolidándose como uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Costa Rica. Crédito: ICT

La incorporación de esta nueva ruta forma parte de la estrategia impulsada por el Instituto Costarricense de Turismo para fortalecer la conectividad aérea del país y ampliar las opciones de acceso desde mercados considerados prioritarios para la industria turística nacional.

El presidente ejecutivo del ICT, Marcos Borges, destacó que la apertura del vuelo representa un paso importante para consolidar la presencia de Costa Rica en el mercado canadiense, actualmente el segundo mayor emisor de turistas hacia el país.

“Esta nueva ruta fortalece las conexiones con nuestro segundo mercado emisor de turistas y, además, permitirá la generación de empleos, encadenamientos y bienestar para comunidades guanacastecas y zonas aledañas. Agradecemos a WestJet por la confianza hacia Costa Rica como destino turístico y nos sentimos confiados de que los viajeros canadienses vivirán experiencias inolvidables durante sus próximas vacaciones”, afirmó el jerarca.

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Guanacaste Aeropuerto fortalece su conectividad internacional con una nueva ruta desde la capital canadiense. Crédito: ICT

Con la incorporación del vuelo desde Ottawa, WestJet amplía su presencia en Guanacaste y se consolida como la aerolínea canadiense con mayor cantidad de rutas directas hacia la provincia. Actualmente, la compañía ya opera vuelos sin escalas desde Toronto, Calgary, Vancouver, Montreal y Winnipeg.

Para la aerolínea, la nueva conexión responde al creciente interés de los viajeros canadienses por destinos de clima cálido durante el invierno.

“Nos emociona ofrecer a nuestros pasajeros más formas de cambiar sus botas de nieve por sandalias en los destinos que más les importan y esperamos con ansias las historias de viaje que surgirán gracias a estas nuevas y emocionantes opciones”, señaló John Weatherill, vicepresidente ejecutivo y director comercial de WestJet.

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Los datos de Guanacaste Aeropuerto respaldan ese crecimiento. Durante el primer semestre de 2026, el tráfico de pasajeros procedentes de Canadá aumentó un 28% respecto al mismo período del año anterior, consolidando a ese país como el mercado internacional con mayor dinamismo para la terminal aérea liberiana.

La nueva ruta operará una vez por semana durante la temporada alta hasta abril de 2027. Crédito: ICT

La gerente Comercial y de Comunicaciones de Guanacaste Aeropuerto, Renata González, aseguró que la nueva ruta fortalece el posicionamiento de la provincia como una de las principales puertas de entrada para el turismo internacional.

“Nos complace darle la bienvenida a esta nueva ruta desde Ottawa, que reafirma la preferencia de los viajeros canadienses por Guanacaste Aeropuerto como la principal puerta de entrada a Costa Rica. Continuamos trabajando junto a nuestros socios estratégicos para ampliar la conectividad aérea hacia la provincia, impulsar la economía local a través del turismo y fortalecer el posicionamiento de la región como un destino líder para la aventura, la naturaleza y el bienestar”, manifestó.

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Las autoridades esperan que la nueva conexión no solo incremente la llegada de visitantes durante la temporada alta, sino que también contribuya a la generación de empleo, al fortalecimiento de los encadenamientos productivos y al desarrollo económico de Guanacaste, una provincia cuya actividad turística depende en gran medida del mercado internacional y de una conectividad aérea cada vez más amplia.