En fotos: Reinas de belleza desfilaron con diseños salvadoreños en una vitrina clave de Estados Unidos
La pasarela tuvo la participación de Andrea Aguilar, presidenta de la Organización Miss Universo El Salvador; Miss Universo El Salvador 2026, Miss Universo 2024, Miss Universo 2025 y Miss Grand El Salvador 2022.
En la quinta edición de la plataforma participaron Andrea Ayala, Carlos Herrera, Elisa Barake, Jesús Alvarenga, Johana Hernández, Miranda Miguel y Mafer Díaz, en un encuentro realizado en Houston con apoyo diplomático (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La actividad El Salvador Runway Houston 2026 congregó a siete creadores salvadoreños y fue presentada como una estrategia para promover productos y concretar alianzas estratégicas ante públicos de Estados Unidos, según la sede diplomática (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Las figuras de Miss Universo acompañan el El Salvador Runway Houston 2026 en Houston (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La pasarela reunió a siete creadores salvadoreños en una cita organizada por la embajada, con invitadas ligadas a certámenes internacionales y la mira puesta en abrir puertas dentro de otros mercados (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Houston se convierte en la nueva parada de El Salvador Runway con moda salvadoreña y alianzas en la mira (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Los diseñadores salvadoreños que subieron a la pasarela en Houston y el plan detrás de esta vitrina internacional (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La cita en Texas sumó un guiño inesperado desde los concursos de belleza y dejó una pista sobre el siguiente paso para impulsar moda nacional fuera del país (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La plataforma vuelve a Estados Unidos con otra edición y un objetivo concreto: impulsar propuestas locales ante públicos distintos. La lista de creadores crece y el plan diplomático detrás toma forma. Falta ver qué oportunidades se destraban (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Isabela García Manzo, Miss El Salvador 2023 fue una de las soberanas que desfilaron con los diseños salvadoreños (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Siete diseñadores de El Salvador llegan a Houston 2026 (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Reunió a siete diseñadores salvadoreños en una pasarela en Houston organizada por la Embajada (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)