En fotos: Reinas de belleza desfilaron con diseños salvadoreños en una vitrina clave de Estados Unidos

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Emiten orden de detención contra el salvadoreño acusado de matar a un veterano del ejército de Estados Unidos Un salvadoreño enfrenta cargos por el homicidio de un exmilitar en West Point, tras haber sido puesto en libertad dos ocasiones

Adultos mayores vivieron tres horas de terror tras ser secuestrados durante violento asalto en Costa Rica Una pareja de adultos mayores fue privada de libertad durante cerca de tres horas luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en su vivienda en Horquetas de Sarapiquí para cometer un asalto. Las víctimas fueron abandonadas kilómetros después y encontradas con vida por la Fuerza Pública.

Ocho estudiantes terminaron intoxicados en El Salvador luego de consumir semillas Una alumna llevó el producto al salón poco después de iniciar la jornada y lo compartió con sus compañeros, quienes presentaron vómitos y malestar general minutos después, según Comandos de Salvamento