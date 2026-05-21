Juicio de los cuadernos: declara el encargado del edificio donde vivió Cristina Kirchner en Recoleta

Cristina Kirchner el día de su declaración indagatoria en el caso Cuadernos (Maximiliano Luna)

El encargado del edificio donde vivió el matrimonio Kirchner en Juncal y Uruguay, Julio César Silva, será el único testigo este jueves en el juicio oral por el caso Cuadernos. Durante la investigación, en 2018, declaró haber visto “movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de quince días”.

“No puedo precisar cuántas veces”, dijo entonces, pero agregó que el ya fallecido secretario del ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, “arribaba al edificio” con “dos o tres personas y luego se retiraban”.

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El encargado de CFK

Este no será el debut de Silva como testigo en un juicio oral en relación a quienes habitaron ese departamento del quinto piso, en el edificio de Uruguay 1306 en el que fue encargado durante casi cuatro décadas. En noviembre de 2021 declaró en la causa Vialidad.

Cuando se presentó en ese juicio oral, donde finalmente se condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, la pena que le valió a la ex presidenta el actual arresto domiciliario y el multimillonario decomiso de sus bienes, el encargado no hizo alusión a bolsos o valijas, pero sí habló de Muñoz. “No venía muy seguido”, refirió. “Muy esporádicamente venía. Venía correspondencia de gente que solicitaba trabajo y cada 15 o 20 días le daba lo que le había juntado, unas 500 o 600 cartas, que le entregaba. Todo el mundo quería trabajo. Todo lo que declaré es verdad”, dijo en ese debate oral.

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Ahora, en el caso Cuadernos, tendrá que responder bajo juramento de verdad, de manera puntual, sobre lo que declaró durante esta investigación en 2018, ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Las preguntas llegarán tanto desde la fiscalía como desde la querella, los defensores y los jueces del Tribunal Oral Federal 7.

La acusación fiscal sostiene que al departamento presidencial, en el barrio de Recoleta, llegaban bolsos con dinero proveniente de las coimas, y que eran recibidos por Muñoz.

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La ex vicepresidenta CFK vivía en el departamento de Juncal y Uruguay cuando fue juzgada en el caso Vialidad y llegaban allí manifestaciones en apoyo (Télam)

La declaración de Silva esta prevista para el martes pasado, pero no pudo concretarse por la extensión que demandó la de quien lo antecedió, Jorge Bacigalupo, el ex policía que recibió la caja que contenía los originales de los cuadernos, de manos del remisero Oscar Centeno, y la guardó durante más de un año hasta que se la dio la periodista Diego Cabot.

Por ello, el presidente del tribunal oral resolvió postergar la declaración de Silva para este jueves. A su vez, pasó el testimonio de Hilda Horovitz, expareja de Centeno, para el martes de la semana que viene.

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Horovitz fue la que en su momento encendió la mecha de la causa que hoy se ventila en la Sala AMIA de Comodoro Py.

En el juicio oral, a cargo de los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Méndez Signori, la expresidenta está acusada como supuesta jefa de una asociación ilícita, que habría funcionado dentro del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. Le imputan 205 hechos de presunto cobro de sobornos, vinculados al pago por parte de empresarios para obtener adjudicaciones de obra pública. Junto con la exjefa de Estado se juzga a 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.

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