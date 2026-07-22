El régimen de Cuba suspendió un tradicional festival por la grave crisis energética que golpea la isla

Un asistente recorre la feria comercial del XXV Festival del Habano en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba (EFE/ Ernesto Mastrascusa/Archivo)

El tradicional Festival del Habano no se celebrará este año en Cuba debido a la grave crisis energética que afecta a la isla. El Comité Organizador confirmó la suspensión definitiva de la XXVI edición del encuentro, una de las principales vitrinas internacionales de los puros premium, al señalar que las condiciones actuales impiden garantizar el nivel de calidad que caracteriza a la cita.

La decisión fue comunicada mediante un anuncio de Habanos S.A., empresa encargada de la comercialización internacional de 27 marcas de puros premium. En el texto, la compañía explicó que la medida fue adoptada luego de analizar la situación que atraviesa la isla y afirmó que el objetivo es preservar los estándares que han convertido al festival en una referencia dentro de la industria.

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“Tras evaluar el contexto actual y con el propósito de preservar los estándares de excelencia”, el Comité Organizador decidió que el evento “no tendrá lugar este año en Cuba”, indicó la empresa.

Cigarros de la marca Trinidad son exhibidos durante la inauguración del XXIII Festival del Habano en La Habana, Cuba (REUTERS/Yander Zamora/Archivo)

El festival estaba previsto originalmente para celebrarse entre el 24 y el 27 de febrero en La Habana. Sin embargo, pocos días antes de su inicio fue aplazado sin que entonces se anunciara una nueva fecha. Con el comunicado difundido este martes, la organización confirmó que la edición de 2026 queda cancelada.

Habanos S.A. aseguró que seguirá evaluando la evolución de la situación en el país para retomar el encuentro cuando sea posible.

“Continuaremos atentos a la evolución del contexto con el objetivo de celebrar una próxima edición cuando existan las condiciones que permitan ofrecer el Festival con la excelencia, el alcance y la calidad que lo han convertido en una referencia internacional”, señaló.

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Desde su creación, el Festival del Habano reúne cada año a distribuidores, coleccionistas, empresarios y aficionados provenientes de decenas de países. Además de las presentaciones de nuevos productos, incluye visitas a plantaciones y fábricas de tabaco, seminarios especializados y una subasta benéfica de humidores exclusivos que suele recaudar millones de dólares destinados, según el régimen cubano, al sistema nacional de salud.

Un grupo de visitantes participa en el XXIV Festival del Habano en La Habana, Cuba (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

Pese a la suspensión del festival, la empresa confirmó que continuará el programa preparado para celebrar los 60 años de la marca Cohíba, considerada una de las insignias del tabaco cubano. La primera actividad tendrá lugar el próximo 7 de octubre en Londres, donde será presentado el Cohíba Talismán.

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Según Habanos S.A., ese lanzamiento “marcará el inicio de una agenda internacional que incluirá nuevas experiencias y sorpresas para los aficionados al Habano”. La compañía añadió que Talismán pasará a formar parte del portafolio permanente de la línea clásica de Cohíba como homenaje a las seis décadas de historia de la marca.

La última edición del Festival del Habano, realizada en 2025, alcanzó cifras récord durante la tradicional subasta de humidores. El ejemplar conmemorativo por el aniversario de la línea Behike fue adjudicado por 5,2 millones de dólares, mientras que los siete humidores subastados recaudaron cerca de 18,72 millones de dólares.

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La cancelación del principal evento internacional dedicado al tabaco coincide con una de las etapas más complejas para el sistema eléctrico cubano.

Un asistente contempla una exhibición de cigarros durante el inicio del XXIII Festival del Habano en La Habana, Cuba (REUTERS/Yander Zamora/Archivo)

Desde mediados de 2024, la isla enfrenta frecuentes apagones y una reducción de la capacidad de generación que ha afectado la actividad económica, el funcionamiento de empresas estatales y la vida cotidiana de millones de habitantes. En ese contexto, los organizadores concluyeron que no era posible desarrollar un evento de alcance internacional bajo las condiciones actuales.