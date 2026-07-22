República Dominicana

Antes de la inauguración, ya hay acción en Santo Domingo: comenzaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El cronograma se puso en marcha el 20 de julio, con actividad en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. En el horizonte, el 24 de julio y el Estadio Olímpico Félix Sánchez. La razón, un ajuste que impacta a varios deportes

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SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA) Mexico y Puerto Rico en el Partido de Polo Acuático, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, 20 de Julio del 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. JCC2026/Ernesto Beltre
SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA) Mexico y Puerto Rico en el Partido de Polo Acuático, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, 20 de Julio del 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. JCC2026/Ernesto Beltre

El calendario deportivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 arrancó oficialmente el lunes 20 de julio, días antes de la ceremonia inaugural programada para el viernes 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. La actividad anticipada responde a la necesidad de optimizar el desarrollo de disciplinas que requieren más días de competencia, como el polo acuático, el fútbol y el béisbol.

Las primeras competencias se llevaron a cabo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde la mañana del lunes se disputaron los partidos iniciales de polo acuático. De acuerdo con lo reportado por la página oficial de Santo Domingo 2026, en esta disciplina participan selecciones de al menos seis países, entre ellos Venezuela, México, Cuba, Colombia, Puerto Rico y Guatemala. Los primeros cruces enfrentaron a Venezuela con México, Cuba con Colombia y Puerto Rico con Guatemala. Desde el inicio de la jornada, aficionados de diferentes nacionalidades se acercaron a las instalaciones para apoyar a sus equipos, generando un ambiente competitivo desde el primer día de actividades.

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SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA) Guatemala y Cuba en el Partido de Polo Acuático, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, 20 de Julio del 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. JCC2026/Ernesto Beltre
SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA) Guatemala y Cuba en el Partido de Polo Acuático, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, 20 de Julio del 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. JCC2026/Ernesto Beltre

La organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 detalló que el adelanto de algunas disciplinas es una medida habitual en eventos multideportivos internacionales. Este criterio busca ajustar los calendarios de deportes colectivos, ya que la cantidad de partidos y los períodos de descanso necesarios superan la duración total del certamen. Si los torneos por equipos iniciaran después de la ceremonia de apertura, los organizadores deberían extender el evento, lo que implicaría mayores costos en alojamiento y logística para las delegaciones participantes. Por este motivo, el comité organizador optó por iniciar el calendario antes de la inauguración oficial, aprovechando la infraestructura y garantizando el cumplimiento del cronograma.

Disciplinas con entrada gratuita y las que requieren boletas

En relación al acceso para el público, la plataforma oficial de venta de entradas, Uepa Tickets, confirmó que la mayoría de las competencias estarán abiertas al público de manera gratuita. Entre las disciplinas con entrada libre se encuentran polo acuático, aguas abiertas, voleibol de playa, voleibol, baloncesto 3x3, esgrima, halterofilia, patinaje artístico, patinaje de velocidad, triatlón y remo. El ingreso estará sujeto a la capacidad de cada recinto.

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SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA) Colombia y Venezuela en el Partido de Polo Acuático, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, 21 de Julio del 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. JCC2026/Ricardo Rojas
SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA) Colombia y Venezuela en el Partido de Polo Acuático, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, 21 de Julio del 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. JCC2026/Ricardo Rojas

Algunas disciplinas de mayor demanda y las ceremonias oficiales sí requerirán la compra de boletos, como el baloncesto masculino, el voleibol femenino y el béisbol.

Los precios para estos eventos deportivos oscilan entre RD$200 (USD 3.45) y RD$800 (USD 13.79), dependiendo de la disciplina y la ubicación del asiento. La ceremonia inaugural tiene un costo único de RD$1,500 (USD 25.85) por persona, lo que la convierte en uno de los eventos más esperados y exclusivos del programa.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reúnen a miles de atletas de la región y marcan el regreso de la República Dominicana como sede del evento multideportivo más antiguo del continente.

Las autoridades recomendaron a los fanáticos consultar la disponibilidad de entradas a través de la plataforma de Uepa Tickets, donde también pueden verificar qué competencias son gratuitas y cuáles requieren boleto antes de asistir.

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