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Sueños Compartidos: una testigo reveló amenazas y maltrato por denunciar irregularidades en las obras

La mujer afirmó que en uno de los proyectos de Chaco se certificaron como finalizadas 19 viviendas sociales que aún no estaban listas para entregar. Sergio Schoklender pospuso la ampliación indagatoria para la próxima audiencia

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Sueños Compartidos: una testigo reveló amenazas y maltrato por denunciar irregularidades en las obras
Sueños Compartidos: una testigo reveló amenazas y maltrato por denunciar irregularidades en las obras

En una nueva audiencia del juicio oral de la causa Sueños Compartidos declaró Marcela Leiva, una ex militante del movimiento de Emerenciano Sena en Chaco, que trabajó en uno de los obradores que formaban parte del programa de construcción de viviendas sociales de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo.

En referencia al líder de su agrupación, al ex apoderado de la Fundación, Sergio Schoklender, y a los representantes del gobierno provincial, La testigo aseguró: “Incendiaron un auto frente a mi casa, atentaron contra mi vida, recibí amenazas de todos”.

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Leiva contó que se sumó a militar con Emerenciano Sena porque la llevó a trabajar en el proyecto de las Madres en un terreno que había pertenecido a un campo de tiro en Resistencia, con la motivación del “sueño de la casa propia”.

Relató que por su tarea en el pañol del obrador advirtió que “se perdían elementos, como por ejemplo cargas de cemento o un camión con cocinas”.

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Además se quejó porque los trataban “como animales”. Según detalló, se atrasaron en los pagos, los hacían cumplir horarios inusuales, largas jornadas, les pedían dinero a los empleados y les daban “alimentos que eran una cosa asquerosa”.

Por otro lado, Leiva reveló que todas las irregularidades que descubrió se las informó en su momento a Sena y a Schoklender, y por nota a Hebe de Bonafini y a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ante la falta de respuestas fue a la justicia provincial, que terminó declarándose incompetente y remitió el caso a la justicia federal por el delito de reducción a la servidumbre.

En ese contexto, la mujer precisó: “No le caía bien a Schoklender porque creo que le hinchaban soberanamente las pelotas mis reclamos”. Contó también que en medio de una discusión, el ex apoderado de las Madres le dijo que el problema con ella “se solucionaba a mil metros y con una mira telescópica”.

El rol de Emerenciano Sena

Marcela Leiva afirmó que Emerenciano Sena les prometió que el convenio con la Fundación de Madres de Plaza de Mayo les iba a permitir construir una vivienda para vivir con su familia.

De acuerdo a su testimonio, cuando pasaron dos meses “las cosas se empezaron a salir de control”. Sena les decía que era responsabilidad de la Fundación, hasta que Sergio Schoklender se presentó en la provincia de Chaco y “se desató una guerra en el ex campo de tiro”.

emerenciano sena en el juicio
Emerenciano Sena en el juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski

Luego aclaró que “Sena decía que las Madres no mandaban el dinero, y según el señor Sergio no era así”.

Asimismo, destacó que “Emerenciano siempre se rodeó de matones para que trabajemos calladitos, echaba la culpa a los trabajadores de que los obradores dejaban de funcionar, nos insultaba, y recuerdo que no se hacían los aportes al ANSES”.

También afirmó que en uno de los proyectos de Chaco se certificaron como “finalizadas” 19 viviendas sociales que aún no estaban listas para entregar.

Leiva lloró cuando reconoció que terminó renunciando al movimiento de Sena y “después de 15 años continúa enojada porque el Estado avaló tanto Sergio como a Emerenciano”.

Por lo demás, Sena está preso y condenado junto con Marcela Acuña y su hijo César Sena, en virtud del femicidio de su nuera Cecilia Strzyzowski.

Schoklender

La causa Sueños Compartidos investiga un presunto fraude por el desvío de más de 200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Sergio Schoklender junto a Hebe de Bonafini
Sergio Schoklender junto a Hebe de Bonafini

El ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, es uno de los 9 imputados como responsables del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, junto con Julio De Vido y José López, entre otros.

Schoklender había declarado en el inicio del debate oral, en marzo de este año, que la Fundación oficiaba como aparato militante del kirchnerismo por orden de Hebe de Bonafini, fallecida en 2022.

Durante la audiencia pasada había solicitado ampliar su indagatoria esta semana, aunque lo terminó postergando hasta la próxima, una vez que finalice la ronda de testigos.

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