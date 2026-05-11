Vialidad: Cristina Kirchner insiste ante Casación para que se suspenda el decomiso de los bienes de sus hijos

Cristina Fernández de Kirchner interpuso recurso extraordinario federal contra la resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó el decomiso de bienes, tanto para ella como para Máximo y Florencia Kirchner, como parte de la condena de la causa Vialidad, por la cual cumple prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111.

La presentación de la defensa destaca que respecto a los hijos de la expresidenta el “derecho de propiedad fue vulnerado como consecuencia directa e inmediata de la condena impuesta a nuestra asistida”.

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En el escrito, el doctor Carlos Beraldi calificó el criterio de Casación como “manifiestamente arbitrario y lesivo de garantías constitucionales”, porque según precisó el Tribunal Oral Federal 2 le dio al Ministerio Público Fiscal la facultad de identificar nuevos bienes que satisfagan las condiciones fijadas para el recupero.

Por otro lado, rechazó el monto actualizado $684.990.350.139,86, que derivó en las propiedades incluidas en el proceso de recupero de capital para el Estado Nacional. En ese aspecto, sostuvo que “esa decisión no se encuentra firme” pues fue recurrida ante la Corte Suprema.

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Los bienes de Máximo y Florencia Kirchner

La defensa de Cristina Kirchner volvió a rechazar el decomiso de un conjunto de bienes cedidos por la exmandataria a sus hijos Máximo y Florencia, porque -insistió- en que lesiona el derecho de propiedad y el principio de inocencia.

Para el TOF 2 fue válida la consideración de la fiscalía, que indicó que deben incluirse en el listado de los activos a recuperar porque “fueron adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal”.

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Abogado Carlos Beraldi (Adrián Escandar)

Además, los abogados de la familia Kirchner sostuvieron que “no se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”.

Como parte de sus argumentos, remarcaron que las propiedades que pretenden ser decomisadas “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.

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Los hijos de la expresidenta pidieron conservar 19 bienes, que incluyen 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

El fallo cuestionado

La Cámara de Casación ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó el criterio de que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.

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Esta decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 que había dispuesto el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos.

En cuanto al planteo de Máximo y Florencia Kirchner de conservar los bienes heredados, Casación afirmó que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”.

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Maximo y Florencia Kirchner Comodoro Py

El decomiso está ordenado sobre las propiedades de Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, y Loscalzo y Del Curto SRL.

No obstante, el fallo aclara que “para el eventual supuesto de que aquello no fuera suficiente para afrontar el monto de decomiso fijado en esta causa, procédase a la realización de los bienes propiedad de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich”.

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