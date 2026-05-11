Judiciales

Vialidad: Cristina Kirchner insiste ante Casación para que se suspenda el decomiso de los bienes de sus hijos

La defensa de la expresidenta presentó un recurso extraordinario cuestionando la resolución que confirma la incautación de propiedades y el monto actualizado en 684 mil millones de pesos

Guardar
Google icon
Imagen IUTYXL7UVRGYJHS353DNZ2NYZM

Cristina Fernández de Kirchner interpuso recurso extraordinario federal contra la resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó el decomiso de bienes, tanto para ella como para Máximo y Florencia Kirchner, como parte de la condena de la causa Vialidad, por la cual cumple prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111.

La presentación de la defensa destaca que respecto a los hijos de la expresidenta el “derecho de propiedad fue vulnerado como consecuencia directa e inmediata de la condena impuesta a nuestra asistida”.

PUBLICIDAD

En el escrito, el doctor Carlos Beraldi calificó el criterio de Casación como “manifiestamente arbitrario y lesivo de garantías constitucionales”, porque según precisó el Tribunal Oral Federal 2 le dio al Ministerio Público Fiscal la facultad de identificar nuevos bienes que satisfagan las condiciones fijadas para el recupero.

Por otro lado, rechazó el monto actualizado $684.990.350.139,86, que derivó en las propiedades incluidas en el proceso de recupero de capital para el Estado Nacional. En ese aspecto, sostuvo que “esa decisión no se encuentra firme” pues fue recurrida ante la Corte Suprema.

PUBLICIDAD

Los bienes de Máximo y Florencia Kirchner

La defensa de Cristina Kirchner volvió a rechazar el decomiso de un conjunto de bienes cedidos por la exmandataria a sus hijos Máximo y Florencia, porque -insistió- en que lesiona el derecho de propiedad y el principio de inocencia.

Para el TOF 2 fue válida la consideración de la fiscalía, que indicó que deben incluirse en el listado de los activos a recuperar porque “fueron adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal”.

Abogado Carlos Beraldi (Adrián Escandar)
Abogado Carlos Beraldi (Adrián Escandar)

Además, los abogados de la familia Kirchner sostuvieron que “no se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”.

Como parte de sus argumentos, remarcaron que las propiedades que pretenden ser decomisadas “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.

Los hijos de la expresidenta pidieron conservar 19 bienes, que incluyen 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

El fallo cuestionado

La Cámara de Casación ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó el criterio de que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.

Esta decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 que había dispuesto el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos.

En cuanto al planteo de Máximo y Florencia Kirchner de conservar los bienes heredados, Casación afirmó que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”.

Maximo y Florencia Kirchner Comodoro Py
Maximo y Florencia Kirchner Comodoro Py

El decomiso está ordenado sobre las propiedades de Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, y Loscalzo y Del Curto SRL.

No obstante, el fallo aclara que “para el eventual supuesto de que aquello no fuera suficiente para afrontar el monto de decomiso fijado en esta causa, procédase a la realización de los bienes propiedad de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich”.

Temas Relacionados

últimas noticiasCristina Fernández de KirchnerDecomisoVialidadMáximo KirchnerFlorencia Kirchner

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

AFA y la mansión de Pilar: el fiscal ante Casación ratificó que debe investigarse en CABA

Un fiscal ratificó que la investigación por la casaquinta valuada en 17 millones de dólares, a nombre de supuestos testaferros de la dirigencia del fútbol argentino, tiene que volver a CABA. Tiempo de definición para las dos causas que complican a Tapia y Toviggino

AFA y la mansión de Pilar: el fiscal ante Casación ratificó que debe investigarse en CABA

Una por una, las propiedades de Manuel Adorni y de su esposa que investiga la Justicia

En la causa por enriquecimiento ilícito tienen acreditados tres departamentos en Capital Federal, uno en La Plata, una casa en Morón y otra en un country de Exaltación de la Cruz. Algunas de estos bienes fueron sometidos a millonarias refacciones

Una por una, las propiedades de Manuel Adorni y de su esposa que investiga la Justicia

Demandó al banco porque redujo los límites de sus tarjetas: la Justicia rechazó el reclamo y le impuso las los gastos judiciales

Un cliente pidió una indemnización tras la pesificación de los montos máximos. Aunque la entidad modificó las condiciones de forma unilateral, el fallo concluyó que no logró acreditar un “daño real”

Demandó al banco porque redujo los límites de sus tarjetas: la Justicia rechazó el reclamo y le impuso las los gastos judiciales

“Siete meses de espera”: demandó a su seguro por no pagarle el auto robado y la Justicia condenó a la compañía por prácticas dilatorias

Tras la sustracción del vehículo, un hombre reclamó sin obtener respuesta de la aseguradora. La Justicia civil falló a su favor al comprobar que la compañía pagó recién ante la presión judicial y ordenó abonar intereses, daño moral y una sanción adicional

“Siete meses de espera”: demandó a su seguro por no pagarle el auto robado y la Justicia condenó a la compañía por prácticas dilatorias

Paseaba a su perro, se fracturó al caer en la vereda y demandó: 25 años después perdió y deberá pagar los gastos judiciales

Una mujer inició acciones contra la municipalidad y el propietario de un inmueble en Zona Norte. La Justicia concluyó que no logró acreditar el vínculo entre el estado del suelo y la lesión. Por qué las pruebas fueron consideradas “inconsistentes” más de dos décadas después

Paseaba a su perro, se fracturó al caer en la vereda y demandó: 25 años después perdió y deberá pagar los gastos judiciales

DEPORTES

El ácido cruce entre Guillermo Barros Schelotto y un periodista tras la eliminación de Vélez: “Es de mal gusto”

El ácido cruce entre Guillermo Barros Schelotto y un periodista tras la eliminación de Vélez: “Es de mal gusto”

Una selección de Europa se anticipó a la fecha límite y anunció a sus 26 convocados para jugar el Mundial

El tenis argentino pone en marcha una nueva ilusión en el Sudamericano Sub 14 de Rosario

El juego psicológico de Santiago Beltrán en los penales y la atajada que le dio la clasificación a River Plate desde todos los ángulos

Los grandes ausentes y las sorpresas de la prelista para el Mundial de la selección argentina

TELESHOW

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, explicó su vida en Barcelona y por qué no trabaja como modelo

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, explicó su vida en Barcelona y por qué no trabaja como modelo

La audaz actitud de Chechu Bonelli a casi dos meses de su separación de Facundo Pieres: “Simplemente volví”

El sugestivo posteo de Mauro Icardi con una foto en bikini de la China Suárez

Pichu Straneo contó el desopilante trabajo que tuvo en pandemia: “Fue a pedido de Flavio Mendoza”

La exigencia de Kennys Palacios para el repechaje en Gran Hermano: “Esto sí me molesta”

INFOBAE AMÉRICA

La UE descartó que el hantavirus del crucero Hondius sea una nueva variante pero mantiene la cuarentena de seis semanas

La UE descartó que el hantavirus del crucero Hondius sea una nueva variante pero mantiene la cuarentena de seis semanas

El B-52 cumplirá casi un siglo en servicio: por qué EEUU todavía no puede reemplazarlo

Trump dijo que el alto el fuego con Irán tiene “1% de posibilidades de vivir” y prometió una “victoria total”

Las tres causas que generan desconfianza hacia las universidades, según un estudio de Yale

La Oficina de Operaciones de Detención y Deportación arresta a un nicaragüense vinculado a la MS-13 en San Francisco