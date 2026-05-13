“Eran mucho más que héroes”: el ex subjefe de la Armada quebró el tono técnico del juicio al recordar a los 44 tripulantes del ARA San Juan

El ex subjefe de la Armada Marcelo Flamini declaró en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, reivindicó la capacidad profesional de los 44 tripulantes y sostuvo que la reacción de la dotación ante la emergencia previa al naufragio demostró su nivel de preparación

En el juicio oral por el naufragio del submarino ARA San Juan, un vicealmirante retirado que conocía a los 44 tripulantes desde hacía décadas quebró el tono técnico del debate para hablar de ellos como lo que eran para él: amigos, compañeros de asado, hijos de vecinos del edificio de Marina donde vivió de recién casado. “Era gente maravillosa”, dijo emocionado el oficial que se retiró el año pasado como subjefe de la Armada.

El proceso se lleva adelante desde el 3 de marzo en Río Gallegos, semana de por medio, ante el tribunal integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez, con Guillermo Quadrini conectado por zoom como cuarto vocal. Ya se concretaron 20 audiencias de riguroso contenido técnico, con evaluaciones minuciosas de ingeniería naval acerca del estado del buque antes de zarpar hacia su última misión. En el banquillo, cuatro ex altos mandos de la fuerza enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de los tripulantes que perecieron el 15 de noviembre de 2017, cuando el submarino implosionó en el Atlántico Sur mientras ejecutaba una patrulla de control de los espacios marítimos en la zona económica exclusiva argentina.

PUBLICIDAD

Marcelo Ricardo Flamini fue Subjefe de la Armada -el segundo cargo más alto de la institución- antes de retirarse el 10 de diciembre de 2025. Submarinista desde 1991, declaró como testigo de la fiscalía la semana pasada, durante la última audiencia antes de que el presidente del tribunal, el juez Reynaldi, declarara un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 18 de mayo.

El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado para este caso por los jueces Luis Giménez -izquierda-, Mario Gabriel Reynaldi -centro- y Enrique Baronetto -derecha-, lleva 20 audiencias realizadas en Río Gallegos desde el 3 de marzo

Además, el testigo compareció antes de que los magistrados, las partes y los imputados recorrieran el viernes pasado las instalaciones del astillero Tandanor, en la ciudad de Buenos Aires, para hacer una inspección ocular en el ARA Santa Cruz, gemelo de la nave siniestrada.

PUBLICIDAD

Los buques Armada de la República Argentina (ARA) San Juan y Santa Cruz eran submarinos de la clase TR-1700, construidos por el astillero alemán Thyssen Nordseewerken en la ciudad de Emden. El Santa Cruz -S-41- fue el primero en entregarse y llegó a Mar del Plata en noviembre de 1984; el San Juan -S-42- lo hizo en enero de 1986, tras una travesía inaugural de 28 días desde Alemania al mando del entonces capitán de fragata Carlos Alberto Zavalla, que incluyó el cruce del Canal de la Mancha con temporal y la escolta no solicitada de una fragata y un buque tanque de la Royal Navy. Ambos ingresaron luego a procesos de reparación de media vida: el San Juan completó el suyo entre 2008 y 2014 en Tandanor. El Santa Cruz, en cambio, fue desafectado del servicio activo e ingresó en un proceso de canibalización de sus piezas y equipos con vistas a su venta como chatarra.

Según reseñó el propio vicealmirante Flamini al contar su trayectoria naval, se había desempeñado como parte de la dotación del San Juan en tres oportunidades -en 1994 como jefe de Electricidad, y en 2006 y 2007 como jefe de Máquinas- y era compañero de promoción y amigo personal del ex capitán de navío Claudio Javier Villamide, hoy uno de los acusados.

PUBLICIDAD

El ARA San Juan era un submarino clase TR-1700 construido por el astillero alemán Thyssen Nordseewerke, en la ciudad de Emden; se incorporó a la Base Naval Mar del Plata en 1986 tras una travesía inaugural de 28 días desde Alemania al mando de su primer comandante, Carlos Alberto Zavalla (Juan Sebastián Lobos)

Luego, ante una consulta del querellante Luis Tagliapietra, el testigo recordó al capitán de fragata Pedro Martín Fernández, comandante del buque, de 45 años y padre de tres hijos; y al capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, segundo comandante, de 42 años y padre de Milagros: “El capitán Fernández navegó mucho conmigo. Fuimos compañeros en el submarino y había un afecto muy especial porque nuestros hijos eran compañeros de colegio. Con el capitán Bergallo, aparte del afecto que le tengo al padre, se lo tenía mucho a él. Cuando me casé vivíamos en un edificio en la calle Hipólito Yrigoyen, un edificio de Marina. Yo era recién casado y el capitán Bergallo iba con los libritos del colegio a la secundaria. A esos chicos los conozco de toda la vida”, comentó.

El padre de Jorge Ignacio -también llamado Jorge- fue comandante del ARA San Juan y de la Fragata Libertad, y actualmente está en situación de retiro efectivo.

PUBLICIDAD

De los suboficiales -33 de los 44 tripulantes, junto a 11 oficiales; 43 hombres y una mujer, la teniente de navío Eliana Krawczyk, primera submarinista oficial de la historia argentina- habló con la misma cercanía. “Hay muchos suboficiales que se adiestraron conmigo: Walter Real, era cabo; nosotros estábamos activando la batería del submarino Santa Cruz que estaba en reparaciones de media vida en Río de Janeiro y se quedó toda la noche despierto conectando los niples de conexión del sistema de refrigeración de baterías para poder trabajar al otro día a la mañana. Yo me levanté y no lo podía creer: gente maravillosa, el suboficial Sánchez, el suboficial Gallardo, Cayetano…”.

Ahí se detuvo. Visiblemente emocionado, no pudo continuar su narración. El juez Reynaldi intervino: “Tome un vaso de agua, almirante. Tome un vasito de agua. Respire profundo".

PUBLICIDAD

El vicealmirante Flamini, notablemente emocionado al recordar a la tripulación del submarino

Sentado en el centro de la sala de audiencias, Flamini agarró la botella de vidrio, se sirvió agua en un vaso de telgopor, tomó un sorbo, frenó unos segundos y volvió a empezar. “Sí, sí, estoy bien, estoy bien”, dijo, y retomó con seguridad: “Eso desde el punto de vista afectivo. Desde el punto de vista profesional, no tengo absolutamente nada que decir: era una dotación que ya había navegado cerca de 50 días en el año, que para ese momento era bastante, era mucho. Hemos pasado épocas de vacas muy flacas y haber podido adiestrarse durante 50 días creo que fue algo muy importante para esos chicos. Así que profesionalmente no tengo nada que decir, nada que reprochar, al contrario".

Reynaldi volvió a intervenir: “¿Está en condiciones de continuar, almirante?”.

PUBLICIDAD

“Sí, doctor, ya a esta edad uno empieza a flaquear un poco, antes no era así, le juro que no era así“, respondió el ex número dos de la Marina.

“No es habitual concurrir a un tribunal a declarar, y más con un caso tan sensible como este”, dijo el juez como intentando consolar al oficial retirado.

PUBLICIDAD

“Por eso, -añadió Flamini- discúlpeme que disgregue un poco la cosa. Por eso cuando me hablan de héroes: el héroe es Superman, estos eran pibes con los que yo comía asado, me abrazaba, hablábamos de nuestras familias, de cosas. Son mucho más que héroes para mí. El héroe es algo etéreo, intangible; estos son muchachos que yo abrazaba, que los retaba, que hablábamos de nuestros hijos. Por eso uno lo siente de esa manera...Discúlpeme".

Por lo demás, la capacidad profesional de la tripulación quedó demostrada, sostuvo, en su respuesta ante la emergencia de la madrugada del 15 de noviembre: el ingreso de agua de mar al tanque de baterías, el cortocircuito y el principio de incendio. “El hecho de haber salido a superficie a ventilar habla de la capacidad de reacción que tuvo toda la dotación y el mismo buque para poder salvar esa emergencia", planteó.

PUBLICIDAD

El reporte de situación enviado desde el submarino a su comando en tierra a las 6 de la mañana del 15 de noviembre, por escrito en sistema HF (Captura de pantalla)

A su vez, al momento de analizar el SITREP -el reporte de situación enviado a las 6 de la mañana del 15 de noviembre, en el que el submarino daba cuenta del incidente sufrido poco más de seis horas antes, con mar gruesa, un estado de mar 6- fue en la misma línea: “Describe una avería de la cual pudo salir, afortunadamente sin novedades de personal. Si fueron a inmersión es que veían todo claro para ir nuevamente a navegar debajo del agua, que no es poca cosa“.

También destacó el rendimiento en el ejercicio antisubmarino del 11 de noviembre -cuatro días antes del hundimiento-. Tras leer el informe que el propio comandante Fernández había redactado sobre esa actividad, precisó: “Esto debe ser el summum para su comandante y su dotación. Porque es el ejercicio más exigente por excelencia que debe cumplir un submarinista; y el buque estuvo en capacidad de hacerlo, eso es lo más importante".

Flamini declaró más tarde sobre el Consejo del Arma Submarina celebrado en el mes de abril de 2017, un órgano integrado por los oficiales submarinistas de mayor experiencia de la Armada, presidido por el comodoro Gabriel Attis, y convocado para examinar la situación general de la fuerza de submarinos. Allí estuvo presente el propio comandante Fernández, quien, según recordó el testigo, expuso sobre el estado del ARA San Juan. “Fernández, que siempre fue un chico muy entusiasta, dijo, objetivamente, que el buque estaba operativo, y eso nos dio tranquilidad como submarinistas”, relató.

El comodoro Gabriel Attis presidió el Consejo Asesor del Arma Submarina, reunido en abril del 17, donde se asintió el ingreso del San Juan para tareas en dique seco para el primer semestre de 2018

En ese mismo Consejo se discutió el ingreso de la embarcación a dique de carena -una reparación que implica sacar el casco del agua para inspeccionar y reparar su estructura exterior, y que el submarino tenía vencido-. Todos coincidieron en que debía concretarse durante el primer semestre del año siguiente, advirtió Flamini. Y agregó que incluso el capitán Fernández compartía esa posición, ya que quería que el buque fuera a dique pero no estaba en desacuerdo con que el ingreso se postergara hasta 2018.

Al hablar del carenado pendiente, el vicealmirante explicó que el submarino “tenía muchos días de adiestramiento, pero no tantos días de mar como para pensar que la carena se vería debilitada".

Hacia el final de su declaración, el abogado defensor Juan Pablo Vigliero volvió sobre las tareas pendientes que presentaba el San Juan al concluir su reparación de media vida. Flamini respondió desde su experiencia como ex jefe del Arsenal de Mar del Plata -cargo que ocupó en 2015 y 2016, el período inmediatamente posterior a esa reparación-: “En general, en reparaciones tan grandes siempre surgen novedades -fallas, reparaciones o problemas técnicos sin resolver-. Lógicamente, después de una reparación de media vida lo que busca uno solucionar es algún problema endémico de la unidad antes de entrar a esas reparaciones, pero siempre quedan algunas novedades remanentes que se van solucionando con el tiempo”.

Luego recurrió a un episodio que le tocó vivir en primera persona para ilustrar el punto: “Yo me puedo referir al caso del primer submarino Scorpene de los brasileros. Fui a Brasil a verlo y el día que llegué se había hundido totalmente de proa: un submarino nuevo, en períodos de entrega a la Marina de Brasil. No sé -ni lo vamos a saber- qué tipo de desperfecto tuvo; yo cuando entré al submarino lo estaban secando porque se había hundido".

“Eso como para darle un ejemplo de que hasta el más nuevo de todos puede tener alguna falla que recuperar en algún momento”, completó el testigo.