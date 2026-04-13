Judiciales

Llegaron dos de las prestamistas de Adorni a Comodoro Py: comenzaron a declarar como testigos en la causa por enriquecimiento ilícito

Se trata de Isabel Molina y Victoria María José Cancio, acreedoras del jefe de Gabinete en la hipoteca que se trabó sobre el departamento de Parque Chacabuco

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Victoria María José Cancio
Victoria María José Cancio, una de las prestamistas de Manuel Adorni, esta mañana en un ascensor de los tribunales de Comodoro Py. Declara hoy como testigo

La investigación judicial sobre el patrimonio y las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresa hoy en una etapa decisiva con la declaración de las acreedoras de las hipotecas del funcionario.

A las 8:20 llegaron a los tribunales de Comodoro Py Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio (foto), quienes evitaron hacer declaraciones.

Son madre e hija y figuran como prestamistas de 100.000 dólares del jefe de Gabinete, quien puso como garantía una hipoteca sobre su primer departamento en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, ubicado en la Avenida Asamblea.

El arribo de las dos testigos a Comodoro Py (Video: TN)

Molina es policía retirada y habría aportado USD 85 mil. Su hija se encuentra en actividad dentro de la fuerza y habría prestado los USD 15 mil restantes. Hoy deberán dar explicaciones sobre su rol bajo juramento de decir verdad frente a las autoridades judiciales en la causa que instruye Ariel Lijo y tiene como fiscal a Gerardo Pollicita.

Cronología de transacciones inmobiliarias - Manuel Adorni
Las transacciones de Manuel Adorni que están bajo la lupa de la Justicia

Las dos mujeres llegaron a los tribunales 40 minutos ante del horario previsto para la declaración de la primera de ellas, a las 9, subieron al quinto piso y de inmediato ingresaron a la fiscalía de Pollicita.

Sobre ambas el juez Lijo hizo lugar a un pedido de la fiscalía y levantó el secreto fiscal.

Se pidió información fiscal, patrimonial y económica a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los “mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida” en la causa.

Además la fiscalía busca obtener “toda otra constancia útil para verificar la efectiva existencia, magnitud y sustento económico de las acreencias y financiamientos vinculados, entre otros, con las operaciones relativas a los inmuebles” de Adorni. En relación a estas dos mujeres la escribana del Jefe de Gabinete, Adriana Nechevenko explicó en una entrevista con Infobae que ella las presentó al funcionario porque se dedican a dar préstamos de manera privada.

Victoria María José Cancio - Isabel Molina - Manuel Adorni
Las policías Victoria Cancio y su madre Graciela Molina declaran como testigos en Comodoro Py por un préstamo que dieron a Adorni

La devolución del dinero habría sido pactada a dos años, con una tasa de interés del 11% anual y pagos mensuales, según consta en la escritura de hipoteca del departamento de Parque Chacabuco.

La hipoteca quedó garantizada por la propiedad, que figura a nombre de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, y ese dinero se habría usado para comprar una casa en el club de golf privado Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, en noviembre de 2024.

El miércoles le tocará a otras dos testigos. Se trata de las jubiladas, Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes le vendieron a Adorni su nuevo departamento en Caballito. El funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30 mil dólares y quedó debiendo 200 mil a saldar en noviembre próximo, sin intereses.

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